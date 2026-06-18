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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडBasti News: बस्ती में पहली बार पानी भरते ही फट गई टंकी! बहने लगा झरना, जल जीवन मिशन पर उठे सवाल

Basti News: बस्ती में पहली बार पानी भरते ही फट गई टंकी! बहने लगा झरना, जल जीवन मिशन पर उठे सवाल

Basti News In Hindi: टंकी फटने और मलबे के साथ पानी के तेज बहाव का एक लाइव वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जो निर्माण कार्य में हुई घोर लापरवाही और घटिया सामग्री उजागर कर रहा है.

Written By : सतीश श्रीवास्तव |  Edited By: Jai Prakash |  Updated at : 18 Jun 2026 10:44 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना जिले में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है. इसका सबसे शर्मनाक और पुख्ता सबूत सदर तहसील के कुदरहा ब्लॉक अंतर्गत राजपुर गांव में देखने को मिला, जहां लाखों रुपये की लागत से बनी पानी की टंकी पहली बार भरते ही झरने में तब्दील हो गई. 

टंकी फटने और मलबे के साथ पानी के तेज बहाव का एक लाइव वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जो निर्माण कार्य में हुई घोर लापरवाही और घटिया सामग्री के इस्तेमाल की चीख-चीख कर गवाही दे रहा है. चौंकाने वाली बात यह है कि इस महाभ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए जिला प्रशासन ने आनन-फानन में महज एक ऑपरेटर पर कार्रवाई कर अपना पल्ला झाड़ लिया है, जबकि असली गुनहगार सफेदपोश अफसर और रसूखदार ठेकेदार अब भी महफूज हैं.

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

टंकी निर्माण में घटिया सामग्री लगाने का आरोप 

स्थानीय ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार, राजपुर गांव में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल आपूर्ति के लिए इस टंकी का निर्माण कराया गया था. निर्माण कार्य के दौरान ही ग्रामीणों ने घटिया सामग्री के इस्तेमाल की शिकायत की थी, लेकिन ग्राम प्रधान और विभागीय अधिकारियों की जुगलबंदी के आगे जनता की आवाज को दबा दिया गया. बीते दिनों जब निर्माण पूरा होने के बाद पहली बार टेस्टिंग के लिए टंकी में पानी भरा गया, तो वह पानी का दबाव झेल नहीं सकी. 

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अचानक टंकी बीच से फट गई और देखते ही देखते पानी झरने का रूप ले लिया. टंकी से निकले हजारों गैलन पानी के तेज बहाव ने गांव के रास्तों को जलमग्न कर दिया. गनीमत रही कि हादसे के वक्त टंकी के आसपास कोई राहगीर या मासूम बच्चा मौजूद नहीं था, वरना कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था.

ग्रामीणों में भारी आक्रोश 

घटना के बाद से राजपुर गांव के निवासियों में जिला प्रशासन और जल निगम के खिलाफ भारी आक्रोश है. ग्रामीणों का आरोप है कि तकनीकी रूप से फेल हो चुके इस ढांचे की जांच करने के बजाय प्रशासन केवल लीपापोती में जुटा है. एक अदने से ऑपरेटर को बलि का बकरा बनाकर मुख्य ठेकेदार और तकनीकी टीम को क्लीन चिट देने की कोशिश की जा रही है. 

ग्रामीणों ने उच्चाधिकारियों को पत्र भेजकर पूरे मामले की उच्च स्तरीय तकनीकी जांच की मांग की है. सस्पेंड ऑपरेटर प्रमोद शुक्ला ने बताया कि जनवरी से वह विभाग को टंकी की खराबी से अवगत करा रहा है, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी, और जैसे ही कल इसमें पानी भरा गया तो पानी की टंकी लीक हो गई, जिम्मेदारो पर कार्यवाही के बजाए उसे ही सस्पेंड कर दिया गया.

टंकी ढहने का वीडियो वायरल 

टंकी ढहने के दौरान गांव लोगो ने इस पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया. वीडियो में साफ दिख रहा है कि पानी भरते ही कैसे टंकी झरने की बहने लगी. यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर जिले से लेकर लखनऊ तक प्रशासनिक गलियारों में तैर रहा है, जिससे विभाग के जिम्मेदार अफसरों की बोलती बंद हो गई है.

अधिकारी लीपापोती में जुटे 

इस संबंध में जल जीवन मिशन के अधिशाषी अभियंता एस रहमान का कहना है कि मामला संज्ञान में आते ही टीम को मौके पर भेजा गया है. प्रथम दृष्टया लापरवाही मिलने पर ऑपरेटर के खिलाफ कदम उठाया गया है. यदि निर्माण सामग्री में गड़बड़ी पाई जाती है, तो जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित के खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिखा जाएगा. किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. 

एक्सईएन ने कहा कि पानी की टंकी फटी नहीं है बल्कि टंकी के अंदर एक लेयर होती है जिसे लाइनर कहते है, वो ब्रेक हो गया है, जिसे कल तक ठीक करा लिया जाएगा और जल आपूर्ति बहाल करा दी जाएगी.

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Published at : 18 Jun 2026 10:43 PM (IST)
Tags :
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