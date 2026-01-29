हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबस्ती पुलिस के हत्थे चढ़ा कफ सिरप कांड का मास्टरमाइंड पंकज कुमार, कई दुकानों में करता था सप्लाई

बस्ती पुलिस के हत्थे चढ़ा कफ सिरप कांड का मास्टरमाइंड पंकज कुमार, कई दुकानों में करता था सप्लाई

Codeine Cough Syrup Case: बस्ती की सदर कोतवाली पुलिस ने कोडीन कफ सिरप के मास्टरमाइंड पंकज कुमार को हड़िया चौराहे से अरेस्ट किया है. पुलिस मामले में आगे की जांच पड़ताल कर रही है.

By : सतीश श्रीवास्तव | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 29 Jan 2026 08:32 PM (IST)
Published at : 29 Jan 2026 08:32 PM (IST)
Basti News UP NEWS
