हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'गद्दी विरासत में मिल सकती है, बुद्धि नहीं', अखिलेश यादव पर सीएम योगी ने कसा तंज

'गद्दी विरासत में मिल सकती है, बुद्धि नहीं', अखिलेश यादव पर सीएम योगी ने कसा तंज

UP News: दीपोत्सव पर अखिलेश यादव के दिए बयान पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा. उन्होंने कहा कि सपा कुम्हारों और किसानों का अपमान कर रही है.

By : बलराम पांडेय | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 21 Oct 2025 10:36 PM (IST)
Preferred Sources

सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के दीपोत्सव वाले बयान पर कड़ा प्रहार किया है. उन्होंने सपा चीफ के बयान को प्रजापति समाज का अपमान करार दिया. सीएम  यमोगी ने कहा कि अखिलेश यादव को प्रभु श्रीराम, देवी-देवताओं और त्योहारों से नफरत है. उन्होंने कहा कि अयोध्या में 26 लाख दीये जलाए गए. सपा कुम्हारों और किसानों का अपमान कर रही है.

सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना 

योगी आदित्यनाथ ने कहा, "इसी के लिए कहा गया है ना कि गद्दी विरासत में मिलती है. बुद्धि विरासत में नहीं मिलती है. उसके लिए प्रयास करना होता है और कुछ लोगों की आदत होती है कुछ लोगों के जीवन से बचपन कभी नहीं जाता. इस प्रकार की हरकतें करेंगे और यही हरकत आज भी करते हैं. अखिलेश यादव ने कहा था कि दीप जलाने की आवश्यकता क्या है, यानी उनको दीपावली से नफरत है. यानी अब तक तो हम सोचते थे कि अयोध्या में राम जन्म भूमि और हिंदू तीर्थ से ही इनको नफरत होगी." 

सीएम योगी ने आगे कहा, "याद करिए जब हमने पंच तीर्थ विकास परिषद का गठन किया था तो उन्होंने कहा था कि मैं सैफई में दुर्योधन की मूर्ति लगाऊंगा. मैंने कहा था कंस की भी लगा दीजिए. हम तो भगवान कृष्ण के मथुरा को, वृंदावन को सजाएंगे संवारेंगे क्योंकि हमारे संस्कार हैं. आपको कंस और दुर्योधन प्यारे हैं आप उनकी लगाइए और यही बात उन्होंने इस बार भी कही है. वह रामद्रोही ही नहीं, कृष्ण द्रोही भी हैं और सनातन त्योहारों के द्रोही भी हैं. किस प्रकार का दोहरा चरित्र लेकर के यह लोग कार्य करते हैं यही परिवर्तन है."

सीएम योगी ने कांग्रेस पर बोला हमला

कांग्रेस को लेकर सीएम योगी ने कहा, "अगर उन्होंने उन भावनाओं को समझने का प्रयास किया होता, तो हिंदू आस्था का अपमान नहीं करते. एसपी को अपने कृत्यों के लिए जीवन में राम भक्त कभी माफ नहीं करेंगे. किस निर्ममता के साथ राम भक्तों पर गोलियां चलावाई. जिन लोगों ने राम के अस्तित्तव पर ही प्रश्व खड़ा करने का प्रयास किया था, आज उसी अयोध्या में लाखों लाख दीप प्रज्जवलित प्रकाशमान होतें हैं. अयोध्या दुनिया में सबसे सुंदर सांस्कृतिक नगरी के रूप में अपनी आभा बिखेरती है."

हलाल सर्टिफिकेशन चेक कर लें- योगी आदित्यनाथ

इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा, "आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखें. उसमें कहीं हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है. यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन हमने यूपी में बैन किया है. मुझे लगता है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर को इसको न ही कोई खरीदेगा और न ही बेचने का काम करेगा. लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, दिया-सलाई का भी हलाल." 

सीएम योगी बोले, "ये षड्यंत्र है, माचिस तो झटका वाला है. हमने जब कार्रवाई शुरू की, 25 हजार करोड़ देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन के लिए होता है और किसी ने मान्यता नहीं दी, ये सारा का सारा पैसा आतंकवाद, लव जिहाद, धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है. हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भारत के उपभोक्ताओं का शोषण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए. इसके लिए हमें भी सतर्कता बरतनी चाहिए, कोई सामान जीएसटी के बिना न खरीदें."

अखिलेश यादव ने क्या कहा था?

अखिलेश यादव ने कहा था, "पूरी दुनिया में क्रिसमस के दौरान सभी शहर जगमगा उठते हैं और यह महीनों तक चलता है. हमें उनसे सीखना चाहिए. हमें दीयों और मोमबत्तियों पर पैसा क्यों खर्च करना पड़ता है और इसके लिए इतना सोचना क्यों पड़ता है? हम इस सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं? इसे हटा देना चाहिए. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि और भी खूबसूरत रोशनियां हों. राज्य की हालत ऐसी है कि लखनऊ में हर जगह ट्रैफिक जाम है, फिर भी इसे स्मार्ट सिटी कहा जा रहा है.  लखनऊ को तीसरा सबसे स्मार्ट शहर घोषित करने वाले अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए. शहर में इतना कचरा और ट्रैफिक है. वे करोड़ों रुपये खर्च करते हैं, फिर भी ट्रैफिक को नियंत्रित नहीं कर पाते."

