उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद में जीआरपी ने चलती ट्रेन में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले एक शातिर गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है. जीआरपी ने इन चोरों के पास से लगभग डेढ़ लाख रुपए का माल भी बरामद किया है. ये गिरोह बीते लम्बे समय से ट्रेनों में चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था. इस गिरोह में मां और बेटा भी शामिल है.

चोरी से पहले ये गिरोह रेकी कर योजना बनाता था और फिर बड़े ही शातिर तरीके से वारदात को अंजाम देकर चलती ट्रेन से भाग जाते थे.

मां-बेटा रेकी कर ढूंढते थे शिकार

पुलिस के मुताबिक यात्री गाड़ियों में एक महिला अपने बेटे और दो अन्य साथियों के साथ ट्रेन में चढ़कर पहले यात्रियों के सामान की रेकी करती थी और महिला एक जगह बैठकर यात्रियों पर नजर रखती थी. जैसे ही यात्रियों की नजर चूकी इतनी देर में सदस्यों को इशारा देकर किसी की जेब कटवाना तो किसी के मोबाइल की चोरी कर देना या फिर ट्रेन में रखे हुए बैग में से सामान की चोरी करना या फिर सामान लेकर ही स्टेशन के आउटर पर ट्रेन के धीमी होते ही उतर कर भाग जाना. इस तरह यह गिरोह चोरी की घटनाओं का अंजाम दिया करता था.

जीआरपी को थी लंबे समय से तलाश

सीओ जीआरपी उदय प्रताप सिंह ने बताया कि यह गिरोह लंबे समय से ट्रेन में चोरी की घटनाओं का अंजाम दे रहा है. जीआरपी काफी लंबे समय से उनकी तलाश में थी. बीते 6 नवंबर को जीआरपी को सूचना मिली थी कि फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन के पास स्थित माल गोदाम पर संदिग्ध व्यक्तियों की सूचना मिली थी. इसके बाद जीआरपी ने इन्हें पकड़ लिया.

पूछताछ के बाद पता चला कि पकड़े गए लोगों में एक फिरोजाबाद का रहने वाला व्यक्ति शामिल है और एक एटा जनपद का शातिर चोर कर इस गिरोह का सदस्य है. जबकि फर्रुखाबाद के रहने वाले मां और बेटे भी इस गिरोह में शामिल हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है. इनके पास से पुलिस ने चोरी के आठ मोबाइल चांदी के आभूषण और एक चाकू बरामद किया है.

पुलिस के मुताबिक बरामद किए गए सामान की कीमत लगभग डेढ़ लाख रुपए से ज्यादा की है. पुलिस के मुताबिक पकड़े गए चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है.