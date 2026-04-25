हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UP Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडपीलीभीत में इंटर के छात्र ने दी जान, एक सबजेक्ट में फेल होने पर उठाया खौफनाक कदम, गांव में शोक

पीलीभीत में इंटर के छात्र ने दी जान, एक सबजेक्ट में फेल होने पर उठाया खौफनाक कदम, गांव में शोक

Pilibhit News: मृतक की पहचान 18 वर्षीय अनुज कुमार, निवासी ग्राम मुसेली के तौर पर हुई है. शुरुआती जानकारी के अनुसार, गुरुवार (23 अप्रैल) को  आए रिजल्ट में अनुज इतिहास विषय में फेल हो गया था.

By : विक्रांत शर्मा | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 25 Apr 2026 09:01 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • यूपी बोर्ड परीक्षा में इतिहास में फेल होने पर छात्र ने दी जान.
  • 18 वर्षीय छात्र का शव पेड़ से लटका मिला, रचाई जीवन लीला.
  • परिजन ढूंढ रहे थे, सुबह खेत में मिला शव, मचा कोहराम.
  • पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजा, जांच जारी है.

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से एक छात्र की आत्महत्या की दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां के बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र में यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम के बाद छात्र इतना गमगीन हो गया कि उसने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया. इस कदम से एक हंसते खेलते परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र के अमरा कासिमपुर गांव में एक इंटरमीडिएट के छात्र का शव शुक्रवाार को पेड़ से लटकता मिला. 

मृतक की पहचान 18 वर्षीय अनुज कुमार, निवासी ग्राम मुसेली के तौर पर हुई है. शुरुआती जानकारी के अनुसार, गुरुवार (23 अप्रैल) को  आए रिजल्ट में अनुज इतिहास विषय में फेल हो गया था.  उसे इतिहास में मात्र 10 अंक मिले थे, जिससे आहत होकर रिजल्ट देखने के बाद से ही छात्र मानसिक तनाव में था. इसके बाद उसी रात वह अपने घर से निकल गया और वापस नहीं लौटा.

ग्रेटर नोएडा में बंद कमरे से प्रेमी-प्रेमिका के शव बरामद, हत्या के बाद आत्महत्या की आशंका

अपनी ही शर्ट से बनाया फंदा

परिजनों को चिंता हुई तो तलाश शुरू की. शुक्रवार (24 अप्रैल) सुबह खोज करते हुए एक खेत पर लोग पहुंचे तो छात्र का शव खेत में लगे एक यूकेलिप्टस के पेड़ से लटका पाया. छात्र ने अपनी ही शर्ट से फंदा बनाया था. छात्र की मौत की खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया है.  परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.  गांव में मातम पसरा है और हर कोई इस आत्मघाती कदम से स्तब्ध है.  घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.  

पुलिस का कहना है कि वे हर पहलू से मामले की जांच कर रहे हैं.  पूरी घटना को लेकर सीओ बीसलपुर विधि भूषण ने बताया कि "छात्र का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका मिला है. पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का स्पष्ट खुलासा हो पाएगा.  परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी."

पुलिस थाने के बाहर युवक ने की आत्महत्या, वीडियो बनाकर गर्लफ्रेंड पर लगाए ये गंभीर आरोप

 

 

और पढ़ें
Published at : 25 Apr 2026 09:01 AM (IST)
Tags :
Pilibhit News SUICIDE UTTAR PRADESH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Uttarakhand: देहरादून में महिला जन आक्रोश रैली, CM धामी परेड ग्राउंड से घंटाघर तक पदयात्रा में हुए शामिल
देहरादून में महिला जन आक्रोश रैली, CM धामी परेड ग्राउंड से घंटाघर तक पदयात्रा में हुए शामिल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP होम गार्ड एग्जाम के पहले दिन पेपर लीक के नाम पर ठगी! पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, केस दर्ज
UP होम गार्ड एग्जाम के पहले दिन पेपर लीक के नाम पर ठगी! पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, केस दर्ज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हां परिवार की सदस्य हूं लेकिन...', सपा का झंडा जलाए जाने पर अपर्णा यादव ने दिया बयान
'हां परिवार की सदस्य हूं लेकिन...', सपा का झंडा जलाए जाने पर अपर्णा यादव ने दिया बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलीगढ़: DM ऑफिस में तालाबंदी को लेकर बवाल, पुलिस से भिड़े सपा और कांग्रेस नेता, क्या है मामला?
अलीगढ़: DM ऑफिस में तालाबंदी को लेकर बवाल, पुलिस से भिड़े सपा और कांग्रेस नेता, क्या है मामला?
Advertisement

