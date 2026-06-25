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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडफिरोजाबाद में इंच टेप से ताजिया की ऊंचाई नापते दिखे ASP अनुज चौधरी, 10 फीट की सीमा तय

फिरोजाबाद में इंच टेप से ताजिया की ऊंचाई नापते दिखे ASP अनुज चौधरी, 10 फीट की सीमा तय

FIrozabad News In Hindi: ताजिया निर्माण स्थलों का औचक निरीक्षण करने पहुंचे एएसपी का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वे खुद अपने हाथों में इंची टेप लेकर ताजियों की ऊंचाई नापते नजर आ रहे हैं.

Written By : रंजीत गुप्ता |  Updated at : 25 Jun 2026 07:28 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद पुलिस ने मुहर्रम का त्योहार शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए फिरोजाबाद पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद और एक्टिव मोड में आ गई है. आगामी दिनों में अकीदतमंदों द्वारा गम-ए-हुसैन में मातमी जुलूस के साथ पारंपरिक ताजिए निकाले जाएंगे, जिन्हें कर्बला में ले जाकर सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा.

इस पूरे आयोजन को बिना किसी विवाद और हादसे के संपन्न कराने के लिए एसएसपी आदित्य लांघे ने जिले के सभी क्षेत्राधिकारियों (COs) और थाना अध्यक्षों को विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं. कप्तान ने सख्त लहजे में निर्देश दिए हैं कि मुहर्रम के जुलूस को पूरी तरह से शांतिपूर्ण और सुरक्षात्मक ढंग से संपन्न कराया जाए, रूटों का भौतिक सत्यापन हो और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाए.

कप्तान के निर्देश पर ग्राउंड जीरो पर उतरे एसपी ग्रामीण

विगत वर्षों में ताजियों के हाई टेंशन (विद्युत) लाइनों की चपेट में आने से हुई आगजनी और जनहानि की घटनाओं से सबक लेते हुए प्रशासन इस बार सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है. कप्तान के निर्देशों के अनुपालन में फिरोजाबाद के अपर पुलिस अधीक्षक (एसपी ग्रामीण) अनुज चौधरी खुद ग्राउंड जीरो पर उतरे. शिकोहाबाद कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ताजिया निर्माण स्थलों का औचक निरीक्षण करने पहुंचे एसपी ग्रामीण का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वे खुद अपने हाथों में इंच टेप (मेजरिंग टेप) लेकर ताजियों की ऊंचाई नापते नजर आ रहे हैं.

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इन इलाकों पर है पुलिस की विशेष नजर

फिरोजाबाद जनपद के टूंडला, शिकोहाबाद, जसराना, सिरसागंज, फरिहा, नारखी, मक्खनपुर, मुस्तफाबाद और एका सहित तमाम शहरी व ग्रामीण इलाकों में बड़े पैमाने पर ताजिया और जुलूस निकाले जाते हैं. इन सभी संवेदनशील और प्रमुख रूटों को लेकर फिरोजाबाद पुलिस ने अपनी चाक-चौबंद व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं. जुलूस के रास्तों का निरीक्षण किया जा रहा है ताकि कर्बला तक ताजियों को ले जाने में कोई विद्युत या अन्य तकनीकी बाधा न आए.

शासन की गाइडलाइंस: 10 फीट से ऊंचा नहीं होगा ताजिया

एएसपी अनुज चौधरी ने बताया, "शासन की ओर से स्पष्ट निर्देश हैं कि ताजियों की अधिकतम ऊंचाई 10 फीट ही रखी जा सकती है. इसमें 7 फीट ऊंचा मुख्य ताजिया और 3 फीट का उसका प्लेटफार्म (बेस) शामिल है. जिन जगहों पर ताजिया ज्यादा ऊंचा बनाए जाने की इनपुट मिल रहे थे, वहां खुद जाकर इंच टेप से नाप की गई है और कारीगरों को हिदायत दी गई है."

सुरक्षा और सहयोग की अपील

पुलिस प्रशासन ने क्षेत्र के सभी ताजियादारों, मुहर्रम कमेटियों और संभ्रांत नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित नियमों का पूरी तरह पालन करें. तय मानक (10 फीट) के भीतर ही ताजिया रखें, ताकि जुलूस के दौरान बिजली कटौती की समस्या न हो और न ही किसी हादसे की आशंका रहे. एसएसपी और एसपी ग्रामीण ने साफ किया है कि नियमों की अनदेखी करने वालों और अफवाह फैलाकर शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास करने वालों के खिलाफ बेहद सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

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About the author रंजीत गुप्ता

रंजीत गुप्ता साल 2019 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. फीरोजाबाद और आसपास की खबरों पर नजर रखते हैं. पिछले 18 वर्ष से पत्रकारिता के क्षेत्र में है. दिल्ली से ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में 2009 में डिप्लोमा किया, उसके बाद से प्रतिष्ठित समाचार पत्र दैनिक नवज्योति से अपना करियर शुरू किया. रंजीत राजनीतिक और क्राइम की खबरों के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं.
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Published at : 25 Jun 2026 07:24 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Firozabad News Anuj Chaudhary
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