हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगोरखपुर: शादी के 3 दिन बाद ही तलाक लेने पहुंची दुल्हन, हैरान करने वाली है वजह

गोरखपुर: शादी के 3 दिन बाद ही तलाक लेने पहुंची दुल्हन, हैरान करने वाली है वजह

Gorakhpur News: गोरखपुर में नवविवाहित महिला ने शादी के तीन दिन बाद तलाक मांगा. पति शारीरिक रूप से असमर्थ पाए गए. परिवार ने शादी के खर्च और उपहार की वापसी का समझौता किया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 10 Dec 2025 02:45 PM (IST)
Preferred Sources

गोरखपुर में एक नवविवाहित महिला ने शादी के केवल तीन दिन बाद ही तलाक की मांग कर दी है. महिला का आरोप है कि शादी की रात ही उसके पति ने स्वीकार किया कि वह शारीरिक रूप से वैवाहिक संबंध बनाने में असमर्थ हैं. पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी.

महिला के परिवार का कहना है कि बाद में कराए गए मेडिकल टेस्ट में भी यह पुष्टि हुई कि दूल्हा 'पिता नहीं बन सकता', जिसके चलते उन्होंने शादी में दिए गए सभी उपहार और खर्च की वापसी की मांग की. महिला द्वारा भेजे गए कानूनी नोटिस में लिखा गया है, मैं अपने जीवन को उस पुरुष के साथ नहीं बिता सकती जो शारीरिक रूप से असमर्थ है. मुझे यह उसकी शादी की रात ही पता चला जब उसने स्वयं बताया.

शादी के कुछ दिन बाद हुआ तलाक

25 वर्षीय सजहांवा के एक संपन्न किसान परिवार का इकलौता पुत्र है और गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (GIDA) में एक औद्योगिक इकाई में इंजीनियर के रूप में कार्यरत है. शादी का आयोजन बीलियापुर में परिवारजनों के माध्यम से हुआ था, जहां दुल्हन का परिवार रहता है. यह जोड़ा 28 नवंबर को शादी के बंधन में बंधा और अगले दिन विदाई हुई.

मामला तब सामने आया जब 1 दिसंबर को दुल्हन के पिता उसे ससुराल में एक पारंपरिक रीति के लिए मिलने गए. दुल्हन ने उन्हें निजी रूप से बताया कि दूल्हे ने स्वयं स्वीकार किया कि वह शारीरिक रूप से असमर्थ है. इसके बाद महिला को तुरंत उसके माता-पिता के घर ले जाया गया, बिना दूल्हे के परिवार को सूचित किए.

पहले भी युवक का हो चुका है तलाक

दोनों परिवार 3 दिसंबर को बीलियापुर में एक रिश्तेदार के घर मिले. दुल्हन के परिवार ने आरोप लगाया कि दूल्हे के परिवार ने उसकी मेडिकल स्थिति छिपाई. उन्होंने यह भी दावा किया कि यह दूल्हे की दूसरी असफल शादी है, दो साल पहले पहली पत्नी ने शादी के एक महीने के भीतर अलग होने का फैसला किया था.

दुल्हन के परिवार ने वापस मांगा दहेज

दोनों पक्षों की सहमति से दूल्हे को गोरखपुर के एक निजी अस्पताल में जांच के लिए ले जाया गया. रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि वह शारीरिक रूप से असमर्थ और 'पिता नहीं बन सकता'. प्रारंभ में दूल्हे के पिता ने रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया, जिसके बाद दुल्हन के परिवार ने सजहांवा पुलिस से शिकायत की और शादी के दौरान दिए गए सभी उपहार और नकद राशि की वापसी की मांग की.

पुलिस के हस्तक्षेप के बाद समझौता हुआ. दूल्हे के परिवार ने 7 लाख रुपये की शादी की राशि और सभी उपहार एक महीने के भीतर लौटाने पर सहमति दी. दोनों पक्षों ने रिश्तेदारों की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए.

सजहांवा थाने के एसएचओ महेश चौबे ने पुष्टि की कि पुलिस को शिकायत मिली थी और दोनों परिवार आपसी संपर्क में हैं. उन्होंने कहा कि मामला आपसी समझौते से सुलझाया जा रहा है.

