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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडChandauli News: चंदौली में बिजली कटौती के खिलाफ लोगों का विरोध, पावर हाउस के बाहर किया प्रदर्शन

Chandauli News: चंदौली में बिजली कटौती के खिलाफ लोगों का विरोध, पावर हाउस के बाहर किया प्रदर्शन

Chandauli Power Cut: चंदौली में बिजली कटौती से जनता परेशान है. बिजली कटौती के विरोध में ग्रामीणों ने बीती रात से ही अनिश्चितकालीन धरना बबुरी के पावर हाउस पर शुरू कर दिया है.

By : शशांक पांडे | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 22 May 2026 07:59 PM (IST)
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चंदौली में भीषण गर्मी और तपती धूप के बीच बिजली कटौती को लेकर लोगों का गुस्सा अब सड़क पर उतर आया है. बिजली कटौती के विरोध में ग्रामीणों ने बीती रात से ही अनिश्चितकालीन धरना बबुरी के पावर हाउस पर शुरू कर दिया है. वहीं भाजपा नेता द्वारा पावर हाउस पर ताला बंद करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

दरअसल, चंदौली के बबुरी ग्रामीण इलाकों में लगातार हो रही बिजली की आंख-मिचौली ने अब लोगों के सब्र का बांध तोड़ दिया है. ग्रामीणों का आरोप है कि 20 से 40 मिनट के अंतराल पर लगातार बिजली काटी जा रही है, जिससे उमस भरी गर्मी में लोगों का जीना मुश्किल हो गया है. बिजली कटौती से व्यापार, पढ़ाई और रोजमर्रा की जिंदगी पर भी साफ दिखाई दे रहा है.

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बिजली कटौती से हर वर्ग की बढ़ी परेशानी

लोगों का कहना है कि दिन में कटौती किसी तरह सहन की जा सकती है, लेकिन रात में बिजली गुल होना अब बर्दाश्त से बाहर है. लोगों ने कहा कि रात भर हम लोग सो नही पा रहे है, जिसके कारण दिन में कोई भी काम ठीक से नही कर पा रहे है. बिजली कटौती के चलते व्यपारी किसान, बुजुर्ग बच्चे के साथ साथ छात्र और छात्राएं भी प्रभावित हो रहे है.

प्रदर्शन की सूचना पर पहुंचे अधिकारी

वहीं, बिजली कटौती के विरोध में धरने की सूचना मिलते ही SDM सदर और बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की.वहीं, प्रदर्शनकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ, तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा.

चंदौली सदर के अधिशासी अधिकारी पावर आशीष कुमार सिंह का कहना है कि ग्रामीण इलाकों में बिकली कटौती का एक शेड्यूल है, उसी के तहत बिजली कट रही है. सभी विधुत केंद्रों पर कंट्रोल द्वारा कोड पर बिजली आपूर्ति की जाती है, हम कोड ओर ही निर्भर है. उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जाएगा.

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Published at : 22 May 2026 07:59 PM (IST)
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