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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदेहरादून पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, कई थानों को मिले नए थानेदार; कानून व्यवस्था होगी दुरुस्त

देहरादून पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, कई थानों को मिले नए थानेदार; कानून व्यवस्था होगी दुरुस्त

Dehradun News In Hindi: देहरादून पुलिस विभाग में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सात निरीक्षकों के तबादले एक साथ कर दिए गए, जिसका सीधा असर जिले के पांच प्रमुख थानों और कोतवालियों पर पड़ा है.

Written By : आलोक सेमवाल, देहरादून |  Updated at : 22 Jun 2026 11:13 AM (IST)
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देहरादून पुलिस महकमे में सोमवार को एक और बड़ा प्रशासनिक उलटफेर देखने को मिला. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सात निरीक्षकों के तबादले एक साथ कर दिए गए, जिसका सीधा असर जिले के पांच प्रमुख थानों और कोतवालियों पर पड़ा है. इन सभी जगहों को आज से नए प्रभारी मिल गए हैं.

सबसे पहले बात करें ऋषिकेश कोतवाली की, तो यहां की कमान अब निरीक्षक यशपाल सिंह बिष्ट के हाथों में होगी, जिन्हें रिजर्व पुलिस लाइन से सीधे यहां भेजा गया है. उनसे पहले यह जिम्मेदारी संभाल रहे कैलाश चंद्र भट्ट को अब कोतवाली नगर भेजा गया है. कोतवाली नगर में पहले तैनात हरिओम राज चौहान की जगह अब वे संभालेंगे, जबकि हरिओम राज चौहान को पुलिस कार्यालय की चुनाव सेल में प्रभारी बनाकर भेजा गया है.

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राकेश गुसाईं संभालेंगे डोईवाला क्षेत्र की कमान

डोईवाला क्षेत्र में भी बदलाव कम नहीं हैं. यहां की कोतवाली अब निरीक्षक राकेश गुसाईं संभालेंगे, जिन्हें भी रिजर्व पुलिस लाइन से नई तैनाती दी गई है. इससे पहले डोईवाला की जिम्मेदारी निभा रहे कमल कुमार लुंठी को अब रायवाला थाने भेज दिया गया है.

डालनवाला कोतवाली में फेरबदल

डालनवाला कोतवाली में भी फेरबदल हुआ है. यहां पहले से तैनात संतोष सिंह कुंवर को अब पुलिस कार्यालय की शिकायत प्रकोष्ठ शाखा का प्रभारी बनाया गया है. उनकी जगह डालनवाला कोतवाली की कमान अब नरेंद्र सिंह गहलावत के पास होगी, जो पहले शिकायत प्रकोष्ठ में ही तैनात थे.

कानून व्यवस्था होगी दुरुस्त

इस तरह कुल मिलाकर ऋषिकेश, नगर, डोईवाला, रायवाला और डालनवाला इन पांच थानों-कोतवालियों को आज से नए चेहरे संभालेंगे. पुलिस सूत्रों की मानें तो इस फेरबदल के पीछे मकसद साफ है जिले में कानून-व्यवस्था को और पुख्ता बनाना और थानों में प्रशासनिक जरूरतों के हिसाब से जिम्मेदारियों का बेहतर बंटवारा सुनिश्चित करना. माना जा रहा है कि नए प्रभारियों की तैनाती के साथ संबंधित क्षेत्रों में पुलिसिंग व्यवस्था पहले से अधिक चुस्त-दुरुस्त होगी.

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About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
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Published at : 22 Jun 2026 11:13 AM (IST)
Tags :
Dehradun News DEHRADUN POLICE UTTARAKHAND NEWS
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