शंकराचार्य पर FIR मामले पर भड़की कांग्रेस, बोली- 'अखिलेश यादव की सलाह मान लेनी चाहिए थी'

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी और 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ झूंसी थाने में पॉक्सो एक्ट की धारा में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. अब इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने इस मामले पर प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं.

अविमुक्तेश्वरानंद मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा, "जिस तरीके से लोगों की पीड़ा बढ़ाई जा रही है. जिस तरह शंकराचार्य का अपमान किया जा रहा है. चुनाव आने दीजिए बीजेपी साफ हो जाएगी." उन्होंने कहा कि आज की डेट में शंकराचार्य पर मुकदमा लिखा रहे हैं, जिन लोगो ने परंपरा डाली है, वो पाप के भागी होंगे.

कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा, "अखिलेश यादव की सलाह मानी जानी चाहिए. कम से कम योगी जी को क्योटो देखकर आना चाहिए. योगी सच में वही होता है, जो माया मोह से विरक्त रहे. कम से कम योगी लोगों के दुख में दुखी तो हो." उन्होंने कहा कि, "डिप्टी सीएम राजनीति कर रहे है, अपने पद से इस्तीफा देकर बात कहते तो मानते."

'बीजेपी का विकास किसानों के प्रति गद्दारी'

कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा,"बीजेपी का विकास किसान के प्रति गद्दारी है." एआई समिट को लेकर उन्होंने कहा कि हमारे अधनंगे फकीर ने ब्रिटेन के राजा को चुनौती दी थी. हमारे अधनंगे शेरो पर हमें गर्व है.



उधर, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने भी अविमुक्तेश्वरानंद मामले पर प्रतिक्रिया दी है. आशुतोष वर्मा ने कहा, "अगर उनके ऊपर पॉक्सो की धारा लगती है तो ये तो पुरानी है. जब तब योगी के खिलाफ नहीं बोले थे. ये वही रामभद्राचार्य के शिष्य हैं, जिन पर सपा सरकार में 420 का केस आया था. आज क्या हो रहा है. वोट के लिए बीजेपी सनातनी बन जाती है."

उपमुख्यमंत्री ने डाली गलत परंपरा

समाजवादी पार्टी प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने कहा कि उपमुख्यमंत्री ने गलत परम्परा डाली है. जब गलत हो रहा था, तब नहीं बोले, अब उनका ब्राह्मण प्रेम जग गया. ये बात तो हम पहले से बोलते हैं अगर आप योगी हैं तो सत्ता का मोह क्यों है. आप इधर से सेवा भी लेंगे योगी भी रहेंगे.

इंडिया गठबंधन में फूट की बात को किया खारिज

इंडिया गठबंधन में फूट की बात का खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि, मैं स्पष्ट करता हूं ऐसा कुछ नहीं है, आज भी विपक्ष मजबूत है, एकजुट है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि, बीजेपी पिछड़ों के नाम पर वोट ले रही है लेकिन उनकी बात नहीं करना चाहती है. उन्होंने कहा कि जितना अत्याचार करेंगे, सपा की नींव मजबूत होगी.