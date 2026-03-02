DIG गोरखपुर के साथ सड़कों पर उतरा प्रशासनिक अमला, होली की तैयारियों का लिया जायजा, दिए निर्देश
Gorakhpur News In Hindi: डीआईजी गोरखपुर के साथ जिले के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों पैदल गस्त कर होली की तैयारियों की समीक्षा की. इस दौरान संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए.
होली महोत्सव में किसी प्रकार व्यवधान न पड़े, कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश न करे और त्योहार शांति पूर्ण तरीके से संपन्न हो सके, इसके लिए पुलिस और प्रशासन ने कमर कस ली है. गोरखपुर में होली का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके, इसके लिए पुलिस और प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है. जिले के अधिकारी खुद सड़कों पर उतरकर प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं.
जानकारी के मुताबिक, डीआईजी गोरखपुर, जिलाधिकारी गोरखपुर और एसएसपी गोरखपुर ने आगामी त्योहारों के दृष्टिगत थाना राजघाट व थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत भीड़-भाड़ एवं संवेदनशील स्थानों पर पैदल गश्त सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया. साथ ही संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये. इस दौरान क्षेत्राधिकारी कोतवाली, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली, थानाध्यक्ष राजघाट व अन्य अधिकारी/कर्मचारी मौजूद रहें.
खबर अपडेट की जा रही है...
