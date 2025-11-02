'किसी के धोखे में मत आना, जज्बाती नारों से...', बिहार चुनाव को लेकर आजम खान ने किसे दिया मैसेज?

उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री व समाजवादी पार्टी (सपा) नेता आजम खान ने बिहार चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है. साथ ही अल्पसंख्यकों से एकजुट रहने की अपील की है. उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों और कमजोरों को किसी के धोखे में नहीं आना चाहिए. जज्बाती नारों में नहीं आना चाहिए. जंगलराज को खत्म करने के लिए वोट करना चाहिए.

साथ ही उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर भी प्रतिक्रिया दी है. आजम खान ने कहा कि, "अगर संविधान से खिलवाड़ करके, उसका अपमान करके और झूठे बहानों पर काम करके संवैधानिक दायित्वों का मज़ाक उड़ाया गया, तो बिहार जैसी ही स्थिति होगी."

आजम खान ने कहा कि, "राहुल गांधी ने सच बताने की पहल की, और उसके बाद चुनाव आयोग ने अपना रुख थोड़ा बदला, लेकिन हम इंतज़ार कर रहे हैं कि यह कब पूरी तरह बदलेगा.... यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट को न केवल एक संवैधानिक संस्था के फैसले पर टिप्पणी करनी पड़ी, बल्कि उसके फैसलों को पलटने का आदेश भी जारी करना पड़ा."

पुलिस अधिकारी बंदूक लेकर लोगों का करते हैं पीछा

सपा नेता यह भी कहा कि "उत्तर प्रदेश की स्थिति इतनी विकट है कि मुझे अब चुनाव प्रणाली पर भरोसा नहीं रहा. जहां पुलिस अधिकारी बंदूक लेकर लोगों का पीछा करते हैं.... लाखों लोग अपने वोट के अधिकार से वंचित हैं, और मतदान का प्रतिशत फिर भी कम नहीं होता, क्या कहा जा सकता है?..."

जो रामपुर में हुआ उस पर शर्म को भी शर्म आती है- आजम खान

आजम खान ने कहा, "जो रामपुर में हुआ वो इतना शर्मनाक है कि उस पर शर्म को भी शर्म आती है. फिर वही तजुर्बा कुंदरकी और अयोध्या में हुआ और ऐसे जीत कर आए जिनके बड़ों का बड़ा गंदा आपराधिक इतिहास है. जो पिस्टल बेचने वाले लोग हों, डीआईआर में पकड़े गए हों... ऐसे लोग राजनीति में चुनकर आने लगेंगे तो क्या होगा राजनीति का?"

सपा नेता आजम खान ने बिहार चुनाव प्रचार में न जाने के सवाल पर कहा कि "वहां जाने के लिए मेरे पास सुरक्षा की कोई व्यवस्था नही है, जो सुरक्षा दी गई थी, वाई श्रेणी की दी गई थी, उसके लिए मैने लिख कर मांगा था, क्यों दी है, पूरी तरह से दीजिए, वाई के अलावा मैंने कुछ और कहा था, खैर वो तो पुरानी बात है."

जंगल राज में अकेले जाना खतरे से खाली नहीं- आजम खान

आजम खान ने कहा कि, "कहा ये जा रहा है की बिहार में जंगलराज है,और जंगलराज में अकेले जाना खतरे से खाली नही है, उम्मीद ये करता हूँ कि वहां का जंगलराज जल्द खत्म होगा, और उससे जरूरी ये है कि आपके माध्यम से भी मेरी बात पहुँचेगी, जैसी मेरे पहुंचने पर होती, कमजोरों और अकलियतों (अल्पसंख्यक) का वोट बटना नही चाहिए.

आजम खान ने की बिहार की जनता से अपील

सपा नेता कहा कि "मैं बिहार के लोगों से यही कहना चाहता हूं कि अगर हमारे जिस्म को तकसीम (टुकड़े) करना चाहते हो, जो कभी जुड़ ही न सके तो तुम भी तकसीम (बटजाना) हो जाना, वर्ना एक साथ रहना, और डेमोक्रेसी को बचा कर रखना, जज्बाती नारों पर मत जाना, किसी के धोखे में मत आना,,ये देखो फायदा बटने में है या एक साथ रहने में है." वहीं पीडीए में एम की बात उठाने वाले ओवैसी के सवाल पर बोले, अब ये उनका कहना उनका है उनसे पूछिये,जो मेरा कहना है मैने बता दिया.

'हैवानियत का खात्मा हो, इंसानियत का हो बोला बाला'

वहीं, बिहार में मुस्लिम को डिप्टी सीएम नही बनाने पर कहा- "हमारे सामने पीएम, सीएम, डीएम ये कोई ईशु नही है, हमारे राष्ट्रपति भी रहे है लेकिन बस नाम, हम चाहते ये हैं कि पहले हमारा मुल्क बचे, ओहदे तो बाद कि चीज है इंसानियत बचे, हैवानियत का खात्मा हो जुर्म और बरबरियत जाती रहे, इंसानियत का बोलबाला हो, कानून के नाम पर धोखा फरेब न हो,, हम ये चाहते हैं."