और पढ़ें

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
Read
Published at : 21 Oct 2025 10:25 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav Akhilesh Yadav UP NEWS UP POLITICS YOGI ADITYANATH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ब्लैक लिस्टेड हैं फ्रांसेस्का ऑर्सिनी, सरकार ने बताया कि क्यों किया डिपोर्ट
ब्लैक लिस्टेड हैं फ्रांसेस्का ऑर्सिनी, सरकार ने बताया कि क्यों किया डिपोर्ट
दिल्ली NCR
दिल्ली: नरेला में 5 साल के मासूम की बेरहमी से हत्या, मालिक के मारने से नाराज ड्राइवर ने ली जान
दिल्ली: नरेला में 5 साल के मासूम की बेरहमी से हत्या, मालिक के मारने से नाराज ड्राइवर ने ली जान
क्रिकेट
OMG! 100 ओवर के बाद बराबर रहीं वेस्टइंडीज और बांग्लादेश, सुपर ओवर में एक रन से आई रोमांचक जीत
OMG! 100 ओवर के बाद बराबर रहीं वेस्टइंडीज और बांग्लादेश, सुपर ओवर में एक रन से आई रोमांचक जीत
बॉलीवुड
कोरियन एक्टर की दुल्हन बनेंगी नोरा फतेही? ली मिन संग वायरल हुई हल्दी की तस्वीरें, यूजर्स में मची खलबली
कोरियन एक्टर की दुल्हन बनेंगी नोरा फतेही? ली मिन संग वायरल हुई हल्दी की तस्वीरें
Advertisement

वीडियोज

Mahadangal: बिहार का रण, टूट गया महागठबंधन? | Bihar Election | Tejashwi Yadav | Rahul Gandhi
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: प्यार के लिए अपना सब कुछ झोंक देते हैं हर्षवर्द्धन, सोनम की एक्टिंग शानदार
दिवाली की रात का गुप्त अनुष्ठान
एमी विर्क इंटरव्यू: गॉडडे गॉडडे चा 2, इम्प्रेसिंग गर्ल, अक्षय कुमार, साउथ सिनेमा | विजय अरोड़ा
असरानी का निधन | शोले से जेलर | असरानी का आखिरी इंटरव्यू
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ब्लैक लिस्टेड हैं फ्रांसेस्का ऑर्सिनी, सरकार ने बताया कि क्यों किया डिपोर्ट
ब्लैक लिस्टेड हैं फ्रांसेस्का ऑर्सिनी, सरकार ने बताया कि क्यों किया डिपोर्ट
दिल्ली NCR
दिल्ली: नरेला में 5 साल के मासूम की बेरहमी से हत्या, मालिक के मारने से नाराज ड्राइवर ने ली जान
दिल्ली: नरेला में 5 साल के मासूम की बेरहमी से हत्या, मालिक के मारने से नाराज ड्राइवर ने ली जान
क्रिकेट
OMG! 100 ओवर के बाद बराबर रहीं वेस्टइंडीज और बांग्लादेश, सुपर ओवर में एक रन से आई रोमांचक जीत
OMG! 100 ओवर के बाद बराबर रहीं वेस्टइंडीज और बांग्लादेश, सुपर ओवर में एक रन से आई रोमांचक जीत
बॉलीवुड
कोरियन एक्टर की दुल्हन बनेंगी नोरा फतेही? ली मिन संग वायरल हुई हल्दी की तस्वीरें, यूजर्स में मची खलबली
कोरियन एक्टर की दुल्हन बनेंगी नोरा फतेही? ली मिन संग वायरल हुई हल्दी की तस्वीरें
हेल्थ
महिलाओं में कम हुआ ओमेगा-3 का लेवल तो घेर लेती है यह खतरनाक बीमारी, जान लें इससे बचने का तरीका
महिलाओं में कम हुआ ओमेगा-3 का लेवल तो घेर लेती है यह खतरनाक बीमारी, जान लें इससे बचने का तरीका
ट्रेंडिंग
लंदन में मिल रहा देसी स्वाद! इंग्लैंड की गलियों में बिहारी समोसों के लिए लाइन लगा रहे लोग- वीडियो वायरल
लंदन में मिल रहा देसी स्वाद! इंग्लैंड की गलियों में बिहारी समोसों के लिए लाइन लगा रहे लोग- वीडियो वायरल
एग्रीकल्चर
घर पर कैसे उगा सकते हैं ताजा खीरा? यहां है बेहद आसान तरीका जानकर रह जाएंगे हैरान
घर पर कैसे उगा सकते हैं ताजा खीरा? यहां है बेहद आसान तरीका जानकर रह जाएंगे हैरान
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: 'मौका मिलने पर सरकार बनाने में भी दखलअंदाजी करेंगे', राजद और कांग्रेस पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज
Bihar Assembly Elections 2025: 'मौका मिलने पर सरकार बनाने में भी दखलअंदाजी करेंगे', राजद और कांग्रेस पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget