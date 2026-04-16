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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमहिला की समस्या सुन भावुक हुए CM योगी आदित्यनाथ, बोले- बच्चे के इलाज में नहीं आने देंगे बाधा

महिला की समस्या सुन भावुक हुए CM योगी आदित्यनाथ, बोले- बच्चे के इलाज में नहीं आने देंगे बाधा

Gorakhpur News: जनता दर्शन में श्रावस्ती से आई एक महिला ने बच्चे के इलाज में मदद के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई. मुख्यमंत्री ने महिला को मदद का आश्वासन दिया.

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Updated at : 16 Apr 2026 11:33 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार सुबह गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं. इस दौरान श्रावस्ती से आई एक महिला ने गंभीर बीमारी से पीड़ित बच्चे के इलाज में मदद का अनुरोध किया. साथ में आए बच्चे को देखकर मुख्यमंत्री भावुक हो गए.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला से आयुष्मान कार्ड के बारे में जानाकारी ली, जिस पर महिला ने आयुष्मान कार्ड न बना होने के बारे में बताया. महिला के जवाब मिलने पर मुख्यमंत्री ने कहा- घबराइए मत, बच्चे के इलाज में कोई भी बाधा नहीं आने देंगे. आयुष्मान कार्ड बनवाएंगे और विवेकाधीन कोष से भी बच्चे के इलाज में आर्थिक सहायता देंगे. 

सीएम ने अफसरों को किया निर्देशित

महिला का प्रार्थना पत्र लेकर उन्होंने मौके पर मौजूद अफसरों को इस निर्देश के साथ थमाया कि इसे श्रावस्ती के जिलाधिकारी को भेजकर आयुष्मान कार्ड बनवाया जाए. साथ ही डीएम के जरिये इलाज का इस्टीमेट भी शासन को उपलब्ध कराया जाए.

मुख्यमंत्री ने करीब 200 लोगों की सुनीं समस्याएं

गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी करीब 200 लोगों से मिले. महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने लगी कुर्सियों पर बैठाए गए लोगो तक मुख्यमंत्री खुद पहुंचे और एक-एक कर उनकी समस्याओं को सुना. फरियादियों से प्राप्त प्रार्थना पत्रों को मुख्यमंत्री ने पास में खड़े अधिकारियों को समस्या समाधान हेतु आवश्यक दिशानिर्देश दिए.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलग-अलग मामलों से जुड़े समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना पत्र संदर्भित कर निर्देशित किया. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी समस्याओं का निस्तारण समयबद्ध, निष्पक्ष और संतोषप्रद होना चाहिए.

जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जनता की समस्याओं पर त्वरित संवेदनशीलता दिखाएं. उन्होंने उनसे मिलने आए लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा, घबराइए मत. सरकार हर समस्या पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित कराएगी.

अपराधियों और माफियाओं पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

अपराध व जमीन कब्जा किए जाने से संबंधी शिकायतों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथने पुलिस अधिकारियों को अपराधियों व भू माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए. जनता दर्शन में कुछ महिलाएं अपने बच्चों को लेकर आई थीं. मुख्यमंत्री ने इन बच्चों को खूब दुलारा और चॉकलेट के साथ आशीर्वाद दिया.

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Published at : 16 Apr 2026 11:33 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Gorakhpur News Yogi Adityanath
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