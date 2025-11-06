फतेहपुर में विवादित स्थल पर कार्तिक पूर्णिमा पर पूजा की कोशिश, 21 महिलाओं पर मुकदमा दर्ज

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में आबूनगर में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर विवादित धार्मिक स्थल पर देव दीपावली की पूजा को लेकर एक बार फिर तनाव बढ़ गया. बुधवार को यहां 21 महिआलों ने पूजा करने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया. जिसके बाद महिलाओं और पुलिस में तीखी झड़प हो गयी. जिस पर पुलिस ने महिलाओं के खिलाफ मुदकमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

इस घटनाक्रम में पप्पू सिंह की पत्नी को मुख्य आरोपी बनाया गया है. पुलिस जब उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची तो उनके घर पर भी खासा हंगामा हुआ. फ़िलहाल पुलिस ने विवादित स्थल पर पुलिस बल बढ़ा दिया है और हंगामा करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

क्या है पूरा घटनाक्रम ?

बता दें कि विवादत स्थल का मामला अभी कोर्ट में है, जिस पर अगली सुनवाई 12 नवम्बर को है. यहां अगस्त में खासा बवाल हो गया था. बुधवार को कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर हिंदूवादी नेता पप्पू सिंह की पत्नी अन्य 20 महिलाओं को लेकर विवादित स्थल पर पूजा करने के लिए पहुंची. जिस पर वहां तैनात पुलिस ने उन्हें रोक दिया. इसके बाद महिलाओं और पोलकी में तीखी बहस हो गयी.

पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए महिलाओं को खदेड़ दिया. महिलाओं ने गाली-गलौज भी की. इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है. सूचना पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति नियंत्रण में ली. पुलिस ने 21 महिलाओं के खिलाफ मुकादम दर्ज कर लिया.

दबिश के दौरान फिर झड़प

पुलिस जब पप्पू सिंह की पत्नी को गिरफ्तार करने पहुंची तो वहां कोतवाल तारकेश्वर राय और उनमें बहस हो गयी. ये पूरा मामला CCTV में कैद है. महिलाओं ने आरोप लगाया कि उन्हें पूजा करने से जबरन रोका जा रहा है. पुलिस अधिकारियो ने बताया कि अब विवादित स्थल पर कोई हंगामा या अशांति नहीं है. फ़ोर्स बढ़ा दी गयी है. किसी को भी कानून से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा.