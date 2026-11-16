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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडताज महल और आगरा किला की सैर होगी मुफ्त, इस एक हफ्ते फ्री होगा टिकट

ताज महल और आगरा किला की सैर होगी मुफ्त, इस एक हफ्ते फ्री होगा टिकट

आगरा में ताजमहल देखने आने वाले पर्यटकों को बड़ी राहत. अब 19 से 25 नवंबर तक नहीं लगेगा शुल्क. विश्व धरोहर सप्ताह के तहत अन्य पर्यटन स्थलों में मिलेगी छूट.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 16 Nov 2026 07:27 AM (IST)
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विश्व धरोहर सप्ताह की शुरुआत 19 नवंबर से होगी और इस अवसर पर ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी, सिकंदरा, एत्माद-उद-दौला और मेहताब बाग समेत आगरा के सभी संरक्षित स्मारकों में पर्यटकों को निःशुल्क प्रवेश मिलेगा. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने धरोहर संरक्षण का संदेश देने के उद्देश्य से सभी संरक्षित स्मारकों में निःशुल्क प्रवेश का आदेश जारी किया है.

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अधीक्षण पुरातत्वविद् डॉ. स्मिता कुमार ने बताया कि विश्व धरोहर सप्ताह 19 से 25 नवंबर तक मनाया जाएगा.उन्होंने कहा कि 19 नवंबर को देशभर के सभी केंद्रीय संरक्षित स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों पर किसी भी प्रकार का प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा.

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मुख्य मकबरे का शुल्क लगेगा 

डॉ. स्मिता कुमार ने बताया कि आगरा में भी सभी स्मारकों में भारतीय और विदेशी पर्यटक बिना प्रवेश टिकट के जा सकेंगे. हालांकि, ताजमहल के मुख्य मकबरे में प्रवेश के लिए 200 रुपये का निर्धारित शुल्क देना अनिवार्य होगा.

डॉ. कुमार ने बताया कि विश्व धरोहर सप्ताह के दौरान स्मारकों में प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी और स्कूली बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी. इन गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को धरोहर संरक्षण के बारे में जानकारी दी जाएगी.

ताज महल में लगेंगे सीसीटीवी 

एक अन्य जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि आगरा में ताजमहल के उन हिस्सों में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जहां अभी निगरानी की व्यवस्था नहीं है. उन्होंने बताया कि कैमरों की निगरानी से छूटे क्षेत्रों में 360 डिग्री दृश्य क्षमता वाले नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. इसके अलावा, गाइड के लिए अलग-अलग रंगों के पहचान पत्र जारी किए जाएंगे.

ASI के निशुल्क प्रवेश के ऐलान से पर्यटकों और स्थानीय लोग काफी खुश हैं. विश्व में अपनी खूबसूरती के लिए विख्यात ताज महल को देखने को लिए अब बड़ी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने की उम्मीद है.

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Input By : पीटीआई भाषा के इनपुट के साथ

About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश, पत्रकारिता में 20 वर्षों का अनुभव. पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग, डिजिटल कंटेंट, हाइपरलोकल जर्नलिज्म और न्यूज़ प्रोडक्शन में लंबे समय तक काम किया है. अनुभव राजनीति, प्रशासन, सामाजिक मुद्दों, अपराध और जनसरोकार से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में रहा है. प्रिंट, डिजिटल, टीवी और वीडियो कंटेंट के लिए काम किया है और बदलते मीडिया परिदृश्य के साथ डिजिटल पत्रकारिता की नई तकनीकों को अपनाया है.
वर्तमान में डिजिटल न्यूज़ और कंटेंट के क्षेत्र में सक्रिय. तथ्य आधारित, निष्पक्ष और प्रभावशाली पत्रकारिता में विश्वास रखता हूं और जमीनी मुद्दों को सरल, स्पष्ट और विश्वसनीय तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने को प्राथमिकता. ईटीवी, पी7, राजस्थान पत्रिका (डिजिटल), वन इंडिया (हिंदी ), पॉकेट एफएम (क्रिएटिव राइटर), वर्तमान में एबीपी न्यूज़ (हिंदी ) में कंसल्टेंट कार्यरत. इसके साथ ही हाथरस, आगरा, मऊ, मुरादाबाद में फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव.
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Published at : 16 Nov 2026 07:27 AM (IST)
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