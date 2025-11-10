'बिहार में NDA की बनेगी सरकार', बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बताया कौन होगा CM

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बस्ती में बिहार चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है. भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमने 20 वर्षों से बिहार में जो काम किए हैं और पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनेकों परियोजनाएं बिहार में शुरू की गई, हम सारे विषयों को लेकर जनता के बीच में गए हैं लोकतंत्र है अब निर्णय जनता को करना है.

भूपेंद्र चौधरी यहां व्यापारी सम्मेलन में शामिल होने के लिए बस्ती पहुंचे थे. सम्मेलन में उन्होंने लोगों से “देशी वस्तु अपनाने” की अपील करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी साकार होगा, जब हम स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देंगे. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र व राज्य सरकार व्यापार संतुलन और स्थानीय उद्योगों के सशक्तिकरण की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है.

'नीतीश कुमार के नेतृत्व बीजेपी लड़ रही चुनाव'

भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि सब को पता है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, सब लोग जान रहे हैं कि एनडीए को नीतीश कुमार लीड कर रहे हैं और सौ प्रतिशत एनडीए गठबंधन चुनाव जीत रहा है. वही मुख्यमंत्री बनेंगे.

भूपेंद्र चौधरी ने विपक्षी पार्टियों पर किया हमला

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस ने लंबे समय तक देश का नेतृत्व किया, आरजेडी ने बिहार और सपा ने उत्तर प्रदेश का लंबे समय तक नेतृत्व किया लेकिन किसी ने क्या कभी जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड रखा? लालू यादव ने 15 साल तक बिहार का नेतृत्व किया लेकिन क्या कभी जंगल राज, पलायन की बात की?

'नीतीश कुमार के नेतृत्व में चलेगी सरकार'

हम लोगों ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में 20 साल तक जो काम किए उनको लेकर जनता के बीच गये, जहां भी हमारी सरकार है हम जनता के बीच अपनी सरकार का लेखा जोखा रखते हैं, मुझे विश्वास है कि 20 सालों से नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है और आने वाले समय ने उन्हीं के नेतृत्व में सरकार चलेगी.

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा, "2003 के बाद गहन पुनरीक्षण अभियान नहीं चलाया गया, इस का मुख्य उदेश्य जो मतदाता सूची ने अपात्र लोग है, उनका नाम मतदाता सूची से कटे और जो पात्र लोग हैं उनका नाम मतदाता सूची में जुड़े." प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार ने व्यापारियों की सुविधा के लिए अनेक योजनाएं लागू की हैं, जिससे छोटे और मध्यम स्तर के व्यापार को नई गति मिली है.

'व्यापार देश की आर्थिक रीढ़'

उन्होंने कहा कि व्यापार जगत देश की आर्थिक रीढ़ है और भाजपा सरकार हमेशा इनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. बिहार विधानसभा चुनावों पर प्रतिक्रिया देते हुए भूपेंद्र चौधरी ने इंडी गठबंधन और राजद पर तीखा प्रहार किया. उन्होंने कहा कि राजद गठबंधन वहां अपनी पराजय सुनिश्चित मानें, इनके आश्वासन के3 बाद वही होगा जंगल राज, अराजकता, हिंसा होगी.

