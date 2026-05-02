महोबा में NEET अभ्यर्थी छात्रा लापता, परीक्षा से पहले गायब, परिजनों ने अपहरण का लगाया आरोप

उत्तर प्रदेश के महोबा में नीट की तैयारी कर रही मध्यप्रदेश की रहने वाली एक छात्रा संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई है. 3 मई को होने वाली परीक्षा से ठीक पहले छात्रा के गायब होने से हड़कंप मच गया है. परिजनों ने गांव के ही दबंग युवकों पर अपहरण का आरोप लगाते हुए समाधान दिवस में गुहार लगाई है. पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है.

परिजनों के मुताबिक छात्रा लाइब्रेरी में पढने गयी थी,अचानक छात्रा के गायब होने से कई सवाल खड़े हो गए हैं. परिजनों का बुरा हाल है. पुलिस अधिकारियों ने जल्द छात्रा को बरामद करने का दावा किया है.

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क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, मध्यप्रदेश के पठा गांव निवासी 25 वर्षीय निशा अहिरवार, जो महोबा में किराए पर रहकर नीट की तैयारी कर रही थी, 30 अप्रैल शाम से लापता है. वह शहर की वेदांत लाइब्रेरी में पढ़ने गई थी, लेकिन शाम को वापस अपने रूम नहीं लौटी. छात्रा की मां मन्नू देवी का रो-रोकर बुरा हाल है. उनका आरोप है कि उनकी बेटी का अपहरण गांव के ही दबंगों ने किया है.

परिजनों के मुताबिक 3 मई को निशा की नीट की परीक्षा थी, लेकिन आरोपियों ने उसकी पढ़ाई बाधित करने और उसे बर्बाद करने की धमकी दी थी. मामला महज गुमशुदगी का नहीं, बल्कि पुरानी रंजिश का लग रहा है.

परिजनों ने रंजिश की जताई आशंका

मां ने बताया कि आरोपी मोहित और अंकित ने एक साल पहले भी निशा के साथ सरेराह छेड़खानी की थी, जिसका मुकदमा छतरपुर में चल रहा है. आरोप है कि ये युवक महोबा में भी निशा का पीछा कर रहे थे और केस वापस न लेने पर उसे जान से मारने और बर्बाद करने की धमकी दे रहे थे. निशा ने दो दिन पहले ही अपनी मां को फोन पर बताया था कि उसे रास्ते में रोककर धमकाया गया और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया गया.

इधर, निशा के ममेरे भाई विमलेश वर्मा को अनहोनी की आशंका सता रही है. उनका सवाल है कि आखिर निशा किस हाल में है? क्या वह सुरक्षित है? उनका आरोप है कि कोतवाली पुलिस ने शुरुआती शिकायत पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की, जिससे थक-हारकर वे समाधान दिवस पहुंचे.

पुलिस ने शुरू की जांच

मामले की गंभीरता को देखते हुए एडीएम मोइनुल इस्लाम ने बताया कि कोतवाली पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर ली है और जांच की जा रही है. फिलहाल, पुलिस की टीमें सर्विलांस और अन्य माध्यमों से छात्रा की लोकेशन ट्रेस करने में जुटी हैं, लेकिन परीक्षा से पहले एक छात्रा का इस तरह गायब होना कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है.

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