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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगाजियाबाद में AC सर्विस सेंटर में भीषण आग, सिलेंडर ब्लास्ट से मची अफरातफरी; बुजुर्ग की मौत

गाजियाबाद में AC सर्विस सेंटर में भीषण आग, सिलेंडर ब्लास्ट से मची अफरातफरी; बुजुर्ग की मौत

Ghaziabad News In Hindi: एसी के अंदर भरे जाने वाली गैस के सिलेंडर और एसी के कंप्रेसर में ब्लास्ट हो रहा था सिलेंडर फट कर सड़क पर भी गिरे. यह घर घनी आबादी में है आसपास के घरों में आग फैलने का डर था,

By : विपिन तोमर | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 09 May 2026 09:51 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में थाना सिहानी गेट के पटेल नगर प्लॉट नंबर f87 पर स्थित ऑन स्पॉट एयर कंडीशन सर्विस सेंटर में आग लग गई. यह तीन मंजिला मकान है जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर एसी रिपेयरिंग का काम होता है वहीं दूसरी मंजिल पर ऑफिस है और तीसरी मंजिल पर परिवार रहता है. इस घटना से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गयी.

एसी के अंदर भरे जाने वाली गैस के सिलेंडर और एसी के कंप्रेसर में ब्लास्ट हो रहा था सिलेंडर फट कर सड़क पर भी गिरे. यह घर घनी आबादी में है आसपास के घरों में आग फैलने का डर था, आग भीषण थी इसीलिए फायर स्टेशन वैशाली साहिबाबाद और मोदीनगर से भी गाड़ियों को बुलाया गया. दमकल कर्मियों ने आग बुझाने की कोशिश की, घर में खड़ी दो गाड़ियां और 10 मोटरसाइकिल भी जलकर राख हो गई. जिससे वाहन स्वामियों का बड़ा नुकसान हुआ है.

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एक बुजुर्ग की मौत 

कुल आठ दमकल की गाड़ियां आग को बुझा रही थी इसी दौरान काम करने वाले कर्मचारी त्रिलोकी नाथ जिनकी उम्र 80 वर्ष थी, उनका दम घुटने से मौत हो गयी. गनीमत यह रही कि उसे दौरान मकान में आठ लोग और थे जो फिलहाल सही सलामत है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

हादसे की जांच शुरू

दमकल विभाग ने शुरुराती जांच में इसे एसी कम्प्रेशर फटना ही मान रही है. जबकि विस्तृत जांच बाद में होगी. इस हादसे में काफी ज्यादा आर्थिक नुकसान भी हुआ है. गनीमत रही कि इसके अलावा कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ. जबकि हादसे में किसी की लापरवाही रही या नहीं, ये भी अब जांचा जाएगा.

यहां बता दें कि इससे पहले भी एसी फटने या कम्प्रेशर फटने की कई घटनाएं गाजियाबाद एनसीआर में हो चुकी हैं. जिसको लेकर भी सावधानी बरतने की अपील की गयी है. एसी की समय-समय पर सर्विस भी करवाएं.

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Published at : 09 May 2026 09:51 AM (IST)
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