मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार शिक्षा के साथ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने पर विशेष जोर दे रही है. इसी दिशा में समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के तहत कबड्डी और वॉलीबाल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है. इन मुकाबलों के जरिए विद्यालयों के विद्यार्थियों को अपनी खेल प्रतिभा दिखाने और आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा.

प्रतियोगिताओं में सीनियर वर्ग के खिलाड़ी कबड्डी के दांव और वॉलीबाल के स्मैश से मैदान में अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे. प्रतियोगिताओं का पहला चरण 18 और 19 नवंबर को जनपद स्तर पर आयोजित होगा, जबकि 26 से 28 नवंबर तक जोन स्तर पर मुकाबले कराए जाएंगे. इससे विद्यार्थियों को बेहतर प्रतिस्पर्धात्मक मंच मिलने के साथ खेलों के प्रति रुचि भी बढ़ेगी.

खेलों से निखरेगा व्यक्तित्व, बढ़ेगा आत्मविश्वास

योगी सरकार का प्रयास है कि विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ खेलकूद के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर मिलें. कबड्डी और वॉलीबाल जैसी टीम आधारित प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, आपसी सहयोग और टीम भावना विकसित करने में मददगार होंगी. साथ ही प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अपनी क्षमता साबित करने का अवसर मिलेगा.

अधिकारियों को सौंपी गई आयोजन की जिम्मेदारी

प्रतियोगिताओं के व्यवस्थित और सफल आयोजन के लिए विभाग ने अधिकारियों की जिम्मेदारियां निर्धारित की हैं. जनपद स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी और जोन स्तर पर संयुक्त अथवा उप निदेशक समाज कल्याण नोडल अधिकारी होंगे. वहीं, संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्य आयोजन की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे.

विजेता खिलाड़ियों का विवरण निदेशालय को भेजा जाएगा

समाज कल्याण विभाग के निदेशक संजीव सिंह ने बताया कि प्रतियोगिताओं के समापन के बाद विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों का विस्तृत विवरण निदेशालय को उपलब्ध कराया जाएगा. विभाग की इस पहल से सर्वोदय विद्यालयों के विद्यार्थियों को अपनी खेल प्रतिभा निखारने और बेहतर प्रदर्शन का अवसर मिलेगा. शिक्षा के साथ खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने से विद्यार्थियों का शारीरिक और मानसिक विकास भी मजबूत होगा.