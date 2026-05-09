मेरठ में बुलडोजर कार्रवाई पर बवाल, सैकड़ों महिलाओं ने उर्जा राज्य मंत्री का घेरा घर

उत्तर प्रदेश के मेरठ में शास्त्रीनगर में आवास-विकास द्वारा अवैध रूप से निर्मित घर और दुकानें तोड़ने का मामला तूल पकड़ चुकी है. इसी क्रम में अपने व्यापार और आशियाने बचाने को लेकर शास्त्रीनगर में धरना दे रही महिलाओं के सब्र का बांध शुक्रवार की शाम टूट गया. नारेबाजी करती सैकड़ों महिलाओं ने पैदल मार्च निकालते हुए ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेन्द्र तोमर के घर के बाहर धरना दे दिया.

घंटों चले हंगामे के बाद ऊर्जा राज्य मंत्री डॉ सोमेंद्र तोमर ने महिलाओं को हर संभव मदद का आश्वासन देते हुए वापस भेजा. इस मामले में सांसद अरुण गोविल समेत कई भाजपा नेताओं से स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी है.

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महिलाओं ने विधायक के खिलाफ की जमकर नारेबाजी

शुक्रवार की शाम सेक्टर चार के चौराहे पर धरना दे रही महिलाएं नारेबाजी करती हुई सेक्टर दो में धरना दे रही महिलाओं के बीच पहुंचीं. जहां से सभी महिलाएं एकत्र होकर नारेबाजी करती हुए ऊर्जा राज्य मंत्री डॉ सोमेंद्र तोमर के शास्त्रीनगर ए ब्लॉक स्थित आवास पर पहुंचीं और धरना देकर बैठ गईं. महिलाओं ने 'विधायक जी बाहर आओ और विधायक जी मुंह ना छुपाओ' जैसे नारे लगाते हुए जमकर हंगामा किया. मामले की जानकारी मिलने पर एसपी सिटी विनायक भोंसले और प्रशासनिक अधिकारियों सहित कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई.

उर्जा राज्यमंत्री ने दिया मदद का भरोसा

घंटों चले हंगामे के बाद ऊर्जा राज्य मंत्री डॉ सोमेंद्र तोमर महिलाओं के बीच पहुंचे. उन्होंने बताया कि सरकार इस मुद्दे को लेकर बेहद गंभीर है. पीड़ित परिवारों को सुप्रीम कोर्ट से हर संभव मदद दिलाने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने महिलाओं को आश्वस्त किया कि सरकार उनके घर बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है. मगर महिलाओं ने साफ कह दिया कि वह अपने घरों में सेटबैक नहीं देंगी. विधायक के समझाने पर महिलाएं अपने घर वापस लौट गईं.

यहां बता दें कि अपनी दुकानें और मकान बचाने के लिए स्थानीय लोग पिछले काफी समय से धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद स्थानीय प्रशासन या सरकार चुप्पी साधे है.

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