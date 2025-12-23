गोरखपुर: रोटी देर से मिली तो तवे से पत्नी और 4 साल के बेटे को पीटा, बच्चा गंभीर घायल
Gorakhpur News: राधिका साहनी ने गोरखनाथ पुलिस को बताया कि राधिका ने बताया कि उसका पति लालचंद साहनी लखनऊ में गाड़ी चलाता है. वो शराब पीकर अक्सर मारपीट करता है.
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हैरान कर देने के वाला मामला सामने आया है. यहां एक शख्स ने समय से रोटी नहीं देने पर तवा से पत्नी और 4 साल के बच्चे का सिर फोड़कर लहूलुहान कर दिया. महिला के शोर मचाने पर घरवाले और पड़ोसी पहुंच गए. इसके बाद आरोपी पति वहां से चला गया. घरवालों ने लहूलुहान हालत में बच्चे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया. जहां उसका इलाज चल रहा है. पुलिस ने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश कर रही है.
गोरखनाथ थानाक्षेत्र के शास्त्रीनगर तेलियाकुआं की रहने वाली राधिका साहनी (30 वर्ष) ने गोरखनाथ पुलिस को बताया कि राधिका ने बताया कि उसका पति लालचंद साहनी लखनऊ में गाड़ी चलाता है. वो शराब पीकर अक्सर मारपीट करता है. 20 दिसंबर को वह रात 9 बजे घर पर आया. घर आने के बाद रोटी बनाने के लिए कहा. वो किसी काम में जुटी थी.
उसने कहा कि अभी काम खत्म करके रोटी बनाउंगी. इतना सुनते ही सुनते ही पति चिल्लाकर मुझे गालियां देने लगा और किचन से वहां से तावा लेकर मुझे दौड़ा लिया. वो बचने के लिए कमरे की ओर भागी, लेकिन उसने तावा से उसके ऊपर हमला कर दिया. उसकी आंख के नीचे गम्भीर चोट आई है. इसके बाद भी उसका मन नहीं भरा तो जमीन पर गिरा दिया और तवे से खूब पीटा.
बेटे का सिर भी फोड़ डाला
राधिका ने बताया कि इस दौरान उसका 4 साल का बेटा रोते हुए कमरे में आ गया. पति ने उसी तवे से बेटे के सिर पर वार कर दिया. उसका सिर फट गया. बेटा लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गया. वो उसे बचाने के लिए चिल्लाने लगी. पति मारपीट करने के बाद धमकी देने लगा कि अगर पुलिस को सूचना दी, तो जिंदा नहीं बचोगी. राधिका ने बताया कि इस घटना के बाद बहुत डर गई है. उसने रविवार 21 दिसंबर को आरोपी पति के खिलाफ गोरखनाथ थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है.
पुलिस ने शुरू की जांच
इस संबंध में एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आरोप लगाया है कि उसके पति ने उसे बुरी तरह मारा पीटा है. महिला का मेडिकल कराया गया है. जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. आरोपी पति को तलाशा जा रहा है. इस घटना के बाद पीड़ित पत्नी अभी भी दहशत में है.
