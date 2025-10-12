हरिओम वाल्मीकि मर्डर केस में सीएम योगी सख्त, बोले- 'आंसू के हर बूंद का लिया जाएगा हिसाब'

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रायबरेली में चोरी के अफवाह में भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या कर दिए गए दलित व्यक्ति हरिओम वाल्मीकि के परिवार को न्याय, सुरक्षा और सशक्तीकरण का मजबूत आश्वासन दिया है. शनिवार शाम लखनऊ में मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद मृतक की पत्नी संगीता वाल्मीकि ने कहा कि बाबा सिर्फ आप ही हैं जो दलितों की रक्षा कर सकते हैं. हम सरकार और पुलिस की कार्रवाई से पूरी तरह संतुष्ट हैं और न्याय मिलने का विश्वास है.

मृतक की पत्नी संगीता बाल्मिकी अपने पिता छोटे लाल और बेटी अन्यना के साथ सीएम योगी से मुलाकात करने लखनऊ पहुंचीं. सीएम योगी ने पीड़ित परिवार की पीड़ा को सुना, उन्हें सांत्वना दी और सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया.

परिवार को मिलेगा आवास, पत्नी को मिलेगी नौकरी- सीएम

मुख्यमंत्री ने योगी आदित्यनाथ ने कहा कि परिवार को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिया जाएगा. साथ ही संगीता बाल्मिकी को उनके कार्यस्थल पर स्थायी नौकरी दी जाएगी और सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं से परिवार को संतृप्त किया जाएगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि घटना के 24 घंटे के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई. दलितों, वंचितों और शोषितों की सुरक्षा और सम्मान राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

'पीड़ित परिवार के आंसू के हर बूंद का लिया जाएगा हिसाब'

उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुदृढ़ कानून - व्यवस्था के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होगा. पीड़ित परिवार के आंसू के हर बूंद का हिसाब लिया जाएगा. ऐसे अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि हरिओम वाल्मीकि मामले में प्रदेश सरकार न्यायलय में प्रभावी पैरवी करेगी, आपोरियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे.

पीड़िता की पत्नी ने कार्रवाई जताई संतुष्टि, सीएम का जताया आभार

मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद मृतक की पत्नी संगीता बाल्मिकी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमें हर स्तर पर सहायता दी है. मैं उनकी आभारी हूं. बाबा ही हैं जो दलितों की रक्षा कर सकते हैं. हम योगी सरकार की कार्रवाई से पूरी तरह संतुष्ट हैं और न्याय मिलने का विश्वास है.