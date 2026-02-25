'टोफू' खाएंगे सीएम योगी, जापान में ये होगा मुख्यमंत्री का Food MENU, सामने आई लिस्ट

जापान दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए वहां विशेष तौर पर शुद्ध शाकाहारी और सात्विक भोजन की व्यवस्था की गई है. सीएम योगी बिना प्याज-लहसुन वाला सादा भोजन ही ग्रहण करेंगे, जिसके लिए जापानी शेफ को स्पष्ट और कड़े निर्देश दिए गए हैं. नाश्ते में पारंपरिक जापानी ‘मिसो सूप’ का शाकाहारी रूप तैयार किया जाएगा, जिसमें किसी भी प्रकार का मांसाहारी तत्व शामिल नहीं होगा. साथ ही जापानी ‘टोफू’ को विशेष रूप से शामिल किया गया है, जिसे पनीर के विकल्प के रूप में परोसा जा सकता है.

सीएम योगी के मेनू में उबली हुई ताजी सब्जियां और सोया दूध भी शामिल रहेगा, ताकि भोजन पौष्टिक और हल्का रहे. सुबह के समय सीएम योगी हर्बल चाय या गर्म पानी का सेवन करेंगे. जापान स्थित भारतीय दूतावास ने मुख्यमंत्री की खानपान संबंधी प्राथमिकताओं का विशेष ध्यान रखते हुए पूरी व्यवस्था समन्वित की है, ताकि विदेश प्रवास के दौरान भी उनकी दिनचर्या और आहार प्रणाली में कोई बदलाव न हो.

जापान पहुंचकर क्या बोले सीएम योगी?

बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टोक्यो में जापान के यामानाशी प्रीफेक्चर के गवर्नर कोटारो नागासाकी और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की. जापान पहुंचने के बाद सीएम योगी ने तस्वीरें साझा करते हुए लिखा- उगते सूरज की नवोन्मेषी भूमि को प्रभु श्री राम की पावन धरा के 'आदित्य' का नमस्कार.

सीएम ने एक अन्य पोस्ट में लिखा कि आज टोक्यो में जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गनाइज़ेशन के चेयरमैन और CEO, श्री इशिगुरो नोरिहिको से मुलाकात की. जापान-भारत आर्थिक सहयोग को मज़बूत करने में JETRO के लगातार काम की तारीफ़ की. श्री नोरिहिको ने कहा कि भारत में जापानी कंपनियाँ देश में बेहतरीन इन्वेस्टमेंट माहौल को देखते हुए अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं, और उन्होंने उत्तर प्रदेश को बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल कैपेसिटी से चलने वाला एक मज़बूत ग्रोथ इंजन माना. मज़बूत कानून-व्यवस्था, एक बड़ा लैंड बैंक, फास्ट ट्रैक क्लियरेंस और एक इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसी फ्रेमवर्क के लिए उत्तर प्रदेश के कमिटमेंट को दोहराया, जिससे भारत-जापान इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप और गहरी होगी.