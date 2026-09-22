उत्तराखंड 2027 चुनाव: घनसाली सीट पर किसका पलड़ा भारी? आंकड़ों से समझें

उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित घनसाली विधानसभा सीट जिले की छह विधानसभा सीटों में शामिल है और टिहरी गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है. वहीं यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित भी है. पहाड़ी और दुर्गम भूगोल वाले इस इलाके में स्वास्थ्य शिक्षा सुविधाओं तक पहुंच, पलायन और रोजगार जैसे मुद्दे लंबे समय से चुनावी बहस के केंद्र में रहे हैं.

राज्य गठन के बाद से अब तक इस सीट पर पांच चुनाव आयोजित हो चुके हैं. 2022 के विधानसभा चुनाव के समय घनसाली में कुल मतदाताओं की संख्या करीब 99,175 दर्ज की गई थी. पिछले चुनावों पर नजर डालें तो 2012 से यह सीट भारतीय जनता पार्टी के पास रही है.

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क्या कहते हैं आंकड़े?

भाजपा के शक्ति लाल शाह ने 2017 और 2022 दोनों बार लगातार बड़े अंतर से जीत दर्ज कर अपनी मजबूत पकड़ इस क्षेत्र में दिखाई है. वहीं इससे पहले यह सीट 2012 में कांग्रेस और 2002 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के खाते में भी जा चुकी है. 2022 के चुनावी नतीजे इस बात की भी पुष्टि करते हैं कि यहां मुकाबला कभी एकतरफा नहीं रहता.

2022 के चुनाव में शक्ति लाल शाह को 20 हजार 949 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के धनी लाल शाह 10 हजार 664 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे. वहीं निर्दलीय उम्मीदवार भीम लाल आर्य ने 9 हजार 204 वोट बटोरकर तीसरा स्थान हासिल किया था. गौरतलब है कि अगर विपक्षी दल निर्दलीय प्रत्याशियों को अपने खेमे में कर बेहतर चुनावी समीकरण बनाता है तो इस क्षेत्र में चुनावी नतीजे बदल भी सकते हैं.

निर्दलीय उम्मीदवार बिगाड़ते हैं खेल

घनसाली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी समीकरण बिगाड़ने में सक्षम साबित होते रहे हैं. यही वजह है कि यहां हर चुनाव में विपक्षी वोट बिखरने का सीधा फायदा सत्तारूढ़ दल को मिलता दिखा है.

आरक्षित सीट होने के कारण यहां सभी प्रमुख उम्मीदवार अनुसूचित जाति से आते हैं. धार्मिक आंकड़ों की बात करें तो टिहरी गढ़वाल जिले में हिंदू आबादी 98.53 प्रतिशत है, जबकि मुस्लिम आबादी महज 1.19 प्रतिशत है. लिहाजा यह सीट धार्मिक ध्रुवीकरण वाली राजनीति के दायरे में नहीं आती.

बड़े नेताओं का असर सीमित

दुर्गम पहाड़ी सीट होने के चलते घनसाली में राज्य स्तर के दिग्गज नेताओं का सीधा प्रभाव सीमित ही माना जाता है. इस सीट पर प्रत्याशी का निजी जनाधार निर्णायक भूमिका निभाता है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भाजपा के संगठनात्मक चेहरे के तौर पर असर डालते हैं.

वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत मूलतः कुमाऊं क्षेत्र से जुड़े होने के कारण गढ़वाल टिहरी में सीमित प्रभाव रखते हैं. दिलचस्प बात यह है कि टिहरी में ऐतिहासिक रूप से सबसे गहरा असर राजपरिवार का रहा है. वर्तमान सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह टिहरी रियासत परिवार से आती हैं और उनका सांकेतिक प्रभाव पूरे टिहरी गढ़वाल जिले में नजर आता है.

2027 की तैयारी जुटे राजनीतिक दल

अगला विधानसभा चुनाव 2027 में आयोजित होना है. हालांकि राजनीतिक दलों ने जमीनी तैयारी अभी से तेज कर दी है. मौजूदा विधायक शक्ति लाल शाह तीसरी बार भाजपा की ओर से दावेदारी पेश कर सकते हैं, जबकि 2022 में उपविजेता रहे कांग्रेस के धनी लाल शाह संभावित उम्मीदवार माने जा रहे हैं.

इनके अलावा दल-बदल के लिए चर्चित रहे भीम लाल आर्य भी मैदान में उतर कर एक बार फिर सक्रियता दिखा सकते हैं. पिछले 3 चुनावों में यह सीट भाजपा के पास रही है और कांग्रेस इस सीट को खेमे में करने के लिए हर मुमकिन प्रयास करेगी. फिलहाल टिकटों और उम्मीदवारों की तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि आने वाले महीनों में सभी दल इस सीट पर अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे रहेंगे.

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