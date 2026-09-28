फैमिली शो खत्म अब पॉलिटिकल शुरू! मायावती ने लिए बड़े फैसले
बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती सेक्टर-2 के नौ राज्यों की कमान पूर्व राज्यसभा सांसद राजाराम और पूर्व विधायक अतर सिंह राव को सौंपी है.
उत्तर प्रदेश सहित अलग-अलग राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) सुप्रीमो मायावती ने संगठन को नए सिरे से सक्रिय करना शुरू कर दिया है. पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने 21 राज्यों को तीन सेक्टर में बांटा है. यूपी और उत्तराखंड अपने ही पास रखा है. मायावती ने संकेत दिया है कि जरूरत पड़ने पर वह दोनों राज्यों का दौरा कर संगठन की स्थिति और प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगी.
मायावती ने सेक्टर-1 और सेक्टर-2 में शामिल 19 राज्यों की जिम्मेदारी चार वरिष्ठ नेताओं को सौंपी है. सेक्टर-1 के 10 राज्यों की जिम्मेदारी राज्यसभा सांसद रामजी गौतम और केंद्रीय सेक्टर प्रभारी सुरेश राव को दी गई है. सेक्टर-2 के नौ राज्यों की कमान पूर्व राज्यसभा सांसद राजाराम और पूर्व विधायक अतर सिंह राव को सौंपी गई है.
बारिश प्रभावित इलाकों में मदद के निर्देश
मायावती ने सेक्टर प्रभारी बनने के साथ-साथ सभी कार्यकर्ताओं को भारी बारिश आंधी और तूफान वाले इलाकों में पीड़ितों की मदद करने की निर्देश दिए हैं. उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है की मदद करने के बहाने किसी से चंदा ना लिया जाए. कार्यकर्ता अपनी क्षमता के हिसाब से पीड़ितों की मदद करें. मायावती ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में अगर जरूरत पड़ी तो राष्ट्रीय प्रभारी ईशान आनंद को भेजा जाएगा.
पार्टी संगठन को मजबूत करने की तैयारी
मायावती ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी में कई फेरबदल किए हैं. छोटे भतीजे ईशान आनंद को राष्ट्रीय प्रभारी बनने के बाद उन्हें यह पहली बड़ी जिम्मेदारी मिली है. मायावती ने साफ तौर पर सभी कार्यकर्ताओं को संगठन को मजबूत करने का निर्देश भी दिया है.
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