बस्ती पुलिस के हत्थे चढ़ा कफ सिरप कांड का मास्टरमाइंड पंकज कुमार, कई दुकानों में करता था सप्लाई

बस्ती की सदर कोतवाली पुलिस ने कोडीन कफ सिरप के मास्टरमाइंड पंकज कुमार को हड़िया चौराहे से अरेस्ट किया है, पंकज गणपति फर्मा नाम की दुकान चलता था, जहां से बड़े पैमाने पर कोडीन कफ सिरप की सप्लाई की जाती थी. इसी फर्म से जिले की कई दुकानों पर कोडीन कफ सिरप की सप्लाई की गई थी.



बताया गया कि पुलिस की जांच में गणपति फार्मा का नाम सामने आया था. कोडीन कफ सिरप कांड में नाम आते ही गणपति फार्मा का प्रोपराइटर दुकान बंद कर मौके से फरार हो गया. पुलिस लगातार इस केस पर काम कर रही थी और सुबूत मिलते ही मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई.

गणपति फार्मा से सभी फर्मों को हुई थी सप्लाई

बता दें कि कोडीन सिरप की जांच में बस्ती जिले में भी बड़े पैमाने पर कोडीन सिरप की सप्लाई का मामला सामने आया था, जिसमें बस्ती की कई फर्मों से बड़े पैमाने पर कोडीन कफ सप्लाई का खुलासा हुआ था. पुलिस की जांच में पता चला कि गणपति फार्मा जो कि रहमतगंज मोहल्ले से संचालित हो रही थी, वहीं से सभी फर्मों को बड़े पैमाने पर कोडीन सिरप सप्लाई की गई थी.

मौके पर नहीं थी गणपति फार्मा की दुकान

इसके बाद जब मौके पर जांच टीम पहुंची तो पता चला कि गणपति फार्मा नाम की जो दुकान है, वह मौके पर है ही नहीं, जब मकान मालिक से बात की गई तो पता चला कि दुकान किराए पर लेने के बाद एक दो महीने खुली उसके बाद से बंद पड़ी है. इसके बाद जांच टीम ने गणपति फार्मा के प्रोपराइटर की तलाश शुरू की.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

पुलिस की जांच में पता चला कि पंकज कुमार पुत्र पुतुल साहनी निवासी त्रिलोचनपुर वाराणसी का रहने वाला है, जिसके नाम से यह फर्म रजिस्टर्ड थी, पुलिस ने काफी तलाश की मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने पंकज कुमार को अरेस्ट किया.

अधिकारियों ने कार्रवाई पर क्या कहा?

एएसपी श्यामाकांत ने बताया कि कोडीन सिरप का मास्टर माइंड पंकज कुमार को अरेस्ट किया गया है, उसके बैंक खाते को फ्रिज कराया गया है. खाते में 9 लाख रुपये फ्रिज कराए गए हैं, इस के खिलाफ धारा 276, 277, 278, 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस व 8(C)/21(C), एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, मामले की आगे जांच की जा रही है.