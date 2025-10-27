हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडChhath Puja 2025: UP के इन जिलों में छठ की धूम, सांसद रवि किशन ने गोरखपुर में अर्पित किया अर्घ्य

Chhath Puja 2025: UP के इन जिलों में छठ की धूम, सांसद रवि किशन ने गोरखपुर में अर्पित किया अर्घ्य

Chhath Puja 2025: आज देशभर लोक आस्था का महापर्व छठ भक्ति-भाव व आस्था के साथ मनाया गया. यूपी के गोरखपुर, भदोही और नोएडा में छठ पूजा पर भक्ति और आस्था का अनूठा संगम दिखाई है.

By : नीरज श्रीवास्‍तव, रोहित गुप्ता | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 27 Oct 2025 09:14 PM (IST)
Preferred Sources

लोक आस्था का महापर्व छठ आज पूरे देश के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के अलग-अलग शहरों में बड़े ही श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाया गया. चार दिनों तक मनाए जाने वाले छठ महापर्व के तीसरे दिन का विशेष महत्व होता है. यूपी के गोरखपुर, भदोही और नोएडा में छठ महापर्व पर भक्ति झलक दिखाई दी है. वहीं गोरखपुर में सांसद रविकिशन ने गोरखनाथ म‍ंदिर पहुंचकर व्रती महिलाओं को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और लोगों के साथ खूब सेल्‍फी भी खिंचवाई.

उन्‍होंने सिर पर डाला उठाकर अस्ताचलगामी सूर्य देवता को अर्घ्य देखकर प्रदेश और देशवासियों के खुशहाली की कामना की. उन्होंने कहा कि वे छठ माता से विनती करते हैं कि छठ माता की कृपा सभी पर बनी रहे. गुरु गोरखनाथ के मंदिर में आकर उन्‍हें काफी अच्‍छा लग रहा है. उन्‍होंने कहा कि वे गोरखपुर के हर घाट पर गए और हजारों-हजारों की भीड़ में भी लोग अपना ख्‍याल रख रहे हैं.

रवि किशन ने व्रतधारी महिलाओं का किया वंदन

गोरखपुर के सांसद रविकिशन भी इस बीच व्रती महिलाओं के बीच पहुंचे. यहां पर उन्‍होंने व्रती महिलाओं के बीच जाकर उनका वंदन किया. इस दौरान वहां मौजूद लड़कियों और बच्‍चों ने उनके साथ खूब सेल्‍फी ली. रविकिशन का सांसद होने के साथ बॉलीवुड अभिनेता के रूप में भी बड़ी ख्‍याति है. ऐसे में गोरखपुर में वे जहां भी पहुंचते हैं, उनके साथ सेल्‍फी लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है. वे सहज अंदाज में लोगों के साथ सेल्‍फी भी खिंचवाते हैं.

 

रवि किशन के साथ लोगों ने ली सेल्फी
रवि किशन के साथ लोगों ने ली सेल्फी

रविकिशन ने कहा कि वे आस्‍था के महापर्व छठ पर गोरखपुर के कई घाटों से होते हुए यहां गोरखनाथ मंदिर में आए हैं. उन्‍होंने कहा कि यहां का नजारा काफी अच्‍छा लग रहा है. यहां पर हजारों की संख्‍या में लोग अस्‍ताचलगामी सूर्य को अर्घ्‍य देने के लिए आए हैं. ऐसे में छठ मईया की लोगों के भीतर कितनी आस्‍था है, इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है. 

रवि किशन ने सूर्य देव को सायंकालीन अर्घ्य किया अर्पित

उन्‍होंने कहा कि वे कामना करते हैं कि छठी मईया की कृपा सभी पर बनी रहे. उन्होंने कहा कि लोक आस्था और सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा के अवसर पर गोरखपुर में भक्ति और श्रद्धा का माहौल देखने को मिल रहा है. उन्होंने मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना करने के बाद महायोगी गुरु गोरखनाथ घाट पर जाकर सूर्य देव को सायंकालीन अर्घ्य अर्पित किया.

