गोरखपुर में घंटाघर को मिलेगी जाम से निजात, फरवरी तक तैयार होगी दूसरी मल्टीलेवल पार्किंग

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कारोबार और जीवन सुगमता के लिहाज से योगी सरकार द्वारा विकास कार्यों की तैयार कराई गई शृंखला में जल्द ही एक और उपलब्धि जुड़ जाएगी. शहर के प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र घंटाघर में आमजन के लिए सुगम आवागमन और व्यापारियों की सहज कारोबारी गतिविधियों को संचालित करने के लिए शहीद बंधु सिंह पार्क में मल्टीलेवल पार्किंग एवं कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जा रहा है.

स्वातंत्र्य समर के अमर बलिदानी बंधु सिंह की स्मृति को समर्पित यह मल्टीलेवल पार्किंग व कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स अगले माह (फरवरी) के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा. यह गोरखपुर शहर की दूसरी मल्टीलेवल पार्किंग होगी. उल्लेखनीय है कि गोलघर में एक मल्टीलेवल पार्किंग पहले से संचालित है.

प्रमुख कारोबारी क्षेत्रों में शुमार है घंटाघर

गोरखपुर का घंटाघर क्षेत्र अर्से से पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रमुख कारोबारी इलाकों में शुमार है. यहां न केवल गोरखपुर बल्कि आसपास के अन्य जिलों, बिहार और नेपाल के सीमाई इलाकों के लोग और कारोबारी खरीदारी करने आते हैं. पुरानी बसावट होने के कारण इस क्षेत्र की सड़कें ट्रैफिक लोड के हिसाब से संकरी थीं. हालांकि, धर्मशाला बाजार से पाण्डेयहाता तक विरासत गलियारा का निर्माण पूर्ण होने के बाद सड़कें चौड़ी हो जाएंगी. सड़क चौड़ीकरण के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन से घंटाघर में जाम की समस्या के निजात के लिए मल्टीलेवल पार्किंग का भी निर्माण कराया जा रहा है.

इस बहुमंजिला पार्किंग के भवन में दुकानें भी बन रही हैं जो कारोबारियों के लिए बोनस रूप में होंगी. मल्टीलेवल पार्किंग के निर्माण से घंटाघर, माया बाजार, हिंदी बाजार आदि प्रमुख बाजारों में पार्किंग की समस्या दूर होगी. साथ ही, यहां लगने वाले जाम से भी राहत मिलेगी.

85 प्रतिशत कार्य हो चुका है पूरा

कार्यदायी संस्था कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय यूनिट 19 से मिली जानकारी के अनुसार घंटाघर स्थित शहीद बंधु सिंह पार्क में मल्टीलेवल पार्किंग एवं कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण 27.26 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है. निर्माण 23 जनवरी 2024 को शुरू हुआ था और वर्तमान में 85 प्रतिशत से अधिक कार्य हो चुका है. 28 फरवरी 2026 तक शत प्रतिशत कार्य पूरा करना लक्षित है.

इस मल्टीलेवल पार्किंग-कॉम्प्लेक्स में 196 दोपहिया तथा 48 चारपहिया वाहनों की पार्किंग होगी. साथ ही, परिसर में 42 दुकानें भी होंगी जो व्यापारिक गतिविधियों के संचालन का माध्यम बनेंगी. भवन में लोगों की सुविधा के लिए 8 व्यक्तियों की क्षमता का लिफ्ट भी लगेगा.