हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP News: जनता के प्रति और उत्तरदायी बनेगी विधायिका: सम्मेलन के दूसरे दिन तीन प्रमुख मुद्दों पर हुआ मंथन

UP News: जनता के प्रति और उत्तरदायी बनेगी विधायिका: सम्मेलन के दूसरे दिन तीन प्रमुख मुद्दों पर हुआ मंथन

86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधायी कार्यप्रणाली में गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर जोर दिया. 21 जनवरी को समापन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 21 Jan 2026 11:45 AM (IST)
Preferred Sources

UP News: 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधायी संस्थाओं की कार्यप्रणाली में गुणवत्ता के मानक स्थापित करने पर जोर दिया. 21 जनवरी को सम्मेलन का तीसरा एवं अंतिम दिन होगा. इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष समापन संबोधन देंगे. समापन समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे तथा सम्मेलन को संबोधित करेंगे.

सम्मेलन के दूसरे दिन तीन प्रमुख विषयों पर विचार-विमर्श किया गया. पहला, पारदर्शी, कुशल एवं नागरिक-केंद्रित विधायी प्रक्रियाओं हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग. दूसरा, विधायकों की क्षमता-वृद्धि द्वारा कार्यकुशलता में सुधार एवं लोकतांत्रिक शासन को सुदृढ़ करना.

और तीसरा, जनता के प्रति विधायिकाओं की जवाबदेही. इन पूर्ण सत्रीय विचार-विमर्शों में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला उपस्थित रहे. राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने चर्चा का संचालन किया.

लोकसभा अध्यक्ष ने सतीश महाना के प्रयासों की प्रशंसा की

सम्मेलन को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने देशभर की विधायिकाओं में अपनाई जा रही सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यप्रणाली में समाहित करने के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना के प्रयासों की प्रशंसा की. बिरला ने विधायकों की शैक्षणिक योग्यताओं एवं पेशेवर अनुभवों को पहचान कर उनका रचनात्मक उपयोग करने की पहल की भी सराहना की.

पूर्व सम्मेलनों के प्रमुख विमर्शों का स्मरण करते हुए बिरला ने उत्कृष्टता, नवाचार तथा प्रौद्योगिकी के उपयोग जैसे मानकों पर राज्य विधायिकाओं के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता पर बल दिया.

इस संदर्भ में देहरादून में 2019 में आयोजित सम्मेलन में हुई चर्चाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने राज्य विधायिकाओं की कार्यकुशलता एवं कार्यप्रणाली में सुधार पर अपने दीर्घकालिक दृष्टिकोण को दोहराया. उन्होंने बताया कि इस दिशा में एक समिति का गठन किया गया है, जो भारत में विधायी निकायों की प्रक्रियाओं एवं प्रथाओं के मानकीकरण से संबंधित मुद्दों पर विचार कर रही है.

संसद विधायिकाओं के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता

राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने राज्य विधायिकाओं की कार्यकुशलता में वृद्धि करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की भूमिका पर बल दिया. साथ ही इस तकनीक को उपयुक्त एवं विश्वसनीय बनाने के लिए अपेक्षित विभिन्न कदमों का भी उल्लेख किया.

संसद में एआई के व्यावहारिक उपयोग एवं इसके क्रियान्वयन के विभिन्न तरीकों को रेखांकित करते हुए उन्होंने संसद और राज्य विधायिकाओं के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया, जिससे संस्थागत ज्ञान का उपयोग दोनों के द्वारा प्रभावी रूप से किया जा सके.

Published at : 21 Jan 2026 11:45 AM (IST)
Tags :
Uttar Pradesh UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में NSA अजीत डोभाल की मौजूदगी से हलचल, क्या ट्रंप को बड़ा झटका देने जा रहा भारत?
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में NSA अजीत डोभाल की मौजूदगी से हलचल, क्या ट्रंप को बड़ा झटका देने जा रहा भारत?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रतीक यादव की तलाक वाली पोस्ट के बीच अपर्णा यादव की सोशल टीम ने लिया बड़ा फैसला!
प्रतीक यादव की तलाक वाली पोस्ट के बीच अपर्णा यादव की सोशल टीम ने लिया बड़ा फैसला!
इंडिया
Republic Day 2026: पहली बार दुनिया देखेगी तूफानी रफ्तार वाली भारत की एंटी शिप मिसाइल, पलक झपकते ही टारगेट शूट
पहली बार दुनिया देखेगी तूफानी रफ्तार वाली भारत की एंटी शिप मिसाइल, पलक झपकते ही टारगेट शूट
स्पोर्ट्स
T20 वर्ल्ड कप विवाद पर बांग्लादेश के हिंदूू कप्तान लिटन दास ने तोड़ी चुप्पी, दे दिया बहुत बड़ा बयान
T20 वर्ल्ड कप विवाद पर बांग्लादेश के हिंदूू कप्तान लिटन दास ने तोड़ी चुप्पी, दे दिया बहुत बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

केरल विधानसभा और बेंगलुरु नगर निगम चुनाव के लिए नियुक्त किए प्रभारी... | BJP President | abp
Engineer Death : इंजीनियर मौत मामले में हुआ चौंका देने वाला खुलासा, पहले भी हुआ था हादसा
UP के Mohan Nagar इंडस्ट्रियल एरिया में आग का कहर, दमकल विभाग ने पाया आग पर काबू | Fire News | abp
कैमरे पर बोले Swami Avimukteshwaranand, बाल पकड़कर पीटा गया, Shankaracharya होने का सबूत मांग रहे
महाराष्ट्र के नासिक में एक चलती कार में भड़की आग, कार सवार ने कूदकर बचाई जान | Fire News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में NSA अजीत डोभाल की मौजूदगी से हलचल, क्या ट्रंप को बड़ा झटका देने जा रहा भारत?
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में NSA अजीत डोभाल की मौजूदगी से हलचल, क्या ट्रंप को बड़ा झटका देने जा रहा भारत?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रतीक यादव की तलाक वाली पोस्ट के बीच अपर्णा यादव की सोशल टीम ने लिया बड़ा फैसला!
प्रतीक यादव की तलाक वाली पोस्ट के बीच अपर्णा यादव की सोशल टीम ने लिया बड़ा फैसला!
इंडिया
Republic Day 2026: पहली बार दुनिया देखेगी तूफानी रफ्तार वाली भारत की एंटी शिप मिसाइल, पलक झपकते ही टारगेट शूट
पहली बार दुनिया देखेगी तूफानी रफ्तार वाली भारत की एंटी शिप मिसाइल, पलक झपकते ही टारगेट शूट
स्पोर्ट्स
T20 वर्ल्ड कप विवाद पर बांग्लादेश के हिंदूू कप्तान लिटन दास ने तोड़ी चुप्पी, दे दिया बहुत बड़ा बयान
T20 वर्ल्ड कप विवाद पर बांग्लादेश के हिंदूू कप्तान लिटन दास ने तोड़ी चुप्पी, दे दिया बहुत बड़ा बयान
बॉलीवुड
'धुरंधर' में रणवीर सिंह संग 20 साल के एज गैप पर सारा अर्जुन ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- 'जीओ और जीने दो'
'धुरंधर' में रणवीर सिंह संग 20 साल के एज गैप पर सारा अर्जुन ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- 'जीओ और जीने दो'
यूटिलिटी
होली पर फ्री गैस सिलेंडर दे रही रेखा गुप्ता सरकार, किन लोगों को मिलेगा फायदा?
होली पर फ्री गैस सिलेंडर दे रही रेखा गुप्ता सरकार, किन लोगों को मिलेगा फायदा?
शिक्षा
NASA से रिटायर हुईं सुनीता विलियम्स, जानें अब उन्हें कितनी पेंशन मिलेगी?
NASA से रिटायर हुईं सुनीता विलियम्स, जानें अब उन्हें कितनी पेंशन मिलेगी?
लाइफस्टाइल
Bollywood Actresses Favourite Pickle: दीपिका-प्रियंका से लेकर श्रद्धा कपूर तक, जानें किस एक्ट्रेस को कौन-सा अचार पसंद?
दीपिका-प्रियंका से लेकर श्रद्धा कपूर तक, जानें किस एक्ट्रेस को कौन-सा अचार पसंद?
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Embed widget