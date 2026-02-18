हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडग्रेटर नोएडा के भनौता गांव में गरजा प्राधिकरण का बुलडोजर, 60 करोड़ की भूमि अतिक्रमण मुक्त

ग्रेटर नोएडा के भनौता गांव में गरजा प्राधिकरण का बुलडोजर, 60 करोड़ की भूमि अतिक्रमण मुक्त

Greater Noida News: प्राधिकरण ने अधिसूचित एवं अधिग्रहित गांव भनौता की लगभग 30 हजार वर्गमीटर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करा लिया. प्राधिकरण की कार्रवाई से अवैध कॉलोनाइजरों में हड़कंप है.

By : रविन्द्र जयंत | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 18 Feb 2026 10:43 PM (IST)
Preferred Sources

ग्रेटर नोएडा में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अधिसूचित एवं अधिग्रहित गांव भनौता की लगभग 30 हजार वर्गमीटर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करा लिया. इस कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से बनाए गए निर्माणों को बुलडोज़र से ध्वस्त कर दिया गया. मुक्त कराई गई भूमि की अनुमानित कीमत लगभग 60 करोड़ रुपये आंकी गई है.

प्राधिकरण अधिकारियों के अनुसार, जिन 30 हजार वर्गमीटर जमीन पर अवैध निर्माण किया गया था, उसमें से करीब 8000 वर्गमीटर भूमि प्राधिकरण की अधिग्रहित और विधिवत कब्जा प्राप्त जमीन थी. इस जमीन का मुआवजा पूर्व में ही संबंधित भूमि स्वामियों को दिया जा चुका था. इसके बावजूद कुछ कालोनाइजर उक्त भूमि को अनधिकृत खसरा नंबर की बताकर बेचने का प्रयास कर रहे थे. यह न केवल नियमों का उल्लंघन था, बल्कि आम जनता को भ्रमित कर उनकी गाढ़ी कमाई दांव पर लगाने जैसा भी था.

शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई कार्रवाई

प्राधिकरण के सीईओ एन.जी. रवि कुमार के निर्देश पर भूलेख विभाग और परियोजना विभाग (वर्क सर्किल-2) की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर यह कार्रवाई की. इस दौरान प्राधिकरण के सुरक्षाकर्मी भी मौजूद रहे, जिससे पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सकी.

बिना अनुमति के निर्माण माना जाएगा अवैध

प्राधिकरण के एसीईओ सुमित यादव ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अधिसूचित क्षेत्र में बिना अनुमति या बिना नक्शा स्वीकृत कराए किसी भी प्रकार का निर्माण अवैध माना जाएगा और ऐसे मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने जनसामान्य से अपील की कि ग्रेटर नोएडा में कहीं भी जमीन या प्लॉट खरीदने से पहले प्राधिकरण के भूलेख विभाग से सम्पर्क कर उसकी वैधता की पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त करें. अवैध कॉलोनियों में निवेश कर अपनी मेहनत की कमाई जोखिम में न डालें.

जानकारी महाप्रबंधक परियोजना ए.के. सिंह ने बताया कि कालोनाइजर खसरा नंबर 238 और 239 की जमीन पर बाउंड्रीवाल बनाकर प्लॉटिंग की तैयारी कर रहे थे. वर्क सर्किल-2 के वरिष्ठ प्रबंधक नरोत्तम सिंह, प्रबंधक रोहित गुप्ता एवं अन्य अधिकारियों की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण हटवाया.

