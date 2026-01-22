फतेहपुर में उद्योगपति जयराज मानसिंह की गला रेतकर हत्या, खेत में खून से लथपथ पड़ा मिला शव

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में अज्ञात हमलावरों ने दिन दहाड़े उद्योगपति की गला रेतकर हत्या कर दी, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. उनका शव सुनसान इलाके में खेत में पड़ा मिला. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा हैं. पुलिस मामले की जांच में जुट गई हैं.

ये घटना फतेहपुर जनपद में सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत महर्षि विद्या मंदिर के पास की बताई जा रही है. जहां बुधवार को दिनदहाड़े उद्योगपति जयराज मान सिंह की गला काटकर हत्या कर दी. परिजनों का कहना है कि जयराज दोपहर को अंकित नाम के युवक के साथ अपनी जमीन पर गए थे.

दोपहर करीब साढ़े चार बजे अंकित ने परिजनों को उनके लापता होने की सूचना दी. जिसके बाद परिजनों ने उन्हें तलाशने की कोशिश की. परिजनों ने आसपास के सभी इलाकों में उद्योगपति की तलाश की. इसी दौरान दूर सुनसान सरसों के खेत में ख़ून से लथपथ उनका शव पड़ा मिला. उनके गले को रेतकर हत्या की गई थी.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

जयराज मानसिंह की हत्या के बाद परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. उनका रो-रोकर बुरा हाल है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. पुलिस अधीक्षक तत्काल भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए. पूरे मामले की गहन जांच-पड़ताल शुरू की गई. फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिसने साक्ष्य संकलन का कार्य किया.

एसपी के अनुसार हत्या के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल सका है. मृतक जिस अंकित नाम के शख्स के साथ गए थे वो भी फरार है. उसकी तलाश की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होगा. पुलिस साक्ष्यों के आधार पर आगे की जाँच में जुट गई है.

