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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड में विकास कार्यों के लिए 496 करोड़ की मंजूर, सीएम धामी का फैसला

उत्तराखंड में विकास कार्यों के लिए 496 करोड़ की मंजूर, सीएम धामी का फैसला

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित समग्र शिक्षा संचालित माध्यमिक की स्थापना के अन्तर्गत ₹ 445.92 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 23 Oct 2026 10:04 PM (IST)
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित समग्र शिक्षा योजनार्न्त्तत संचालित माध्यमिक/प्रारम्भिक विद्यालय/शिक्षक शिक्षा की स्थापना के अन्तर्गत वेतन भत्तों आदि के लिए अवशेष धनराशि ₹ 445.92 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है.

मुख्यमंत्री द्वारा कुम्भ मेला-2027 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड बहादराबाद में गंगा नहर के दायीं पार्श्व पर स्थित कांगड़ा घाट के विस्तारीकरण किये जाने हेतु ₹8.43 करोड़ सहित कुम्भ मेला-2027 हेतु किराये के आधार पर फर्नीचर और सजावटी कपड़े हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा संस्तुत लागत ₹ 14.57 करोड़ के कार्य की स्वीकृति प्रदान करने का अनुमोदन प्रदान किया गया है.

मुख्यमंत्री द्वारा जनपद पौडी गढ़वाल के विधानसमा क्षेत्र लैंसडौन के अन्तर्गत विकासखण्ड रिखणीखाल में लो०नि०वि० आतिथि गृह के समीप हैलीपैड का निर्माण किये जाने हेतु ₹ 13.50 लाख तथा जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के ग्राम पंचायत मूलाकोट के डचूडा बाजार में राजकीय इंटर कालेज मूलाकोट तक दीवार सहित इंटरलॉकिंग टाईल्स 1000 मीटर का निर्माण किये जाने हेतु ₹ 46.46 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है.

मुख्यमंत्री द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत विकासखण्ड कीर्तिनगर के जखेड़ से सुमाड़ी कपरोली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण किये जाने हेतु ₹2.04 करोड़, जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अन्तर्गत गणाई बनकोट मोटर मार्ग से भट्टीगांव तारसिमोली मोटर मार्ग का विस्तार, सुधारीकरण व डामरीकरण किये जाने हेतु ₹4.09 करोड़ तथा जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी में उद्पाल्टा-उपरौली मोटर मार्ग के अनुरक्षण का कार्य किये जाने हेतु ₹ 1.91 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है.

मुख्यमंत्री द्वारा जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र भीमताल में कसियालेख हरिनगर अक्सोडा मोटर मार्ग के किमी0 01 से 08 में सुधारीकरण कार्य एवं पीसी द्वारा डामरीकरण का कार्य किये जाने हेतु धनराशि ₹ 3.82 करोड़ तथा जनपद उधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र खटीमा के अन्तर्गत ग्राम प्रतापपुर में खाद्ध गोदाम से तलवार फार्म होते हुए वकील फार्म तक 06.00 किमी० हॉट मिक्स रोड का निर्माण किये जाने हेतु ₹ 3.84 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है.

मुख्यमंत्री द्वारा जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट के विकासखण्ड कनालीछीना के अन्तर्गत ग्राम सभा ओझातल्ला के ढुंगालगांव से ओझातल्ला तक सम्पर्क मार्ग (1.5 किमी० सी०सी० मार्ग) का निर्माण किये जाने हेतु ₹ 61.39 लाख तथा जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के ब्लॉक बाराकोट के अन्तर्गत लोहाघाट-बाराकोट-सिमलखेत-काफलीखान भनोली एन.एच.-57 मोटर मार्ग में किमी 17 से 21 तथा किमी 27 से 38.120 में सुधारीकरण एवं डामरीकरण किये जाने हेतु  ₹ 4.94 करोड तथा जनपद उधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र सितारगंज के ग्राम सुरेन्द्रनगर में हर्षित विश्वास के घर से किंचून मंडल के घर की ओर मार्ग का पुनः निर्माण कार्य किये जाने हेतु ₹ 87.94 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है.

मुख्यमंत्री द्वारा जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र मसूरी अन्तर्गत कैट क्षेत्र में जोन नं0-5 के अन्तर्गत 01 नलकूप, पम्प हाउस राइजिंग मेन तथा अन्य सम्बंधित कार्यों हेतु ₹ 3.07 करोड़ तथा जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र नैनीताल के अन्तर्गत डौन परेवा में हैलीपैड के निर्माण हेतु धनराशि ₹ 8.30 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है.

मुख्यमंत्री द्वार जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में हुणेश्वर महादेव मंदिर के निकट धर्मशाला/कक्षों तथा शौचालयों का निर्माण एवं सौन्दर्याकरण किये जाने हेतु ₹ 98.77 लाख की स्वीकृति प्रदान करने का अनुमोदन प्रदान किया गया है.

Published at : 23 Oct 2026 10:04 PM (IST)
Tags :
UTTARAKHAND NEWS PUSHKAR SINGH DHAMI States News
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