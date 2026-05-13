उत्तर प्रदेश के बस्ती में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां प्रेमी ने शादी से इनकार कर दिया तो उसकी प्रेमिका फिल्म 'शोले' के 'वीरू' की तरह मोबाइल टॉवर पर चढ़ गई और प्रेमी से शादी की ज़िद करनी लगी. जिसके बाद घंटों तक वहां हाईवोल्टेज ड्रामा चलता रहा. युवती को टॉवर पर देखकर सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पहुँच गई. वहीं पुलिस के अफसर भी मान मनोव्वल करते नजर आए. लेकिन वो मानने को तैयारी नहीं हुई.

ये घटना वाल्टर गंज थाना क्षेत्र के पड़िया चौराहे की हैं. जहां एक बुर्का पहने आई युवती देखते ही देखते मोबाइल के टॉवर पर चढ़ गई और सबसे ऊपर जाकर बैठ गई. ये खबर आग की तरह इलाके में फैल गई. जिसके बाद लोगों ने महिला को नीचे उतरने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं मानी. घटना की जानकारी मिलते ही एडीएम, एएसपी सहित कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई और युवती को समझाने की कोशिश की.

प्रेमी से शादी के लिए टॉवर पर चढ़ी युवती

इस युवती का नाम नादिया बताया जा रहा है. पुलिस-प्रशासन ने नादिया से फोन पर बात की और उसे नीचे उतरने की अपील की लेकिन वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं थी. डीएसपी ने तो यहां तक कहा नीचे आ जाओ, तुम्हारी शादी वीरू से कराई जाएगी और पूरा प्रशासन तुम्हारी शादी के शामिल होगा. लेकिन, फिर भी उसने बात नहीं मानी.

इसके बाद युवती के परिजनों को भी बुलाया गया लेकिन, वो अपने प्रेमी से शादी करने की शर्त पर अड़ी रही. इसके बाद डीएसपी सत्येंद्र भूषण ने टावर पर चढ़ी नादिया से नीचे आने को कहा लेकिन वो नहीं मानी, जिसके बाद पुलिस ने बैंगलोर में रह रहे नदिया के प्रेमी मेहताब को फोन कर पूरी घटना के बारे में बताया और शादी करने का प्रस्ताव रखा. काफी मान मनौव्वल के बाद मेहताब भी शादी के लिए राजी हुआ.

Prateek Yadav Death Live: अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का 38 की उम्र में निधन, लखनऊ के सिविल अस्पताल में थे भर्ती

प्रेमी की हां सुनने के बाद नीचे उतरी

प्रेमी ने मेहताब ने जब नादिया से वादा किया वो दिन दिनो बाद बैंगलोर से आएगा और उसके परिवार से मिलकर शादी की बात करेगा. जिसके बाद नादिया को उस पर यकीन हुआ और तब कहीं जाकर वो टावर से नीते उतरी. इस बीत 7 घंटे तक उसे मनाने का तमाशा चलता रहा. नादिया जब नीचे उतरी तो पुलिस का राहत की साँस ली.

पुलिस ने बताया कि नादिया, मेहताब नाम के लड़के से प्रेम करती है, उसके साथ शादी करना चाहती है. प्रेमी ने भी उससे शादी करने का वादा किया था लेकिन, बाद में मुकर गया. इसलिए वह टावर पर चढ़ गई, ताकि उसकी बात सुनी जा सके. अब मेहताब उससे शादी करने को राजी हो गया है. इसलिए वो नीचे आ गई.

अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का निधन, लखनऊ के अस्पताल में ली आखिरी सांस