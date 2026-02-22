हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडशंकराचार्य पर FIR मामले पर भड़की कांग्रेस, बोली- 'अखिलेश यादव की सलाह मान लेनी चाहिए थी'

शंकराचार्य पर FIR मामले पर भड़की कांग्रेस, बोली- 'अखिलेश यादव की सलाह मान लेनी चाहिए थी'

Avimukteshwaranand:अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी और 3 अज्ञात के खिलाफ झूंसी थाने में पॉक्सो एक्ट की धारा में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. इस पर सपा कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है.

By : नितीश कुमार पाण्डेय | Updated at : 22 Feb 2026 08:35 PM (IST)
Preferred Sources
और पढ़ें
Published at : 22 Feb 2026 08:35 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Avimukteshwaranand
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य पर FIR मामले पर भड़की कांग्रेस, बोली- 'अखिलेश यादव की सलाह मान लेनी चाहिए थी'
शंकराचार्य पर FIR मामले पर भड़की कांग्रेस, बोली- 'अखिलेश यादव की सलाह मान लेनी चाहिए थी'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अनुराग ठाकुर का आरोप, चिंतपूर्णी के लिए मिले 50 करोड़ रुपये, कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई खर्च
अनुराग ठाकुर का आरोप, चिंतपूर्णी के लिए मिले 50 करोड़ रुपये, कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई खर्च
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रमजान से पहले खजूरों की गलत पैकेजिंग का खुलासा, खाद्य विभाग ने शुरू किया विशेष चेकिंग अभियान
रमजान से पहले खजूरों की गलत पैकेजिंग का खुलासा, खाद्य विभाग ने शुरू किया विशेष चेकिंग अभियान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
क्या है रामभद्राचार्य पर 420 वाला मामला? सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जिक्र कर बढ़ा दी हलचल
क्या है रामभद्राचार्य पर 420 वाला मामला? सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जिक्र कर बढ़ा दी हलचल
Advertisement

वीडियोज

Iran-America War Begins: मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की आहट? | War | Trump | Masoud Pezeshkian
India AI Impact Summit 2026 Big Update | AI & Robotics से पैसा कैसे कमाए ? Top 3 Stocks | Paisa Live
India-Brazil रिश्ता Next Level | $20B Trade Target | Modi-Lula Big Update | Paisa Live
India-Brazil रिश्ता Next Level | $20B Trade Target | Modi-Lula Big Update | Paisa Live
India-Brazil रिश्ता Next Level | $20B Trade Target | Modi-Lula Big Update | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चाहे अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान.... पश्तून आबादी को दुश्मन क्यों मानती है मुनीर आर्मी? 24 घंटे में 22 पश्तूनों की हत्या
अफगान हो या PAK.... पश्तूनों को दुश्मन क्यों मानती है मुनीर सेना? 24 घंटे में 22 लोगों की हत्या
बिहार
BJP में शामिल होना चाहते हैं पप्पू यादव? सांसद निशिकांत दुबे ने चौंकाया
BJP में शामिल होना चाहते हैं पप्पू यादव? सांसद निशिकांत दुबे ने चौंकाया
क्रिकेट
खराब 'किस्मत' में सबसे ऊपर पाकिस्तान, टी20 वर्ल्ड कप का अजीबो-गरीब रिकॉर्ड; 'कुदरत का निजाम' बना आफत
खराब 'किस्मत' में सबसे ऊपर पाकिस्तान, टी20 वर्ल्ड कप में दर्ज हुआ अजीबो-गरीब रिकॉर्ड
साउथ सिनेमा
सामंथा रुथ प्रभु ने शेयर किया 'मा इंटी बंगाराम' का नया पोस्टर, जानें कब होगी रिलीज फिल्म
सामंथा रुथ प्रभु ने शेयर किया 'मा इंटी बंगाराम' का नया पोस्टर, जानें कब होगी रिलीज फिल्म
इंडिया
ट्रंप ने 10 से बढ़ाकर 15 परसेंट किया टैरिफ, भारत पर क्या पड़ेगा असर? एक्सपर्ट बोले- अमेरिका कुछ नहीं...
ट्रंप ने 10 से बढ़ाकर 15 परसेंट किया टैरिफ, भारत पर क्या पड़ेगा असर? एक्सपर्ट बोले- अमेरिका कुछ नहीं...
इंडिया
'कांग्रेस पहले से ही नंगी', AI समिट में शर्टलैस प्रदर्शन पर PM मोदी ने जमकर सुनाया
'कांग्रेस पहले से ही नंगी', AI समिट में शर्टलैस प्रदर्शन पर PM मोदी ने जमकर सुनाया
जनरल नॉलेज
क्या होता है Dead Sea, आखिर क्यों नहीं पनप सकता वहां कोई जीवन?
क्या होता है Dead Sea, आखिर क्यों नहीं पनप सकता वहां कोई जीवन?
ट्रेंडिंग
जामनगर की शादी में पहुंची टेलर स्विफ्ट? स्टेज परफॉर्मेंस से जमकर बांधा समां, जानिए वायरल वीडियो की सच्चाई
जामनगर की शादी में पहुंची टेलर स्विफ्ट? स्टेज परफॉर्मेंस से जमकर बांधा समां, जानिए वायरल वीडियो की सच्चाई
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget