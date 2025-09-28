हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडजिला स्तर के प्रतिनिधियों से सीएम योगी का वर्चुअल संवाद, पंचायतों के लिए कह दी ये बड़ी बात

जिला स्तर के प्रतिनिधियों से सीएम योगी का वर्चुअल संवाद, पंचायतों के लिए कह दी ये बड़ी बात

UP Government News: योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के जिला स्तर पर पंचायत प्रतिनिधियों से वर्चुअल संवाद किया है. इस दौरान कई जगहों से सीएम को सुझाव भी प्राप्त हुए हैं.

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 28 Sep 2025 11:18 PM (IST)
Preferred Sources

'विकसित यूपी 2047’ संवाद श्रृंखला के अर्न्तगत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीडियो कन्फ्रेसिंग के माध्यम से जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लाक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ संवाद किया है. इस दौरान उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर पंचायतें ही विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश-2047 की परिकल्पना को साकार कर सकती हैं. 

उन्होंने जिला व क्षेत्र पंचायत अध्यक्षों एवं सदस्यों से संवाद करते हुए अपील किया कि पंचायतें अपनी वार्षिक कार्य योजना में विकास के माडल को बढ़ावा दें और लोककल्याण के साथ आय बढाने को प्राथमिकता दें. मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से विकास के नए मॉडल तैयार होंगे और यही आत्मनिर्भरता व सुशासन का आधार बनेगा. 

प्रतिनिधियों को सुझाव साझा करने की प्रकिया सिखाई

इस अवसर पर अभियान से संबंधित एक वीडियो फिल्म दिखाई गई तथा क्यूआर कोड और पोर्टल के माध्यम से सुझाव साझा करने की प्रक्रिया से प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘विकसित यूपी 2047’ को जन आन्दोलन एवं जनभागीदारी का कार्यक्रम बनाना है. 

यूपी के विकास का रास्ता ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों से होकर आता है. उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर प्रयास करना होगा, प्रयास करने पर ही परिणाम आयेगा और परिणाम देने के लिये स्वयं नेतृत्व करना होगा.

आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहा देश- योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. बीते साढ़े आठ वर्षों में उत्तर प्रदेश ने ऐतिहासिक प्रगति दर्ज की है. प्रदेश की जीडीपीएस 13 लाख करोड़ से बढ़कर 35 लाख करोड़ की हो गयी है, प्रति व्यक्ति आय 52 हजार रुपये से बढ़कर 1.20 लाख रुपये तक पहुंची है. 

45 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनमें से 15 लाख करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स पर कार्य चल रहा है, जिससे 60 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है. महिला कार्यबल भागीदारी 13 प्रतिशत से बढ़कर 34 प्रतिशत तक पहुंची है. शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां दर्ज हुई हैं.

 मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में 90 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिला है. यूपी में सड़क, रेल कनेक्वटी के साथ ही एयर कनेक्टविटी भी है.  पहला इनलैन्ड वाटरमार्ग तथा देश का पहला रैपिट रेल भी उत्तर प्रदेश में है.

हर जिले से आ रहे हैं सुझाव- योगी आदित्यनाथ

उन्होंने कहा कि अब तक 12 लाख से अधिक लोग अपने सुझाव साझा कर चुके हैं. प्रत्येक जनपद से तीन और प्रदेश स्तर पर पांच सर्वश्रेष्ठ सुझावों को पुरस्कृत किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सभी जिला और क्षेत्र पंचायतों में 'विकसित यूपी 2047' विषय पर संगोष्ठियां भी आयोजित की जाएं.

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यह संवाद हर ग्राम, हर ब्लॉक और हर जिले के आत्मनिर्भरता व सुशासन का प्रतीक बनेगा, तब उत्तर प्रदेश विकसित भारत 2047 का पथप्रदर्शक राज्य बनेगा.

इन जिलों से प्रतिनिधियों ने दिए सुझाव

अमरोहा जनपद के धनौरा ब्लॉक की प्रमुख आशा चंद्रा ने वार्षिक कार्ययोजना प्रस्तुत करते हुए स्वयं सहायता समूहों और लखपति दीदी जैसे कार्यक्रमों से महिलाओं की बदली तस्वीर सामने रखी. उन्होंने विशेष रूप से स्ट्रॉबेरी की खेती करने वाली महिलाओं के उदाहरण से बताया कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के कितने अवसर मौजूद हैं

इसी क्रम में एटा जनपद से शीतलपुर के ब्लॉक प्रमुख पुष्पेंद्र लोधी ने बताया कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में उनका ब्लॉक पूरे अलीगढ़ मंडल में मॉडल ब्लॉक के रूप में पहचाना जा रहा है, जहाँ बीते आठ वर्षों में अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं. विकास की इस निरंतरता को आगे बढ़ाते हुए कानपुर देहात के सरवनखेड़ा ब्लॉक की प्रमुख उर्वशी सिंह ने वर्षा जल संचयन, पिंक टॉयलेट जैसी योजनाओं और ग्रामीण बाजारों के उन्नयन से जुड़ी पहलें साझा कीं

इसी कड़ी में पीलीभीत की जिला पंचायत अध्यक्ष दलजीत कौर ने बालिकाओं के लिए इंटर कॉलेज, किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज और तालाब निर्माण जैसे कार्यों के साथ-साथ 500 दुकानों से हो रही आय की जानकारी दी. पंचायतों की आय बढ़ाने की इसी सोच को मेरठ के जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी ने और ठोस उदाहरण के साथ सामने रखा.

प्रयागराज के जिला पंचायत अध्यक्ष विजय कुमार सिंह ने भी आय वृद्धि और जनोपयोगी कार्यों की दिशा में उठाए गए कदम साझा किए. उन्होंने 6 करोड़ की आय, मैरेज हॉल निर्माण और अंत्येष्टि स्थलों के विकास का उल्लेख करते हुए भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी. मुख्यमंत्री ने इन प्रयासों की सराहना करते हुए इन्हें प्रेरक बताया और कहा कि यदि सभी पंचायतें इसी भाव से कार्य करें तो उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भरता और विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करेगा.

Published at : 28 Sep 2025 11:18 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Gorakhpur News YOGI ADITYANATH Viksit Up 2047 Yogi Adityanath
