'गद्दी विरासत में मिल सकती है, बुद्धि नहीं', अखिलेश यादव पर सीएम योगी ने कसा तंज

सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के दीपोत्सव वाले बयान पर कड़ा प्रहार किया है. उन्होंने सपा चीफ के बयान को प्रजापति समाज का अपमान करार दिया. सीएम यमोगी ने कहा कि अखिलेश यादव को प्रभु श्रीराम, देवी-देवताओं और त्योहारों से नफरत है. उन्होंने कहा कि अयोध्या में 26 लाख दीये जलाए गए. सपा कुम्हारों और किसानों का अपमान कर रही है.

सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना

योगी आदित्यनाथ ने कहा, "इसी के लिए कहा गया है ना कि गद्दी विरासत में मिलती है. बुद्धि विरासत में नहीं मिलती है. उसके लिए प्रयास करना होता है और कुछ लोगों की आदत होती है कुछ लोगों के जीवन से बचपन कभी नहीं जाता. इस प्रकार की हरकतें करेंगे और यही हरकत आज भी करते हैं. अखिलेश यादव ने कहा था कि दीप जलाने की आवश्यकता क्या है, यानी उनको दीपावली से नफरत है. यानी अब तक तो हम सोचते थे कि अयोध्या में राम जन्म भूमि और हिंदू तीर्थ से ही इनको नफरत होगी."

सीएम योगी ने आगे कहा, "याद करिए जब हमने पंच तीर्थ विकास परिषद का गठन किया था तो उन्होंने कहा था कि मैं सैफई में दुर्योधन की मूर्ति लगाऊंगा. मैंने कहा था कंस की भी लगा दीजिए. हम तो भगवान कृष्ण के मथुरा को, वृंदावन को सजाएंगे संवारेंगे क्योंकि हमारे संस्कार हैं. आपको कंस और दुर्योधन प्यारे हैं आप उनकी लगाइए और यही बात उन्होंने इस बार भी कही है. वह रामद्रोही ही नहीं, कृष्ण द्रोही भी हैं और सनातन त्योहारों के द्रोही भी हैं. किस प्रकार का दोहरा चरित्र लेकर के यह लोग कार्य करते हैं यही परिवर्तन है."

सीएम योगी ने कांग्रेस पर बोला हमला

कांग्रेस को लेकर सीएम योगी ने कहा, "अगर उन्होंने उन भावनाओं को समझने का प्रयास किया होता, तो हिंदू आस्था का अपमान नहीं करते. एसपी को अपने कृत्यों के लिए जीवन में राम भक्त कभी माफ नहीं करेंगे. किस निर्ममता के साथ राम भक्तों पर गोलियां चलावाई. जिन लोगों ने राम के अस्तित्तव पर ही प्रश्व खड़ा करने का प्रयास किया था, आज उसी अयोध्या में लाखों लाख दीप प्रज्जवलित प्रकाशमान होतें हैं. अयोध्या दुनिया में सबसे सुंदर सांस्कृतिक नगरी के रूप में अपनी आभा बिखेरती है."

हलाल सर्टिफिकेशन चेक कर लें- योगी आदित्यनाथ

इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा, "आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखें. उसमें कहीं हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है. यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन हमने यूपी में बैन किया है. मुझे लगता है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर को इसको न ही कोई खरीदेगा और न ही बेचने का काम करेगा. लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, दिया-सलाई का भी हलाल."

सीएम योगी बोले, "ये षड्यंत्र है, माचिस तो झटका वाला है. हमने जब कार्रवाई शुरू की, 25 हजार करोड़ देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन के लिए होता है और किसी ने मान्यता नहीं दी, ये सारा का सारा पैसा आतंकवाद, लव जिहाद, धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है. हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भारत के उपभोक्ताओं का शोषण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए. इसके लिए हमें भी सतर्कता बरतनी चाहिए, कोई सामान जीएसटी के बिना न खरीदें."

अखिलेश यादव ने क्या कहा था?

अखिलेश यादव ने कहा था, "पूरी दुनिया में क्रिसमस के दौरान सभी शहर जगमगा उठते हैं और यह महीनों तक चलता है. हमें उनसे सीखना चाहिए. हमें दीयों और मोमबत्तियों पर पैसा क्यों खर्च करना पड़ता है और इसके लिए इतना सोचना क्यों पड़ता है? हम इस सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं? इसे हटा देना चाहिए. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि और भी खूबसूरत रोशनियां हों. राज्य की हालत ऐसी है कि लखनऊ में हर जगह ट्रैफिक जाम है, फिर भी इसे स्मार्ट सिटी कहा जा रहा है. लखनऊ को तीसरा सबसे स्मार्ट शहर घोषित करने वाले अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए. शहर में इतना कचरा और ट्रैफिक है. वे करोड़ों रुपये खर्च करते हैं, फिर भी ट्रैफिक को नियंत्रित नहीं कर पाते."