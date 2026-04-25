पीलीभीत में इंटर के छात्र ने दी जान, एक सबजेक्ट में फेल होने पर उठाया खौफनाक कदम, गांव में शोक

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यूपी बोर्ड परीक्षा में इतिहास में फेल होने पर छात्र ने दी जान.

18 वर्षीय छात्र का शव पेड़ से लटका मिला, रचाई जीवन लीला.

परिजन ढूंढ रहे थे, सुबह खेत में मिला शव, मचा कोहराम.

पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजा, जांच जारी है.

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से एक छात्र की आत्महत्या की दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां के बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र में यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम के बाद छात्र इतना गमगीन हो गया कि उसने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया. इस कदम से एक हंसते खेलते परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र के अमरा कासिमपुर गांव में एक इंटरमीडिएट के छात्र का शव शुक्रवाार को पेड़ से लटकता मिला.

मृतक की पहचान 18 वर्षीय अनुज कुमार, निवासी ग्राम मुसेली के तौर पर हुई है. शुरुआती जानकारी के अनुसार, गुरुवार (23 अप्रैल) को आए रिजल्ट में अनुज इतिहास विषय में फेल हो गया था. उसे इतिहास में मात्र 10 अंक मिले थे, जिससे आहत होकर रिजल्ट देखने के बाद से ही छात्र मानसिक तनाव में था. इसके बाद उसी रात वह अपने घर से निकल गया और वापस नहीं लौटा.

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अपनी ही शर्ट से बनाया फंदा

परिजनों को चिंता हुई तो तलाश शुरू की. शुक्रवार (24 अप्रैल) सुबह खोज करते हुए एक खेत पर लोग पहुंचे तो छात्र का शव खेत में लगे एक यूकेलिप्टस के पेड़ से लटका पाया. छात्र ने अपनी ही शर्ट से फंदा बनाया था. छात्र की मौत की खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. गांव में मातम पसरा है और हर कोई इस आत्मघाती कदम से स्तब्ध है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

पुलिस का कहना है कि वे हर पहलू से मामले की जांच कर रहे हैं. पूरी घटना को लेकर सीओ बीसलपुर विधि भूषण ने बताया कि "छात्र का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका मिला है. पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का स्पष्ट खुलासा हो पाएगा. परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी."

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