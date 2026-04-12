'वोट के सौदागार बंगाल की डेमोग्राफी को बदलना चाहते', TMC पर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ

पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा बंगाल में बदलाव जरूर आएगा. पश्चिम बंगाल अब बदलाव के एक नए रास्ते पर चल पड़ा है, आज बंगाल की दुर्दशा देखकर दुख होता है, बंगाल की धरती स्वामी विवेकानंद की धरती है. आज बंगाल को पहले कांग्रेस ने फिर वामपंथियों ने और अब पिछले पंद्रह सालों से TMC ने गरीबी की ओर धकेल दिया है.

इस जनसभा में सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी की सरकार दंगाई की इलाज कर देती है, बंगाल में किसान कर्ज लेने को मजबूर है. बंगाल में आराजकता और गुंडागर्दी चल रहा है, एक समय यूपी में हर एक पर्व और त्योहार पर दंगा होता था गुडें और माफिया सता का संचालन करते थे, यूपी में तुष्टिकरण नहीं अब संतुष्टिकरण है. यूपी में जितने माफिया थे सब जहन्नुम की यात्रा पर चले गए. यूपी में सब कुछ ठीक है, वहां जो भी माफिया थे, वे सब जहन्नुम चले गए हैं. न कोई माफिया है, न कोई गुंडा. अब वहां हर नागरिक सुरक्षित है.

वोट के सौदागार बंगाल की डेमोग्राफी को बदलना चाहते हैं- सीएम योगी

सीएम योगी ने कहा कि अभी हाल ही में कुछ दिन पूर्व बांग्लादेश में एक दलित हिंदू की निर्मम हत्या की गई. भाजपा विरोध करती है, हम लोगों ने उसके खिलाफ आंदोलन किया. लेकिन बंगाल की सीएम ममता दीदी मौन रहीं, उनको भय था कि अगर वह बोलेगी तो कहीं उनका मुस्लिम वोट ना खिसक जाए. बहनों और भाइयों मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं, यह वोट बैंक के सौदागर बंगाल की डेमोग्राफी को बदलना चाहते हैं. आपके पास वर्तमान का समय है और वक्त आपका आह्वान कर रहा है, आने वाली पीढ़ी के साथ कांग्रेस, वामपंथ और टीएमसी को खिलवाड़ करने की छूट मत दीजिए.

बंगाल को उसकी पुरानी शान वापस दिलाने का सबसे सही समय- सीएम योगी

सीएम योगी ने कहा कि ये लोग यहाँ दुर्गा पूजा और नवरात्रि के उत्सवों के दौरान बाधाएँ खड़ी करते हैं. अब हम इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम इसे बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे. यह हम सभी के लिए मिलकर काम करने और बंगाल को उसकी पुरानी शान वापस दिलाने का सबसे सही समय है.