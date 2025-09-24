गोरखपुर में ठेकेदार ने छात्र पर दागीं 7 गोलियां, यूट्यूब से सीखा था तमंचा चलाना, जानें मामला

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां के रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के पथरा गांव में बीएससी के छात्र अमन मौर्या (24) पर पड़ोस में रहने वाले सिरफिरे ठेकेदार प्रशांत सिंह ने तमंचे से 7 गोलियां दाग दीं. हमले में अमन गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे BRD मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया. पुलिस ने मंगलवार को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

हमले का कारण अमन द्वारा ठेकेदार को युवतियों से छेड़खानी करने से रोकना बताया जा रहा है. आरोपी ने यूट्यूब से तमंचा चलाना सीखा और बिहार से अवैध पिस्टल खरीदी थी.

घात लगाकर किया हमला

जानकारी के मुताबिक घटना सोमवार 22 सितंबर की रात 8 बजे की है, जब पथरा गांव निवासी अमन मौर्या बाजार से घर लौट रहा था. घर से कुछ दूरी पर ही पड़ोसी ठेकेदार प्रशांत सिंह ने उस पर तमंचे से ताबड़तोड़ 7 गोलियां दाग दीं. दो गोलियां छूकर निकल गईं, लेकिन 5 गोलियां अमन के सीने, पेट और पीठ में लगीं. खून से लथपथ अमन को तुरंत BRD मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. अमन दो बहनों का इकलौता भाई है और उनके पिता मनोज कुमार मौर्या, जो किसान हैं, उस दिन महराजगंज के नौतनवां में थे. पुलिस की सूचना पर वे गोरखपुर पहुंचे.

यूट्यूब से तमंचा चलाना सीखा

रामगढ़ताल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंगलवार शाम को आरोपी प्रशांत सिंह को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में प्रशांत ने बताया कि उसने यूट्यूब पर तमंचा चलाना सीखा और बिहार से 0.32 बोर की अवैध पिस्टल खरीदी. उसने घात लगाकर अमन पर हमला किया. पुलिस ने उसके पास से पिस्टल, मैगजीन, एक जिंदा कारतूस, घटनास्थल से एक जिंदा और तीन खोखा कारतूस बरामद किए. आरोपी के खिलाफ BNSS की धारा 109(1) (हत्या का प्रयास) के तहत केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया. प्रशांत मूल रूप से आजमगढ़ के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के रानीपुर का रहने वाला है और गोरखपुर में किराए पर रहता था.

छेड़खानी का विरोध बना वजह

पुलिस जांच में सामने आया कि कुछ दिन पहले अमन ने प्रशांत को राह चलती युवतियों से छेड़खानी करने से रोका था. इससे आक्रोशित प्रशांत ने बदला लेने की ठानी. उसने यूट्यूब वीडियो देखकर तमंचा चलाने की प्रैक्टिस की और बिहार से हथियार खरीदा. कैंट थाना क्षेत्र के सीओ योगेंद्र सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया गया है. पूछताछ और विधिक कार्रवाई जारी है.

DM और SSP ने लिया हाल

घटना की गंभीरता को देखते हुए मंगलवार को गोरखपुर के डीएम दीपक मीणा और SSP राजकरण नैयर ने BRD मेडिकल कॉलेज पहुंचकर अमन का हालचाल जाना. डीएम ने अस्पताल प्रशासन को बेहतर इलाज के निर्देश दिए, जबकि SSP ने कहा कि इस तरह की आपराधिक घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. पुलिस अन्य संभावित साजिशकर्ताओं की भी जांच कर रही है.