युवकों को चलती थार की खिड़की पर स्टंट करना पड़ा भारी, दिल्ली-देहरादून हाईवे पर वीडियो वायल

दिल्ली-देहरादून कॉरिडोर पर एक खतरनाक स्टंट का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक युवक चलती थार गाड़ी की खिड़की पर खड़ा होकर स्टंट करता नजर आ रहा है, जबकि गाड़ी तेज रफ्तार में दौड़ रही है. बताया जा रहा है कि यह वीडियो हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपलोड किया गया था, जिसके बाद यातायात पुलिस ने इसका संज्ञान लिया.

तीनों युवक मीतली से देहरादून जा रहे थे

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि गाड़ी में तीन युवक सवार हैं. एक युवक खिड़की पर खड़े होकर स्टंट कर रहा है, दूसरा युवक बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चला रहा है और तीसरा युवक सीट पर बैठा हुआ बातचीत कर रहा है. वीडियो में वे यह कहते हुए भी सुनाई देते हैं कि हाईवे शुरू हो चुका है और वे देहरादून घूमने जा रहे हैं. साथ ही यह भी दावा किया गया कि वे बागपत जिले के मीतली से चले थे और मात्र एक घंटे में सहारनपुर पहुंच गए.

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स्टंट करने और बिना सीट बेल्ट के आरोप में छह हजार का चालान

वीडियो वायरल होने के बाद यातायात पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की. नियमों का उल्लंघन करते हुए स्टंट करने और बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाने के आरोप में वाहन का छह हजार रुपये का चालान काटा गया. जांच में पता चला कि यह गाड़ी हरियाणा के फरीदाबाद निवासी कुलदीप के नाम पर पंजीकृत है.

इस घटना के बाद ट्रैफिक पुलिस ने लोगों, विशेषकर युवाओं से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह के खतरनाक स्टंट न करें. ऐसे कृत्य न केवल उनकी अपनी जान को खतरे में डालते हैं, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करते हैं. पुलिस ने चेतावनी दी है कि भविष्य में इस तरह के मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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