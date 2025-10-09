BSP की रैली के बाद बीजेपी-कांग्रेस और सपा ने दिया मायावती को जवाब, जानें किसने क्या कहा?

लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की महारैली में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने योगी सरकार के कामकाजों की तारीफ की और समाजवादी पार्टी सरकार और कांग्रेस पार्टी की सरकार पर जमकर हमला बोला है. अब बसपा की महारैली के बाद कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मायावती को जवाब दिया है.

बसपा की रैली पर बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा, "भारतीय जनता पार्टी बदले की राजनीति नहीं करती, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार, भाजपा सरकार ने न केवल मायावती के शासन काल में बने स्मारकों-इमारतों-पार्कों का रख रखाव किया, बल्कि अखिलेश यादव के शासन काल के आधे अधूरे कामों को पूरा किया. जबकि राजनीतिक लाभ के लिए अखिलेश यादव ने लोकार्पण भी कर दिया था.

मायावती ने बीजेपी के इशारे पर की रैली- अजय राय

बसपा सुप्रीमो व पूर्व सीएम मायावती के बयान पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष अजय राय ने कहा, मायावती ने भाजपा इशारे पर यह पूरी रैली की है. भाजपा को बिहार में फायदा दिलाने के लिए रैली की है. कांग्रेस पार्टी ने हमेशा दलितों का सम्मान किया बाबा साहब का सम्मान किया.

"मायावती ने कांशीराम को कर लिया था हाईजैक"

अजय राय ने कहा, "बाबा साहब ने संविधान बनाया, कांशीराम का हम सम्मान करते हैं. लेकिन कांशीराम के साथ जितने लोग रहे सबने उनका साथ छोड़ दिया, क्योंकि मायावती ने पूरी तरीके से उनको हाईजैक कर लिया था और कांशीराम के परिवार तक को कांशीराम के मरने के बाद उनसे मिलने नहीं दिया.

बसपा बीजेपी की B टीम- सांसद रामजी लाल सुमन

उधर, बसपा महारैली और मायावती के बयान पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा, "उन्हें समाजवादी पार्टी को कोसने की बजाय समाज के सामने जो समस्याएं हैं उनके खिलाफ संघर्ष करें...पूरे समाज में संदेश है कि बसपा भाजपा की B टीम है... उनसे प्रार्थना है कि सुविधावादी राजनीति छोड़कर जहां-जहां दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, संघर्ष का रास्ता अपनाएं. भविष्य में उन्हें जो कुछ हासिल होगा संघर्ष के रास्ते हासिल होगा.

संविधान हाथ में लेकर कांग्रेसी करते है षड्यंत्र-मायावती

दरअसल, महारैली को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा, "कांग्रेस पार्टी के नेता संविधान को हाथ में लेकर तरह तरह के षड्यंत्र करते हैं. कांग्रेस पार्टी ने ही बाबासाहेब आंबेडकर को संसद में नहीं जाने दिया था और उनको भारत रत्न भी नहीं दिया था. कांग्रेस पार्टी ने कांशीराम के साथ भी ऐसा ही किया था उनके निधन पर एक दिन का शोक भी नहीं रखा था."



मायावती ने यह भी कहा, "BSP पार्टी तेजी से आगे बढ़ रही थी लेकिन इन जातिवादी संकीर्ण सोच की पार्टियों ने हमें आगे बढ़ने नहीं दिया. EVM के साथ छेड़छाड़ करके भी इन्होंने हमें हराया लेकिन अब EVM का बहुत विरोध हो रहा है, अब यहां पर बैलेट वाला सिस्टम भी लागू हो सकता है."

मायावती ने योगी सरकार की तारीफ में कही ये बात

महारैली को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा, "वर्तमान राज्य सरकार के भी हम सभी आभारी हैं, इसलिए आभारी हैं क्योंकि वर्तमान बीजेपी सरकार ने कांशीराम जी के स्मारक से टिकट से इकट्ठा हुए पैसे से इसके रखरखाव पर खर्च हुआ. यह भी आरोप लगाया कि सपा सरकार ने पैसे को दबाकर रखा था, कोई रखरखाव नहीं किया था."