देहरादून की फर्नीचर वर्कशॉप में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख

उत्तराखंड के देहरादून में लक्ष्मण चौक के पास बुधवार रात एक फर्नीचर वर्कशॉप मे आग लग गई. शहर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत इस वर्कशॉप में बीती रात करीब साढ़े नौ बजे जो आग भड़की, जिसने देखते-देखते इतना विकराल रूप ले लिया कि इलाके के लोग घरों से बाहर निकल आए. फर्नीचर वर्कशॉप में लकड़ी, पॉलिश और दूसरे ज्वलनशील सामान की कोई कमी नहीं होती. शायद यही वजह रही कि आग को फैलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा.

वर्कशॉप मालिक की सालों की मेहनत से तैयार फर्नीचर, कच्चा माल, औजार और उपकरण सब कुछ कुछ ही घंटों में राख के ढेर में तब्दील हो गया. आग की लपटें इतनी ऊंची उठ रही थीं कि दूर से भी साफ दिखाई दे रही थीं.

स्थानीय लोगों की सतर्कता से टला बड़ा हादसा

आग की खबर मिलते ही इलाके के लोगों ने फौरन दमकल विभाग को सूचित किया. इस सतर्कता ने बड़ा हादसा होने से बचा लिया. सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची ,कुल छह फायर टेंडर गाड़ियां आग बुझाने में लग गईं. दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

शादी की आतिशबाजी बनी आफत?

नगर अग्निशमन अधिकारी किशोर उपाध्याय के मुताबिक, शुरुआती जांच में सामने आया है कि वर्कशॉप के पास ही किसी शादी समारोह में के कारण चिंगारी उड़कर वर्कशॉप में रखे ज्वलनशील सामान तक पहुंच गई और देखते-देखते आग भड़क उठी. हालांकि आग की असल वजह की पुष्टि के लिए जांच अभी जारी है. नुकसान का आकलन किया जा रहा है.

आगजनी की यह कोई पहली घटना नहीं है. इसी साल 9 फरवरी को सुभाष नगर में एक टेंट हाउस में भी भीषण आग लग चुकी है. उस हादसे में शॉर्ट सर्किट को वजह बताया गया था और फोल्डिंग टेबल, बर्तन, टेंट, भट्टियां, मैट, रजाई-गद्दे समेत ढेरों सामान जलकर बर्बाद हो गया था. उस बार भी समय रहते दमकल विभाग के पहुंचने से आसपास के घर बचा लिए गए थे और कोई जनहानि नहीं हुई थी.