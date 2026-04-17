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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाGurugram News: पुलिस थाने के बाहर युवक ने की आत्महत्या, वीडियो बनाकर गर्लफ्रेंड पर लगाए ये गंभीर आरोप

Gurugram News: पुलिस थाने के बाहर युवक ने की आत्महत्या, वीडियो बनाकर गर्लफ्रेंड पर लगाए ये गंभीर आरोप

Haryana News In Hindi: गुरुग्राम में 24 साल के युवक ने आग लगाकर आत्मदाह कर लिया. युवक ने घटना से पहले वीडियो रिकॉर्ड कर अपनी गर्लफ्रेंड पर धोखा देने और झूठी शिकायत दर्ज कराने का आरोप लगाया है.

By : राजेश यादव | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 17 Apr 2026 07:18 PM (IST)
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दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां 24 साल के युवक ने आत्मदाह कर अपनी जान दे दी. बताया जा रहा है कि यह कदम उसने अपनी गर्लफ्रेंड द्वारा कथित धोखा दिए जाने के कारण उठाया. यह घटना सेक्टर-40 पुलिस थाने के ठीक बाहर बुधवार (15 अप्रैल) रात की है, जहां युवक ने पेट्रोल छिड़ककर खुद को आग लगा ली.

गर्लफ्रेंड पर धोखा देने और झूठी शिकायत दर्ज का आरोप

मृतक युवक की पहचान अंकित के रूप में हुई है. घटना से पहले उसने एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जो अब सामने आया है. इस वीडियो में अंकित ने अपनी गर्लफ्रेंड पर धोखा देने और उसके खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराने का आरोप लगाया है. उसने कहा कि वह पिछले तीन साल से लड़की के साथ था और उसका खर्च भी उठा रहा था. अंकित ने यह भी दावा किया कि लड़की ने उससे पैसे लिए और अब उसे फंसाने की कोशिश कर रही है.

वीडियो में अंकित बेहद भावुक नजर आता है और कहता है कि वह ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है, जहां उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा. उसने कहा कि उस पर लगाए गए आरोप झूठे हैं और वह मानसिक रूप से काफी परेशान है. इस वीडियो को उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया और अपने परिवार को भी भेजा.

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परिजनों की गर्लफ्रेंड के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग

घटना के बाद गंभीर हालत में अंकित को दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान गुरुवार (16 अप्रैल) देर रात उसकी मौत हो गई. युवक की मौत के बाद उसके परिजन सेक्टर-40 थाने पहुंचे और गर्लफ्रेंड के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज करने की मांग की. उन्होंने पुलिस से मामले की गहन जांच करने, वीडियो और सीसीटीवी फुटेज खंगालने और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की अपील भी की है.

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Published at : 17 Apr 2026 07:18 PM (IST)
Tags :
Gurugram News Haryana Police SUICIDE HARYANA NEWS
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