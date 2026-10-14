BJP पूर्वांचल को कैसे करेगी फतह? वाराणसी में 130 से अधिक सीटों पर होगा मंथन

उत्तर प्रदेश के लिए कहा जाता है जिसने पूर्वांचल जीत लिया उसके लिए लखनऊ का रास्ता आसान हो जाता है. उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर पार्टियों ने जहां अपने समीकरण को साधने की तैयारी को तेज कर दिया है वहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा वाराणसी में दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है जिसमें पूर्वांचल की 130 से अधिक सीटों को फतह करने पर मंथन होगा इसके दृष्टिगत 250 से अधिक प्रभारी और विस्तारक को काशी बुलाया गया है.

एबीपी लाइव को मिली जानकारी के अनुसार वाराणसी में 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा. आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत यह कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इसमें प्रमुख तौर पर उत्तर प्रदेश के प्रभारी विनोद तावडे और संगठन मंत्री बी. एल. संतोष सहित भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे.

130 से अधिक सीट को लेकर मंथन

इसमें काशी क्षेत्र और गोरखपुर क्षेत्र के कुल 130 से अधिक विधानसभा सीट को लेकर मंथन किया जाएगा. इसके साथ ही 250 से अधिक प्रभारी और विस्तारकों को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुलाया गया है. ऐसे में माना जा रहा है कि दो दिवसीय कार्यशाला के बाद जो प्रभारी है वह पूर्वांचल के अलग-अलग विधानसभा के लिए बीजेपी के किए गए कार्यों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए निकल भी जाएंगे और इसीलिए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत यह कार्यशाला बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

सीएम योगी भी वाराणसी में रहेंगे

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 14 अक्टूबर को वाराणसी में मौजूद रहेंगे . इस दौरान वह वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में शिक्षक व स्नातक महासम्मेलन कार्यक्रम में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे. ऐसे में आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के इन कार्यक्रम से क्या अहम बातें सामने निकल कर आती है यह महत्वपूर्ण होगा.

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