ये भी पढ़िए- DA Hike: बिहार में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा, कैबिनेट की बैठक में 19 एजेंडों पर मुहर

Published at : 10 Dec 2025 02:45 PM (IST)
Tags :
Divorce UP NEWS Gorakhpur News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
IndiGo Airline Crisis: DGCA का 10% फ्लाइट कट ऑर्डर! इंडिगो के लिए झटका नहीं, राहत जैसा! क्यों? पढ़िए पूरी सच्चाई
DGCA का 10% फ्लाइट कट ऑर्डर! इंडिगो के लिए झटका नहीं, राहत जैसा! क्यों? पढ़िए पूरी सच्चाई
हिमाचल प्रदेश
राहुल गांधी पर कंगना रनौत का विवादित बयान! संसद परिसर में कहा- 'चरित्र में कोई ताकत नहीं इसलिए मैं...'
राहुल गांधी पर कंगना रनौत का विवादित बयान! संसद परिसर में कहा- 'चरित्र में कोई ताकत नहीं इसलिए मैं...'
इंडिया
SIR पर जोरदार बहस, वकील ने चुनाव आयोग के अधिकारों पर उठाए सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से पूछा- तो क्या संदिग्ध लोगों को...
SIR पर जोरदार बहस, वकील ने चुनाव आयोग के अधिकारों पर उठाए सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से पूछा- तो क्या संदिग्ध लोगों को...
क्रिकेट
एशेज सीरीज में इंग्लैंड की बढ़ी टेंशन, तीसरे टेस्ट में कप्तान पैट कमिंस और नाथन लायन की वापसी
एशेज सीरीज में इंग्लैंड की बढ़ी टेंशन, तीसरे टेस्ट में कप्तान पैट कमिंस और नाथन लायन की वापसी
Advertisement

वीडियोज

Aniruddhacharya Controversy: महिलाओं का अपमान करना कब बंद करेंगे बाबा?
UP News: यूपी BJP चीफ का नाम फाइनल, इस दिन होगी अनाउंसमेंट | UP BJP Chief
अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें बढ़ीं: महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी मामले में कोर्ट ने मंजूर की याचिका
US vs China Trade War: 47% Tariffs भी नहीं रोक पाए China का असली मास्टरमाइंड प्लान क्या है?
Varanasi में छात्रों का बवाल, पुलिस ने किया हिसाब ! | UP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
IndiGo Airline Crisis: DGCA का 10% फ्लाइट कट ऑर्डर! इंडिगो के लिए झटका नहीं, राहत जैसा! क्यों? पढ़िए पूरी सच्चाई
DGCA का 10% फ्लाइट कट ऑर्डर! इंडिगो के लिए झटका नहीं, राहत जैसा! क्यों? पढ़िए पूरी सच्चाई
हिमाचल प्रदेश
राहुल गांधी पर कंगना रनौत का विवादित बयान! संसद परिसर में कहा- 'चरित्र में कोई ताकत नहीं इसलिए मैं...'
राहुल गांधी पर कंगना रनौत का विवादित बयान! संसद परिसर में कहा- 'चरित्र में कोई ताकत नहीं इसलिए मैं...'
इंडिया
SIR पर जोरदार बहस, वकील ने चुनाव आयोग के अधिकारों पर उठाए सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से पूछा- तो क्या संदिग्ध लोगों को...
SIR पर जोरदार बहस, वकील ने चुनाव आयोग के अधिकारों पर उठाए सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से पूछा- तो क्या संदिग्ध लोगों को...
क्रिकेट
एशेज सीरीज में इंग्लैंड की बढ़ी टेंशन, तीसरे टेस्ट में कप्तान पैट कमिंस और नाथन लायन की वापसी
एशेज सीरीज में इंग्लैंड की बढ़ी टेंशन, तीसरे टेस्ट में कप्तान पैट कमिंस और नाथन लायन की वापसी
टेलीविजन
पॉपुलर एक्ट्रेस कृतिका कामरा ने कंफर्म किया रिलेशनशिप, क्रिकेट होस्ट को कर रहीं डेट
पॉपुलर एक्ट्रेस कृतिका कामरा ने कंफर्म किया रिलेशनशिप, क्रिकेट होस्ट को कर रहीं डेट
नौकरी
रोमानिया की करेंसी का भारत में कितना होता है मूल्य? जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान; इनकी रहती है डिमांड
रोमानिया की करेंसी का भारत में कितना होता है मूल्य? जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान; इनकी रहती है डिमांड
हेल्थ
Kidney Damage: सुबह बिस्तर छोड़ते ही दिखने लगते हैं किडनी डैमेज होने के ये 5 असामान्य लक्षण, 89 पर्सेंट लोग इग्नोर करके हो जाते हैं बीमार
सुबह बिस्तर छोड़ते ही दिखने लगते हैं किडनी डैमेज होने के ये 5 असामान्य लक्षण, 89 पर्सेंट लोग इग्नोर करके हो जाते हैं बीमार
यूटिलिटी
आपके एरिया में हो रही बिजली चोरी तो ऐसे करें शिकायत, इनाम देगी यह सरकार
आपके एरिया में हो रही बिजली चोरी तो ऐसे करें शिकायत, इनाम देगी यह सरकार
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Embed widget