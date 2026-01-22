यूपी में एंटी करप्शन टीम की छापमेरी, बिजली विभाग का जूनियर इंजीनियर रिश्वत लेते किया गिरफ्तार

फिरोजाबाद में एंटी करप्शन की टीम की छापेमारी के बाद हड़कंप मच गया. इस छापेमारी के दौरान विद्युत विभाग के एक जूनियर इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया है. बताया जा रहा है कि किसी बिजली चोरी के मामले में विद्युत उपभोक्ता से जुर्माना कम कराने के एवज में पैसे की मांग की गई थी. उपभोक्ता द्वारा इसकी सूचना एंटी करप्शन टीम को दी गई, एंटी करप्शन टीम ने प्लान बनाकर मौके पर इंजीनियर को रंगे हाथ पकड़ लिया.

यह मामला फिरोजाबाद के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है. यहां एंटी करप्शन आगरा की टीम ने शिकोहाबाद में विद्युत निगम के JE और संविदाकर्मी को 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. इस छापेमारी के बाद विद्युत विभाग में हड़कंप मच गया.

एंटी करप्शन की टीम ने नीरज को पूरी प्लॉनिंग बनाकर दी

एंटी करप्शन प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि विद्युत उपभोक्तता नीरज ने जूनियर इंजीनियर द्वारा रिश्वत की डिमांड किए जाने की शिकायत लिखित में दर्ज कराई थी. इस शिकायत के बाद एंटी करप्शन की टीम ने नीरज को पूरी प्लॉनिंग बनाकर दी और उनके द्वारा डिमांड की जा रही धनराशि को लेकर ऑफिस पहुंचने के लिए कहा गया.

टीम ने दोनों आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ा

पीड़ित उपभोक्ता नीरज की शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने योजना बनाकर बुधवार को भूड़ा भरथना गांव में आयोजित एकमुश्त समाधान योजना (OTS) कैंप में छापेमारी की. शाम करीब 4:30 बजे टीम ने दोनों आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ लिया. एंटी करप्शन की टीम दोनों विद्युत कर्मियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी कर रही है. बताया जा रहा है कि इसमें जूनियर इंजीनियर राजेश पाल के साथ-साथ एक विद्युत संविदा कर्मी मुनेशपाल भी शामिल है जिसके विरुद्ध भी प्राथमिक की दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है.

फतेहपुर में उद्योगपति जयराज मानसिंह की गला रेतकर हत्या, खेत में खून से लथपथ पड़ा मिला शव