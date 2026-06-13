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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'चेले-चपाटों को समझाना चाहिए...', अखिलेश यादव की बेटी वाले मामले पर CM योगी पहली प्रतिक्रिया

'चेले-चपाटों को समझाना चाहिए...', अखिलेश यादव की बेटी वाले मामले पर CM योगी पहली प्रतिक्रिया

UP News: अखिलेश यादव की बेटी पर अभद्र टिप्पणी मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया हैं. उन्होंने कहा कि दूसरों को उपदेश देने पहले अच्छा होगा अपने लोगों को भी समझाओ.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 13 Jun 2026 02:09 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई अभद्र टिप्पणी के मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है. सीएम योगी ने कहा कि बेटी-बेटी होती है, बेटी का सम्मान होना चाहिए लेकिन अखिलेश यादव को अपने चेले-चपाटों को समझाना चाहिए कि वो अपनी भाषा पर संयम करें. 

सीएम योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में एक सभा को संबोधित करते हुए ये बात कहीं. उन्होंने कहा कि "बेटी-बेटी होती है. बेटी का सम्मान होना चाहिए, मैं पिछले दिनों देख रहा था, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की थी. जैसे मेरे संज्ञान में आया तो मैंने तत्काल पुलिस से कहा कि इसमें FIR दर्ज करवाओ. 

सीएम योगी ने कहा कि बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए. बेटी-बेटी होती है और हम तो उस संस्कार में पले हैं, जहाँ कहा जाता है 'गांव की बेटी सबकी बेटी' 'गांव की बहन सबकी बहन'... हमने तो कोई भेदभाव नहीं किया लेकिन अखिलेश जी आप दूसरों को उपदेश देते हैं, अपने चेले-चपाटों को कह दीजिए कि अपनी भाषा का संयम करें.

दूसरों के प्रति टिप्पणी करने से पहले खुद सोचा करो- सीएम योगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरों के प्रति टिप्पणी करने से पहले खुद सोचा करो कि उनके लोग बहन बेटियों, बुजुर्गों और दिवंगत नेताओं के प्रति वो कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं. अच्छा होगा उनको समझाओ और अगर नहीं समझ सकते तो हमारे हवाले कर दो हम उनके समझा देंगे."

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अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लगाया था आरोप

इससे पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी बेटी अदिति पर की जा अभद्र टिप्पणियों को लेकर बिना नाम लिए बीजेपी और सीएम योगी पर निशाना साधा था. उन्होंने कहा कि "ये इसलिए हमला हो रहा है क्योंकि जो दो लोग ऊपर बैठे हैं उनका अपना कोई परिवार वहीं नहीं. परिवार वाले ही परिवार वालों का दुख-दर्द समझ सकते हैं. जो कुर्सी पर बैठे है, उन्हें परिवार वालों की कोई चिंता नहीं है." 

बता दें कि सपा मुखिया अखिलेश यादव की बेटी को लेकर 10 जून को सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियां की गईं. यहीं नहीं चोरी तक की बात कही. जिसके बाद से ही इस मुद्दे को लेकर बवाल हो गया. सपा कार्यकर्ताओं में इसके खिलाफ जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा हैं. वहीं कानपुर में तीन नामज़द आरोपियों के ख़िलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है. इस मामले की जांच की जा रही है. 

बेटी पर हो रही अभद्र टिप्पणियों से बुरी तरह भड़के अखिलेश यादव, कहा- जिनका परिवार नहीं वो दुख-दर्द..

Published at : 13 Jun 2026 02:05 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav Yogi Adityanath UP News
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