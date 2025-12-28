उत्तराखंड में इन दिनों शीतलहर का प्रकोप जारी है. प्रदेश के अधिकांश इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे जनजीवन के साथ-साथ हवाई और सड़क यातायात भी प्रभावित हो रहा है. इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सोमवार को नैनीताल जिले के कालाढूंगी क्षेत्र स्थित कोटाबाग में दौरा प्रस्तावित था. मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से पहले पूरे इलाके में घना कोहरा छाया हुआ था, जिससे यह कयास लगाए जा रहे थे कि खराब मौसम के चलते उनका दौरा रद्द हो सकता है.

हालांकि, मुख्यमंत्री के आगमन से कुछ ही देर पहले मौसम ने अचानक करवट ली. घना कोहरा छंट गया और तेज धूप निकल आई. मौसम के साफ होते ही कोटाबाग में माहौल बदल गया और मुख्यमंत्री को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए. मौसम के इस बदलाव ने न सिर्फ लोगों को चौंकाया, बल्कि कार्यक्रम को भी नई ऊर्जा दे दी.

सुनाए जीवन के मजेदार किस्से

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंच से संबोधन के दौरान अपने जीवन से जुड़े कई दिलचस्प किस्से साझा किए. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद से अब तक उनका कोई भी दौरा मौसम खराब होने की वजह से रद्द नहीं हुआ है. उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि शायद उन पर सूर्य देव की विशेष कृपा है, जिसकी वजह से हर बार मौसम उनके अनुकूल हो जाता है.

सीएम धामी ने अपने एक पुराने अनुभव का जिक्र करते हुए बताया कि एक बार उन्हें नैनीताल जाना था, जहां एक मंदिर में पूजा-अर्चना करनी थी. उस दिन मौसम बेहद खराब था और हेलीकॉप्टर के पायलट ने साफ कह दिया था कि वहां उड़ान संभव नहीं है. मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके बाद वे हेलीकॉप्टर में बैठकर देहरादून की ओर लौटने लगे. इसी दौरान उन्होंने हेलीकॉप्टर में ही अपने जूते उतार दिए और मां का ध्यान करते हुए मन ही मन प्रार्थना की कि शायद आज दर्शन संभव न हो पाएं.

मुख्यमंत्री ने बताया कि जब उन्होंने आंखें खोलीं तो सामने मंदिर दिखाई देने लगा और कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर मंदिर के पास उतर गया. उन्होंने यह भी बताया कि खराब मौसम के कारण उनके आने की उम्मीद छोड़कर वहां मौजूद सभी लोग जा चुके थे, जिससे वे मंदिर में बिल्कुल अकेले पहुंचे और उन्हें लेने वहां कोई नहीं था.

सीएम ने हल्के मूड में कहा-सूर्यदेव का विशेष आशीर्वाद है

कुछ ऐसा ही दृश्य आज कालाढूंगी के कोटाबाग में भी देखने को मिला, जहां मुख्यमंत्री के पहुंचने से पहले अचानक मौसम साफ हो गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि उन पर सूर्य देवता का विशेष आशीर्वाद है. उनका यह बयान और इससे जुड़ा वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसे लेकर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.