हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगोरखपुर: गर्लफ्रेंड की कॉल के बाद उससे मिलने निकला युवक, खेत में मिली लाश, इलाके में सनसनी

गोरखपुर: गर्लफ्रेंड की कॉल के बाद उससे मिलने निकला युवक, खेत में मिली लाश, इलाके में सनसनी

Gorakhpur News: युवक के सिर वाले हिस्से पर किसी भारी चीज से हमले के गंभीर निशान मिले हैं. घटनास्थल पर मिट्टी चारों तरफ बिखरी हुई थी.

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Edited By: Chahat Jain | Updated at : 25 Dec 2025 10:14 PM (IST)
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बेरहमी से की गई हत्या की घटना से सनसनी फैल गई. गेहूं खेत में खून और मिट्टी से सनी लाश मिलने के बाद परिजनों ने उसकी गर्लफ्रेंड और परिजनों पर हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस को खेत में संघर्ष के निशान भी मिले हैं. युवक के पास दो दिन पहले रात में खाना खा रहा था, उसी समय उसकी गर्लफ्रेंड की कॉल आने के बाद वो खाना छोड़कर उससे मिलने के लिए चला गया. सुबह खेत में उसकी लाश देखकर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी.

विशाल यादव (26) की लाश बुधवार 24 दिसम्बर को सुबह गेहूं के खेत में मिली थी. लाश मिट्टी से सनी हुई थी. सिर पर चोट के निशान थे. मुंह पर खून लगा था. आसपास के हालात देखकर लग रहा था कि युवक ने मरने के पहले जान बचाने के लिए काफी संघर्ष किया. सहजनवां थानाक्षेत्र के जोगिया कोल कटाई टीकर रोड पर विशाल की लाश मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी. 

सिर पर भारी चीज से वार

युवक के सिर वाले हिस्से पर किसी भारी चीज से हमले के गंभीर निशान मिले हैं. घटनास्थल पर मिट्टी चारों तरफ बिखरी हुई थी, जिसे देखकर यह अंदेशा जताया जा रहा है कि युवक को वहां जिंदा लाया गया था. उसने अपनी जान बचाने के लिए हमलावरों से काफी संघर्ष किया. संघर्ष के दौरान ही हमलावरों ने उसके सिर पर वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया. पुलिस को मृतक की तलाशी के दौरान उसकी जेब से एक मोबाइल फोन और एक बाइक की चाबी मिली है. इसके अलावा, शव से कुछ ही दूरी पर युवक की चप्पलें और एक तौलिया भी बरामद हुआ है. पुलिस ने मोबाइल के आधार पर युवक की पहचान की है.

विशाल के फोन पर आया था लड़की का कॉल

विशाल की मां शकुंतला रात करीब 9:30 बजे वह खाना बना रही थीं. तभी विशाल के मोबाइल पर एक लड़की का फोन आया. वो तुंरत ही घर से निकल गया. मां से ये कहकर गया कि थोड़ी देर में वह लौट आएगा, लेकिन रातभर वापस नहीं आया. परिजनों की शिकायत पर सहजनवां पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है.

सोशल मीडिया पर था एक्टिव

विशाल मुंबई में कार पेंट-पॉलिश का काम करता था. सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहता था. उसने कई धाकड़ वाली रील्स भी बनाई थीं. उसके पिता श्रीप्रकाश यादव की मौत डेढ़ माह पहले 19 सितंबर को हुई थी. अंतिम संस्कार के लिए विशाल मुंबई से गांव आया था. अभी उसकी शादी नहीं हुई थी. दो दिन बाद वह वापस मुंबई जाने वाला था.

मुआवजे को लेकर परिजनों का प्रदर्शन

बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बुधवार 24 दिसंबर को दोपहर करीब 3 बजे विशाल के शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया. इसके बाद परिजनों संग ग्रामीण एंबुलेंस से शव लेकर सहजनवां थाना चौराहे 6:15 बजे पहुंचे. ग्रामीण एम्बुलेंस को फोरलेन पर रोक कर प्रदर्शन करने लगे. इस वजह से 25 मिनट तक फोरलेन पर लंबा जाम लग गया. सूचना पर पहुंचे अधिकारियों ने परिवार को समझाया. 20 मिनट तक बातचीत करने के बाद सड़क से भीड़ को हटाया गया.

इस दौरान परिजनों ने 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की मांग की. घटना में शामिल हत्यारों की 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी की मांग की. शाम करीब 7.10 बजे एंबुलेंस से शव लेकर गांव पहुंचे. जहां से थोड़ी ही देर बाद शव लेकर कालेसर घाट निकल गए. रात करीब 8 बजे दाह संस्कार किया गया.

अभी महज डेढ़ महीने पहले ही विशाल के पिता श्रीप्रकाश यादव का निधन हुआ था. पिता के क्रिया-कर्म के लिए ही विशाल मुंबई से घर आया था. वह परिवार का बड़ा बेटा था और घर का खर्च उसी की कमाई से चलता था. दो दिन बाद ही उसे वापस मुंबई काम पर लौटना था, लेकिन एक शादी का रिश्ता आया था. परिजनों के साथ उसे भी लड़की देखने जाना था, इसलिए विशाल रुका था. शादी तय होने के बाद वह मुंबई निकलने का प्रोग्राम बनाया था. लेकिन, इससे पहले उसकी हत्या कर दी गई. यह कहकर मां शकुंतला देवी और छोटे भाई छोटू का रो-रोकर बुरा हाल है.

पुलिस ने जल्द खुलासे का किया दावा

गोरखपुर के एसपी नार्थ ज्ञानेंद्र नाथ प्रसाद ने बताया कि सुबह खेत मे युवक की लाश मिली थी. परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पूछताछ कर सबूत के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

Published at : 25 Dec 2025 10:14 PM (IST)
Embed widget