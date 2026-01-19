PM शहरी आवास योजना के तहत खाते में आई 1 लाख की राशि, गाजीपुर में लाभार्थियों के खिले चेहरे

गाजीपुर सहित प्रदेश में रविवार की शाम प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों के खाते में 1 लाख रुपये की राशि ट्रांसफर की गई. गाजीपुर के 2119 लाभार्थियों के खातों में जब 1 लाख रुपये की राशि पहुंची तो उनके चेहरे खुशी से खिल उठे. यह ऐसे परिवार थे जिनकी अपनी जमीन तो थी लेकिन छत नहीं था, जिस वजह से यह लोग टूटे-फूटे मकान या फिर टीन सेड में रहने को मजबूर थे.



प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लाभार्थियों के जब एक लाख रुपये की राशि खाते में पहुंची तो उन्हें भी अब उम्मीद हो गई है कि अब उनका भी अपना छत होगा. एक लाभार्थी ने बताया कि यह मोबाइल का मैसेज उन्हें इस बात की खुशी दी है कि अब उनके घर का छत बन जाएगा.

लड़की वाले लेकर आएंगे रिश्ता

लाभार्थी ने बताया कि अब उनके घर भी लड़की वाले रिश्ता लेकर आएंगे, क्योंकि घर न होने की वजह से रिश्ते वाले आते तो थे लेकिन घर देखकर वापस चले जाते थे. इसका मलाल उन्हें काफी दिनों से था लेकिन अब यह मलाल दूर हो जाएगा. साथ ही लोगों ने बताया कि जैसे ही उनका मकान पूरा होगा वह सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए पत्र भी लिखेंगे.



इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद डॉक्टर संगीता बलवंत और विशिष्ट अतिथि भाजपा एमएलसी विशाल सिंह चंचल रहे और इन लोगों ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपना देखा है कि उनकी सरकार में कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जिनका अपना छत ना हो और इसी को लेकर इस तरह का कार्य किया गया है. यह तब तक चलता रहेगा जब तक इस योजना से अंतिम व्यक्ति लाभान्वित नहीं हो जाता.

एक क्लिक में लाभार्थियों के खाते में पहुंची राशि

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिन पूर्व जब प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लाभार्थियों के लिए प्रथम किस्त 100000 की बटन दबाई. वैसे ही कई लाभार्थियों और उनके परिजनों के चेहरे पर खुशी बिखर गई. लाभार्थियों को भरोसा हो गया कि अब उनके घर भी शहनाई बजेगी और उनके घर भी लड़की वाले शादी का रिश्ता लेकर आएंगे.