सांसद रवि किशन ने कहा कि छठ महापर्व लोक आस्था, तप, संयम और परिवारिक एकता का प्रतीक है. यह पर्व प्रकृति, जल और पर्यावरण के प्रति हमारी कृतज्ञता का भी प्रतीक है. छठ मईया की कृपा से हर घर में सुख, शांति, समृद्धि और आनंद बना रहे, यही कामना है.

रविकिशन ने की व्यवस्थाओ की सराहना

सांसद रवि किशन ने श्रद्धालुओं से संवाद भी किया और स्थानीय प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं की सराहना की. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने घाटों पर सुरक्षा, स्वच्छता और सुविधा के जो इंतज़ाम किए हैं, वे सराहनीय हैं. सांसद के आगमन से घाट परिसर में उत्साह और उल्लास का माहौल देखने को मिला. 

इन घाटों में महिलाओं ने की छठ पूजा

गोरखपुर के राजघाट के गोरक्षनाथ घाट, रामघाट, सूर्यकुण्‍ड और गोरखनाथ मंदिर के भीम सरोवर पर लाखों की संख्‍या में व्रती महिलाओं ने अस्‍ताचलगामी सूर्य को अर्घ्‍य देकर सूर्योपासना के पर्व को बड़ी ही श्रद्धा के साथ मनाया. इस दौरान व्रती महिलाओं के साथ पति और पूरे परिवार के लोगों ने भी पूजा-अर्चना की. छठ पर्व पर लोगों में खासा उत्‍साह देखने को मिला.

 

छठ पूजा आस्था का संगम
छठ पूजा आस्था का संगम

वहीं सुरक्षा की दृष्टि से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को भी लगाया गया. साथ ही जनता को बैरियर के अंदर रहकर ही रहकर पूजा करने के निर्देश दिए गए. राप्‍ती नदी के पावन गोरक्षनाथ घाट पर गोरखपुर के मोहद्दीपुर की रहने वाली सावित्री अपनी बहुओं और बेटी के साथ छठ के महापर्व पर अस्‍ताचलगामी सूर्य देवता को अर्घ्‍य देने के लिए पहुंची हैं. 

भदोही में छठ पर दिखा भक्ति का अनोखा रंग

भदोही के रामपुर गंगा घाट सहित विभिन्न तालाबों, जलाशयों और अस्थाई कुंडों में सैकड़ों की संख्या में व्रती महिलाएं पूरे परिवार संग विधि-विधान से डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया. इस मौके पर डीएम, एसपी सहित पूरा महकमा सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर रहा है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए समस्त अधिकारियों-कर्मचारियों को छठ महापर्व पर सुरक्षा-व्यवस्था और साफ-सफाई के आदेश दिए थे, जिसकी बानगी जगह-जगह देखने को मिली है. 

महिलाओं ने की बच्चों और परिवार के लिए की कामना

भदोही तहसील के बगल में स्थित रजपुरा कॉलोनी फेस-2 के पार्क में बने जलाशय में महिलाएं पूजापाठ की और भगवान भास्कर को संध्या अर्घ्य देकर बच्चों और परिवार के लिए मंगल कामना हेतु प्रार्थनाएं की. ये महिलाएं अपने परिवार की खुशियों और उनके मंगल कामना के लिए कठोर अनुष्ठान कर रही हैं, जो उनकी भक्ति और समर्पण को दर्शाता है. इस अवसर पर नदी किनारे और अस्थाई कुंडों में विशेष सजावट की गई है, और वातावरण भी भक्तिमय हो गया है.

 

भदोही में छठ पर आस्था का सैलाब
भदोही में छठ पर आस्था का सैलाब

नहाय-खाय के साथ शुरू होता छठ महापर्व

छठ महापर्व चार दिनों तक चलने वाला एक कठोर अनुष्ठान है, जिसमें नहाय-खाय, खरना, संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य शामिल हैं. व्रती महिलाएं इस दौरान निर्जला व्रत रखती हैं और भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर अपनी प्रार्थनाएं करती हैं. यह त्योहार भगवान् सूर्य और छठी मैया को समर्पित है, और भक्ति, संयम और पवित्रता का प्रतीक है.

