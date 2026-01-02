हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
KKR विवाद पर सपा विधायक वीरेंद्र यादव का बयान, 'असल मुद्दों से भटकाने का हथकंडा'

KKR विवाद पर सपा विधायक वीरेंद्र यादव का बयान, 'असल मुद्दों से भटकाने का हथकंडा'

Ghazipur News:डॉ वीरेंद्र यादव ने बांग्लादेश में जारी हिंसा में बीजेपी नेताओं व हिन्दू संगठनों द्वारा फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को टारगेट करने पर तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने इसे मुद्दा भटकाना कहा.

By : अनिल कुमार, अनिल कुमार | Edited By: Jai Prakash | Updated at : 02 Jan 2026 11:16 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जंगीपुर से समाजवादी पार्टी विधायक डॉ वीरेंद्र यादव ने बीजेपी पर साम्प्रदायिकता को लेकर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि बीजेपी धर्म की आड़ में छलावा करने का काम कर रही है. जबकि असल मुद्दे रोजगार,विकास और आरक्षण को बचाना है, लेकिन बीजेपी भटका रही है. वीरेंद्र यादव ने यह बात जिला पंचायत बैठक के बाद पत्रकारों के सवालों पर कही.

डॉ वीरेंद्र यादव ने बांग्लादेश में जारी हिंसा में बीजेपी नेताओं व हिन्दू संगठनों द्वारा फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को टारगेट करने पर तीखी प्रतिक्रिया दी.ए उन्होंने इसे कोई मुद्दा नहीं बताया और कहा कि यह सब ध्यान भटकाया जा रहा ताकि लोग असल मुद्दों से दूर रहें.

देवकीनंदन ठाकुर को जबाब

दरअसल आईपीएल में शाहरुख खान की KKR टीम ने बांग्लादेशी गेंदबाज एम. रहमान को टीम में शामिल किया. इस पर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने शाहरुख खान को चेतावनी देते हुए उन्हें देशप्रेम दिखाने की नसीहत दी. इसके जबाब में डॉ वीरेंद्र यादव ने कहा, "अब मुद्दा यहां विकास है. हमारे और आपके आरक्षण छीनने का है. बीजेपी इसे छीनने का कुचक्र कर रही है.” उन्होंने इस अपर हाल में लेखपाल भर्ती में आरक्षण सीटों में धांधली का उदहारण दिया. उन्होंने कहा कि हमारे नेता अखिलेश यादव और हम सब ने इसे विधानसभा में उठाया तब बैकफुट पर सरकार आई. वीरेंद्र यादव ने आगे बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी प्रदेश में धर्म की राजनीति का जहर घोल रही है, ताकि लोग जरुरी सवाल भूल जाएं.

क्षत्रिय महासम्मेलन पर टिप्पणी

रेप के आरोपी बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की बेटी द्वारा जंतर-मंतर पर क्षत्रिय महासम्मेलन के सवाल कहा, "यह उनकी सरकार है. वे क्षत्रिय सम्मेलन बुलाएं, ब्राह्मण सम्मेलन बुलाएं, अपनी बात करें. हमें कमेंट करने की जरूरत नहीं है."

जिला पंचायत बैठक में बजट पास

इससे पहले जिला पंचायत की बैठक में सदस्यों और अध्यक्ष ने अपनी-अपनी बातें रखीं. जिला पंचायत अध्यक्ष ने सदस्यों की बातें मानीं और पिछले बजट को पास किया. जबकि कुछ लोगों ने सपा MLA पर आरोप लगाया कि वे बीजेपी अध्यक्ष का बचाव कर रहे हैं. जिस पर डॉ वीरेंद्र यादव ने कहा कि बजट में पार्टी जैसा कोई मामला नहीं है, बजट सबके लिए होता है. कोई पक्ष या विपक्ष नहीं या जिले का विकास का सबसे बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है.

Published at : 02 Jan 2026 11:07 PM (IST)
UP NEWS Ghazipur News Dr Virendr Yadav
