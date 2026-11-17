उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के कुंडा जिले में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की चार दिवसीय श्रीराम कथा का आयोजन हो रहा है. इस कथा का आयोजन जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष एवं कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह (राजा भैया) द्वारा कराया जा रहा है. वहीं इस कार्यक्रम में उनकी पत्नी भानवी सिंह ने भी शामिल होने की इच्छा जाहिर की है.

सोशल मीडिया पोस्ट में भानवी सिंह ने लिखा, "उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद के कुंडा स्थित मेरी ससुराल बेती राजभवन में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के श्रीमुख से आयोजित होने जा रही भव्य श्रीराम कथा का समाचार पाकर मन श्रद्धा, आस्था और भावनाओं से अभिभूत है. मेरी भी हार्दिक अभिलाषा है कि मुझे इस पावन आध्यात्मिक आयोजन में सम्मिलित होने, बाबा बागेश्वर के दर्शन करने तथा प्रभु श्रीराम की दिव्य कथा का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो."

'मुझे उम्मीद है कि राजा भैया कथा शामिल होने देंगे'

भानवी सिंह ने आगे लिखा, "मुझे पूर्ण विश्वास और उम्मीद है कि मेरे हुजूर रघुराज प्रताप सिंह मेरी इस धार्मिक एवं आध्यात्मिक अभिलाषा का सम्मान करते हुए मुझे इस पुण्य आयोजन में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान करेंगे, जिससे श्रीराम कथा के श्रवण और आध्यात्मिक अनुभूति का लाभ पूरे परिवार को मिल सके."

उन्होंने आगे कहा, "प्रभु श्रीराम के श्रीचरणों में मेरी यही प्रार्थना है कि उनकी कृपा से परिवार में व्याप्त समस्त नकारात्मकता, कटुता और अशांति का अंत हो. जिन प्रतिकूल परिस्थितियों और नकारात्मक शक्तियों ने परिवार की सुख-शांति एवं पारिवारिक सौहार्द को प्रभावित किया है, उनसे मुक्ति मिले और परिवार में पुनः प्रेम, विश्वास, एकजुटता, सद्भाव एवं खुशहाली का वातावरण स्थापित हो."

राजा भैया की पत्नी ने आगे यह भी कहा, "मैं बाबा बागेश्वर सरकार से भी विनम्र प्रार्थना करती हूं कि वे अपने आध्यात्मिक आशीर्वाद और मार्गदर्शन से परिवार में व्याप्त नकारात्मकता को दूर करने तथा सकारात्मकता, प्रेम और सद्भाव का संचार करने की कृपा करें. साथ ही, इस पावन कथा में सम्मिलित होने की मेरी अभिलाषा पूर्ण होने का मार्ग प्रशस्त करें."

उन्होंने आगे लिखा, "श्रीराम कथा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि जीवन को मर्यादा, त्याग, करुणा, धैर्य और पारिवारिक मूल्यों की राह दिखाने वाली दिव्य प्रेरणा है. प्रभु श्रीराम की मर्यादा और उनके आदर्श हम सभी को परिवार और समाज में प्रेम, सम्मान तथा समरसता बनाए रखने की सीख देते हैं. मेरी कामना है कि यह श्रीराम कथा केवल भक्ति और आध्यात्मिक चेतना का ही नहीं, बल्कि परिवारों को जोड़ने, रिश्तों में विश्वास जगाने और समाज में सकारात्मकता का संदेश देने वाला पावन अवसर बने."

राजा भैया और पत्नी के बीच चल रहा है विवाद

बता दें कि वर्तमान में भवानी सिंह और राजा भैया के बीच पारिवारिक विवाद और तलाक का मामला दिल्ली की अदालत में विचाराधीन है. इस विवाद के बीच पत्नी भवानी सिंह ने राम कथा में शामिल होने की इच्छा जाहिर की है.

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