तालाबों और घाटों पर उमड़ा जन सैलाब

छठ महापर्व को हिन्दू धर्म में विशेष महत्व दिया जाता है, और यह परिवार और समाज में एकता और सौहार्द का प्रतीक भी है. आज छठ महापर्व का तीसरा दिन था, जिसमें डूबते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा निभाई जाती है. इस मौके पर व्रती महिलाओं ने सूर्य देव और छठी मैया से अपने परिवार की सुख-समृद्धि, संतान की दीर्घायु और जीवन में खुशहाली की कामना की है. गंगा घाट और तालाबों पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा हुआ है. 

इस मौके पर जिलाधिकारी शैलेश कुमार और पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक द्वारा विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया है कि किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की दिक्कत न हो. स्थानीय स्तर पर भी पुलिस और प्रशासन और नगर पालिकाओं के समस्त अधिकारी और कर्मचारीगण सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए लगातार निगरानी कर रहे हैं. डीएम शैलेश कुमार ने कहा कि सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है महिलाएं निडर होकर इस त्यौहार को मनाये. 

नोएडा में व्रतियों ने डूबते सूर्य को दिया 'संध्या अर्घ्य'

लोक आस्था और सूर्य उपासना का पर्व छठ कालिंदी कुंज ओखला बैराज, नोएडा स्टेडियम समेत 40 स्थानों पर धूमधाम से मनाया जा रहा है. नोएडा में छठ व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं ने सोमवार की शाम डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना की. श्रद्धालुओं ने विभिन्न घाटों पर पूजा करके सुखी और समृद्ध जीवन की कामना की. छठ पर जगह-जगह रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया. मंगलवार को श्रद्धालु उगते सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना करने के साथ ही चार दिवसीय छठ पर्व संपन्न हो जाएगा.

छठ माता को अर्पित किया गया भोग

छठ के मौके पर सिर पर बांस की टोकरी, सुप में फल, खजूर आदि लाएं और सूर्य, छठ माता को प्रसाद चढ़ाया गया और जल में उतरकर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया है. मंगलवार की सुबह उगते सूरज को अर्घ्य देने के साथ यह महापर्व संपन्न हो जायेगा. चार दिन तक चलने वाले इस त्योहार में भगवान सूर्य की आराधना की जाती हैं.

 

नोएडा में छठ पर भगवान सूर्य देवता को अर्पित किया अर्घ्य
नोएडा में छठ पर भगवान सूर्य देवता को अर्पित किया अर्घ्य

भगवान सूर्य की उपासना का है विशेष महत्व

नहाय खाय के साथ शुरू हो कर ये पर्व सप्तमी को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही समाप्त होगा. इस पर्व में भगवान सूर्य की पूजा का काफी महत्व है. इस दौरान छठ मइया के भजनो और लोक गीतों की बयार बहती जिससे सारा वातावरण भक्तिमय नज़र आ रहा था.

इसके बाद घाट पर बनाई गई छठ मैया की वेदी पर दीया जलाए गए और मंगल गीत गाते हुए पूजा की जाती है. सोमवार को डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद कई लोग अपने परिवार के साथ घर लौट गए, तो कुछ लोग घाट पर ही रुक गए. वह रात घाट पर ही बिताएंगे और सूर्य देव के उगने का इंतजार करेंगे.

पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने नोएडा जोन के विभिन्न क्षेत्रों में छठ पूजा के अवसर पर बनाए गए घाटों का निरीक्षण किया गया. इस के दौरान पूजा स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, प्रकाश व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण तथा फायर टेंडर की उपलब्धता जैसी व्यवस्थाओं का गहनता से जायजा लिया गया. छठ पर्व सकुशल संपन्न कराने को लेकर नोएडा जोन के अधिकारियों ने आयोजकों के साथ बैठक की.

Input By : रविन्द्र जयंत
Published at : 27 Oct 2025 09:14 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Chhath Puja 2025 RAVI KISHAN
और पढ़ें
