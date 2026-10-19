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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगीता सिंह बनीं BJP महिला मोर्चा की अमेठी जिलाध्यक्ष, संगठन ने सौंपी जिम्मेदारी

गीता सिंह बनीं BJP महिला मोर्चा की अमेठी जिलाध्यक्ष, संगठन ने सौंपी जिम्मेदारी

बीजेपी ने अमेठी जिले में महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी गीता सिंह को सौंपी है. गीता सिंह पूर्व में सिंहपुर ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख रह चुकी हैं.वह कई पदों की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं.

Written By : लोकेश कुमार त्रिपाठी, अमेठी |  Updated at : 19 Oct 2026 09:50 AM (IST)
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भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक विस्तार के क्रम में अमेठी जिले में महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी गीता सिंह को सौंपी है. बीजेपी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अनुमति से महिला मोर्चा के जिलाध्यक्षों की घोषित सूची में गीता सिंह को अमेठी का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है. पार्टी पदाधिकारियों को उम्मीद है कि उनके अनुभव से महिला मोर्चा की संगठनात्मक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी.

बीजेपी के जिला प्रवक्ता एवं जिला मीडिया प्रभारी चन्द्रमौलि सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि गीता सिंह का संगठन में लंबे समय से सक्रिय योगदान रहा है. वह इससे पहले भी पार्टी में विभिन्न महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन कर चुकी हैं. उनके संगठनात्मक अनुभव और कार्यशैली को देखते हुए पार्टी ने उन्हें महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है.

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सिंहपुर ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख रह चुकी हैं गीता सिंह

गीता सिंह पूर्व में सिंहपुर ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख रह चुकी हैं. इसके अलावा उन्होंने बीजेपी महिला मोर्चा की जिला महामंत्री और भारतीय जनता पार्टी अमेठी की जिला मंत्री के रूप में भी काम किया है. इन जिम्मेदारियों के दौरान उन्हें संगठनात्मक गतिविधियों और महिला कार्यकर्ताओं के साथ कार्य करने का अनुभव प्राप्त हुआ है.

सिंहपुर ब्लॉक की निवासी हैं नवनियुक्त जिलाध्यक्ष

नवनियुक्त जिलाध्यक्ष गीता सिंह तिलोई विधानसभा क्षेत्र के सिंहपुर ब्लॉक अंतर्गत पूरे अमेठियन, पोस्ट कैथागांव की निवासी हैं. स्थानीय स्तर पर संगठन से जुड़ाव और पूर्व में निभाए गए दायित्वों के आधार पर उनकी नियुक्ति को महत्वपूर्ण माना जा रहा है. पार्टी को उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में जिले में महिला मोर्चा की गतिविधियों का विस्तार होगा और अधिक से अधिक महिलाओं को संगठन से जोड़ा जा सकेगा.

महिला कार्यकर्ताओं की भागीदारी बढ़ाने पर रहेगा जोर

बीजेपी महिला मोर्चा पार्टी की महत्वपूर्ण इकाई है. इसके माध्यम से महिलाओं को संगठनात्मक गतिविधियों में भागीदारी के अवसर देने, केंद्र और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा समाजसेवा के कार्यों में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है. 

गीता सिंह की नियुक्ति के बाद जिले में महिला कार्यकर्ताओं को संगठित करने, पार्टी के कार्यक्रमों को जन-जन तक पहुंचाने और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाने की अपेक्षा की जा रही है. इसके साथ ही महिला सशक्तीकरण, आत्मनिर्भरता और नेतृत्व क्षमता को प्रोत्साहित करने की दिशा में भी महिला मोर्चा की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी.

नई जिम्मेदारी मिलने पर दी बधाई

बीजेपी जिला प्रवक्ता एवं जिला मीडिया प्रभारी चन्द्रमौलि सिंह ने गीता सिंह को नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए विश्वास जताया कि गीता सिंह संगठन के प्रति निष्ठा, समर्पण और सेवाभाव के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगी तथा अमेठी जिले में महिला मोर्चा को और अधिक सक्रिय एवं मजबूत बनाने में योगदान देंगी. उनकी नियुक्ति से जिले में महिला संगठन को नई ऊर्जा मिलने और पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही है.

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About the author लोकेश कुमार त्रिपाठी, अमेठी

लोकेश कुमार त्रिपाठी साल 2024 से एबीपी लाइव के साथ जुड़े हैं. उत्तर प्रदेश के अमेठी की खबरों पर नजर रखते हैं.  पत्रकारिता में 12 वर्षों का अनुभव है. उन्होंने मध्यकालीन इतिहास में परास्नातक डिग्री एवं बी० एड० की डिग्री डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या से प्राप्त किया है. साथ ही उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से ''पत्रकारिता एवं जनसंचार" में परास्नातक डिग्री हासिल की है.
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Published at : 19 Oct 2026 09:50 AM (IST)
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Amethi News UP NEWS
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