कार्रवाई से अवैध कॉलोनाइजरों में हड़कंप

अधिकारियों ने दोबारा अवैध निर्माण की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है. प्राधिकरण की इस कार्रवाई से अवैध कॉलोनाइजरों में हड़कंप मच गया है, वहीं आम नागरिकों को स्पष्ट संदेश गया है कि नियमों के विरुद्ध किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

और पढ़ें
Published at : 18 Feb 2026 10:41 PM (IST)
Tags :
Greater Noida News UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ग्रेटर नोएडा के भनौता गांव में गरजा प्राधिकरण का बुलडोजर, 60 करोड़ की भूमि अतिक्रमण मुक्त
ग्रेटर नोएडा के भनौता गांव में गरजा प्राधिकरण का बुलडोजर, 60 करोड़ की भूमि अतिक्रमण मुक्त
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बस्ती जल विभाग घोटाले पर अधिशासी अभियंता योगेंद्र प्रसाद ने तोड़ी चुप्पी, जानें क्या कहा?
बस्ती जल विभाग घोटाले पर अधिशासी अभियंता योगेंद्र प्रसाद ने तोड़ी चुप्पी, जानें क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
GDA के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाने की साजिश नाकाम, साइबर क्राइम सेल में FIR दर्ज
GDA के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाने की साजिश नाकाम, साइबर क्राइम सेल में FIR दर्ज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अमेठी में 5500 रुपये के विवाद में दोस्त बना हत्यारा, 16 महीने बाद हुआ खुलासा, 2 गिरफ्तार
अमेठी में 5500 रुपये के विवाद में दोस्त बना हत्यारा, 16 महीने बाद हुआ खुलासा, 2 गिरफ्तार
Advertisement

वीडियोज

Mahadangal: जाति-जाति का चक्कर, यूपी का चुनावी फैक्टर! | CM Yogi Mohan Bhagwat Meet | Yogi
Delhi Dwarka Accident: कैमरे ने देखी नाबालिग की करतूत! CCTV में हादसे का लाइव वीडियो चौंका देगा!
Sandeep Chaudhary: शंकराचार्य विवाद..'ब्राह्मण' सियासी मैदान में! | Yogi Adityanath | Shankaracharya
₹90,000 Crore का Mega Plan! क्या Great Nicobar बनेगा India का Singapore?| Paisa Live
Jaane Anjaane: राघव को सच पता चला, रीत के बच्चे पर कीर्ति का साया
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका-ईरान के बीच युद्ध तय? खामेनेई को मिटाने की तैयारी में ट्रंप, 24 घंटों में 150 कार्गो प्लेन से भेजे गोला-बारूद
US-ईरान के बीच युद्ध तय? खामेनेई को मिटाने की तैयारी में ट्रंप, 150 प्लेन से भेजे गोला-बारूद
मध्य प्रदेश
MP: कलेक्टर कार्यालय में दंडवत होकर युवक ने लगाई गुहार, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
MP: कलेक्टर कार्यालय में दंडवत होकर युवक ने लगाई गुहार, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
क्रिकेट
सुपर 8 का शेड्यूल आया सामने, जानें कब और किससे भिड़ेगी टीम इंडिया? नोट कर लीजिए तारीख
सुपर 8 का शेड्यूल आया सामने, जानें कब और किससे भिड़ेगी टीम इंडिया? नोट कर लीजिए तारीख
बॉलीवुड
रोहित शेट्टी हाउस फायरिंग केस, जिस हथियार का हुआ था इस्तेमाल, पुलिस ने किया बरामद
रोहित शेट्टी हाउस फायरिंग केस, जिस हथियार का हुआ था इस्तेमाल, पुलिस ने किया बरामद
इंडिया
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
बॉलीवुड
वेंटिलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, संजय दत्त, जावेद अख्तर-जीशान सिद्दीकी सहित कई दिग्गज देखने पहुंचे
वेंटिलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, जावेद अख्तर सहित कई सेलेब्स देखने पहुंचे
जनरल नॉलेज
कितने रुपये का है वह चाइनीज डॉग, जिसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपना बताया? जानें खरीदने का तरीका
कितने रुपये का है वह चाइनीज डॉग, जिसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपना बताया? जानें खरीदने का तरीका
नौकरी
एम्स दिल्ली में नौकरी का सुनहरा मौका, प्रोजेक्ट स्टाफ नर्स की भर्ती शुरू
एम्स दिल्ली में नौकरी का सुनहरा मौका, प्रोजेक्ट स्टाफ नर्स की भर्ती शुरू
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget