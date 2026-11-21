समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि अब कमल मुरझा गया है. बता दें भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल है जिस पर अखिलेश यादव ने चुटकी लेते हुए बीजेपी पर हमला किया है.

उन्होंने कहा कि कई लोग कमल छोड़कर हमारे साथ आ गाए हैं. इस बार जनता भाजपा को राधे-राधे करने जा रही है. प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर अग्निवीर भर्ती व्यवस्था खत्म की जाएगी.

अखिलेश यादव ने गोरखपुर मामले को लेकर कहा कि वह दो दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पूरे मामले की सच्चाई को सामने रखेंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि गोरखपुर की पुलिस भाजपा कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रही है. प्रदेश में कई अधिकारी भी भाजपा के पदाधिकारी बनकर काम कर रहे हैं.

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'चुनाव आयोग को देंगे अधिकारियों की सूची'

अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में कई अधिकारी बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं. वह अधिकारी बीजेपी को जीतने के लिए हर वह कोशिश कर रहे हैं जिससे भाजपा जीत सके. अखिलेश ने कहा कि ऐसे अधिकारियों की सूची तैयार की जाएगी, जो भाजपा कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रहे हैं. इस सूची पर हम विधायक और सांसदों के हस्ताक्षर के साथ आयोग को देंगे.

'तारीख का ऐलान के साथ हर जाएगी बीजेपी'

अखिलेश ने कहा कि जिस दिन चुनाव तारीखों का ऐलान होगा उसी दिन बीजेपी चुनाव हार जाएगी. सपा अध्यक्ष ने भारत निर्वाचन आयोग पर भी सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग मुख्यमंत्री और भाजपा के दबाव में काम कर रहा है. अखिलेश ने कहा कि चुनाव को निष्पक्ष तरीके से कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है, लेकिन जिस तरह से अधिकारियों की भूमिका सामने आ रही है, वह गंभीर सवाल खड़े करती है.

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