वीडियोज

Ginny Wedss Sunny 2 Review: Boring Script ने किया फिल्म का Game खराब, Medha Shankr, Avinash Tiwary
VIRAL Food से Marriage Life तक: Pratibha Soni और Vayu का First Interview | Snackin’ With Stars
Sansani: दरिंदे नौकर का 'लास्ट हॉरर'! | Delhi Crime
West Bengal 2026 Phase 1 Voting: दीदी का कमाल...या PM Modi का धमाल? | TMC Vs BJP | Breaking
Chitra Tripathi: Battle of West Bengal का Winner कौन? | Mamata Banerjee | TMC Vs BJP | Janhit |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राघव चड्ढा ने छोड़ी आम आदमी पार्टी तो आया कुमार विश्वास का पहला रिएक्शन, अरविंद केजरीवाल पर क्या बोले?
राघव चड्ढा ने छोड़ी आम आदमी पार्टी तो आया कुमार विश्वास का पहला रिएक्शन, अरविंद केजरीवाल पर क्या बोले?
महाराष्ट्र
Raghav Chadha News: राघव चड्ढा के BJP में जाने पर बोले प्रकाश अंबेडकर, 'अब दल-बदल विरोधी कानून...'
राघव चड्ढा के BJP में जाने पर बोले प्रकाश अंबेडकर, 'अब दल-बदल विरोधी कानून...'
इंडिया
प्रचंड गर्मी और लू के थपेड़े... दिल्ली से बिहार तक झुलसाने वाली गर्मी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट
प्रचंड गर्मी और लू के थपेड़े... दिल्ली से बिहार तक झुलसाने वाली गर्मी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट
आईपीएल 2026
RCB-GT मैच के बाद कितनी बदल गई प्वाइंट्स टेबल? जानें किसके पास है पर्पल और ऑरेंज कैप
RCB-GT मैच के बाद कितनी बदल गई प्वाइंट्स टेबल? जानें किसके पास है पर्पल और ऑरेंज कैप
बॉलीवुड
फेंटी ब्यूटी लॉन्च में छाईं पॉप स्टार रिहाना, जाह्नवी कपूर का भी दिखा ग्लैमरस अंदाज, देखें फोटोज
फेंटी ब्यूटी लॉन्च में छाईं पॉप स्टार रिहाना, जाह्नवी कपूर का भी दिखा ग्लैमरस अंदाज, देखें फोटोज
विश्व
'ईरान और अमेरिका के बीच नहीं होगी कोई सीधी बातचीत', पाकिस्तान में वार्ता से पहले तेहरान की दो टूक
'ईरान-अमेरिका के बीच नहीं होगी कोई सीधी बातचीत', पाकिस्तान में वार्ता से पहले तेहरान की दो टूक
एग्रीकल्चर
खेती से हर दिन बरसेगा पैसा, ये खास फॉर्मूला अपनाएं और 2 एकड़ से रोज कमाएं 2000
खेती से हर दिन बरसेगा पैसा, ये खास फॉर्मूला अपनाएं और 2 एकड़ से रोज कमाएं 2000
ऑटो
अगर ये छोटी सी ट्रिक अपनाई तो सालों-साल चलेंगे आपके टायर, गाड़ी का माइलेज भी बढ़ेगा
अगर ये छोटी सी ट्रिक अपनाई तो सालों-साल चलेंगे आपके टायर, गाड़ी का माइलेज भी बढ़ेगा
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
ENT LIVE
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
ENT LIVE
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
Embed widget