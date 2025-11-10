'घर भी मिलेगा और इलाज भी...', सीएम योगी ने सुनी जनता का फरियाद, अफसरों को दिए सख्त निर्देश
CM Yogi Adityanath ने गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दूसरे दिन जनता दरबार में लोगों से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने अलग-अलग जिले से आए लोगों को जरूरी कार्रवाई का आश्वासन दिया.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दूसरे दिन जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी. इस दौरान सीएम योगी ने 200 से ज्यादा लोगों की परेशानियां सुनी और अधिकारियों को इनके तुरंत समाधान के निर्देश दिए, मुख्यमंत्री ने लोगों को इलाज में हर संभव मदद का भरोसा दिया.
सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दूसरे दिन दिग्विजय नाथ सभागार में जनता दरबार में लोगों से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने अलग-अलग जिले से आए लोगों को जरूरी कार्रवाई का आश्वासन दिया, किसी ने रास्ता बंद हने की शिकायत की तो किसी ने मकान दिलाने और इलाज के लिए मदद की मांगी.
अधिकारियों को दिए निस्तारण के निर्देश
मुख्यमंत्री ने लोगों से उनकी समस्याओं के पत्र लिए और अधिकारियों को उनकी तमाम समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए. सीएम योगी आज भी गोरखपुर प्रवास पर रहेंगे. सोमवार सुबह 9:30 बजे वो टाउनहाल नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क पहुंचेंगे और एकता पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे.
पदयात्रा में शामिल होंगे सीएम योगी
इसके बाद मुख्यमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर टाउनहाल से गीता वाटिका तक यात्रा की अगुआई करेंगे. इस दौरान मुख्यमंत्री टाउनहॉल से काली मंदिर तक 2 किलोमीटर तक पदयात्रा भी करेंगे. जिसके बाद गोलघर काली मंदिर चौक पर वो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे.
भाजपा महानगर इकाई की ओर से आज सुबह 9:30 बजे विशाल एकता यात्रा पदयात्रा निकली जाएगी. सीएम योगी के नेतृत्व में होने वाली एकता यात्रा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. इस यात्रा का शुभारंभ नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद होगा.
इसके बाद संपूर्ण वंदे मातरम का सामूहिक गायन कर एकता यात्रा को हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री शुभारंभ करेंगे. ये यात्रा टाउनहॉल स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद कचहरी चौराहा, गोलघर, गणेश चौक, गोलघर काली मंदिर स्थित सरदार पटेल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण, धर्मशाला ओवर ब्रिज, असुरन चौराहा, विशंभर पाठक पार्क निकट गीता वाटिका पर समापन होगा.
